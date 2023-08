Christian hatte sehr viel von dem, wie er mit Nachnamen heißt: Arbeit. Und zwar bei der Vorstellung des Teams des 1. FC Union Berlin für das neue Spieljahr. Es war nicht das erste Mal, dass der Geschäftsführer Kommunikation Spieler wie Betreuer- und Trainerteam auf den Rasen rief, um mit den Anhängern die Saison einzuläuten. Diesmal aber wurde und wurde er nicht fertig. Von Frederik Rönnow, der inzwischen etablierten Nummer 1, bis zu Jordan Siebatcheu, der mit der Rückennummer 45 als letzter Spieler die Katakomben verließ, dauerte es. Als schließlich der Trainer Urs Fischer den Innenraum betrat, hätte zwar keine Halbzeit gespielt sein können, aber eine halbe doch.



Mit einem donnernden „Fußballgott!“ wurden sie alle empfangen, und zwar alle, ohne Ausnahme. Selbst die Neuen, die ihr eisernes Herz noch beweisen müssen, haben diese Lorbeeren als Vorschuss erhalten: Brenden Aaronson, der Amerikaner, und Mikkel Kaufmann, der Däne; David Datro Fofana, der 20-jährige Ivorer als Leihgabe vom FC Chelsea, und Benedict Hollerbach, der 22-jährige Angreifer, der vom Zweitliga-Aufsteiger Wehen Wiesbaden kam; ebenso Alex Kral, der für Tschechien bereits 36 Länderspiele bestritten hat.

Das „Fußballgott!“ galt vor allem auch Lucas Tousart und Alexander Schwolow, und es wurde bei den ehemaligen Spielern des Lokalrivalen Hertha BSC fast so laut geschmettert wie bei Fischer. Von (ehemaliger) Feindschaft nichts zu spüren und in Köpenick komplett anders als umgekehrt, als der einstige Unioner Toni Leistner in Charlottenburg auf fieseste Art begrüßt wurde. Obwohl der Abwehrmann nach seiner Eisern-Zeit in England bei Queens Park Rangers und hierzulande beim 1. FC Köln und beim Hamburger SV, zuletzt in Belgien bei VV St. Truiden gespielt hatte und seine Köpenicker Zeit fünf Jahre zurückliegt, prangte ihm ein Plakat mit diesem Schmäh-Spruch entgegen: Leistner, verpiss dich aus unserem Verein. Das Wort „Leistner“ stand farblich in Union-Rot, das Wort „unserem“ in Hertha-Blau.

Ähnliches war im Stadion An der Alten Försterei kein Thema. Im Gegenteil. Christopher Trimmel, in seinem Amt als Kapitän bestätigt, und Tousart, die aufgrund ihrer Rückennummern – der Österreicher behält seine 28, der Franzose seine 29, die er schon am anderen Ende der Stadt hatte – nebeneinanderstanden, machten miteinander sogar Späße. Und das, obwohl der Neue den Super-Oldie – mit seinen 36 Jahren geht Unions Dauerbrenner als fünfältester Spieler der gesamten Liga in die Saison – beim Tic-Tac-Tor im Trainingslager im Rekordtempo abgezockt hatte.

Es ist eine Gaudi, bei der das Tor in neun Felder aufgeteilt ist und sich zwei Spieler mit Schüssen vom Sechzehner duellieren. Es gewinnt derjenige, der zuerst drei Bälle in einer Reihe, egal ob vertikal, horizontal oder diagonal, versenkt. Sieger mit drei Schüssen, damit unschlagbar und nahezu verdächtig für den Jackpot: Tousart. Schade nur, dass der französische Mittelfeldstratege verletzt ausfällt und vielleicht sogar auch zum Start der Bundesliga in der kommenden Woche im Heimspiel gegen Mainz fehlt.

Lieber kein Zweikampf mit Ritter Keule

Trotzdem machen sie es locker, sie sind entspannt und gut drauf. Von Ritter Keule bekommt jeder zumindest einen Abklatscher, mancher einen Schulterklopfer, einige wenige eine handfeste und herzliche Umarmung. So Jakob Busk, der Schlussmann mit der für einen Torhüter typischen Rückennummer 12, seit achteinhalb Jahren im Verein, in der Bundesliga aber noch ohne jede Einsatzminute. Auch Trimmel, der seine zehnte Saison in Berlin in Angriff nimmt, damit dienstältester Unioner ist, und der sich den Fängen des Maskottchens nicht entziehen kann und es auch nicht will.

Nur Jordan Siebatcheu, der Angreifer mit noch nicht ausgereiztem Tore-Potenzial (vier Liga-Treffer des Vorjahres entsprechen nicht seinem Anspruch), deutet gegen den Ritter eine Finte an, lässt sich dann aber lieber doch auf keinen Zweikampf ein. Die Stimmung ist gut, sie ist prächtig, auch und gerade nach dem 4:1-Sieg im letzten Testspiel gegen Atalanta Bergamo.

52 Männer und eine Frau, die Mannschaftsleiterin Susanne Kopplin, waren da versammelt. So viele wahrscheinlich wie noch nie. Von einem Strafraum bis fast zum anderen reihten sie sich auf, und gegen Ende mussten sogar die Rasensprenger ausgestellt werden. Dabei waren es noch längst nicht alle. Vor allem Andras Schäfer, der Ungar, der am 1. Juni zum wiederholten Mal am Mittelfuß operiert wurde, fehlt noch. Der eine oder andere Spieler, Tim Skarke und Milos Pantovic sind Kandidaten, wird wohl noch gehen oder verliehen, ansonsten steht das Gerüst, das in ein für den 1. FC Union historisches Spieljahr geht: Mit DFB-Pokal, Liga-Alltag und Europas Königsklasse sind es mindestens 41 Pflichtspiele, gern jedoch ein paar mehr.

Die Grundlagen sind gelegt, das hoffen sie zumindest, und die Ämter verteilt. Trimmel, der die Kapitänsbinde im sechsten Jahr trägt, behält mit Rani Khedira und Sheraldo Becker seine Stellvertreter. Im Mannschaftsrat bleiben neben diesem Trio Jakob Busk und Danilho Doekhi, neu sind Frederik Rönnow und Jerome Roussillon. Diese glorreichen (?) Sieben sind erste Ansprechpartner von Trainer Fischer, Manager Oliver Ruhnert und Präsident Dirk Zingler. Alle anderen in der Kabine hoffen darauf, dass sie ihre Sache im Sinne des Teams prächtig erledigen. Schließlich stehen die Eisernen mit ihrer erstmaligen Teilnahme an der Champions League vor einer für die meisten nicht für möglich gehaltenen Herausforderung.

„Volle Konzentration, voller Fokus auf den DFB-Pokal“

Bevor sie von Real Madrid oder Manchester City, dem FC Barcelona oder dem FC Arsenal, Paris Saint-Germain oder dem SSC Neapel träumen, tun sie gut daran, erst einmal klein und demütig anzufangen. Wie eigentlich immer, seit sie im ganz großen Fußball mitmischen und mit ihrer bodenständigen und grundsoliden Art ein wenig am Establishment rütteln. Ihr bewährtes Motto ist, einen Schritt nach dem anderen zu machen und dabei möglichst selten zu stolpern. Schritt eins: DFB-Pokal. Anpfiff: Sonntag, 18 Uhr. Gegner: FC-Astoria Walldorf. Spielklasse: Regionalliga Südwest. Fast ein Déjà-vu, denn so ähnlich hatten sie das vor einem Jahr schon: Chemnitzer FC, Regionalliga Nordost. Aber: Qual statt Freude damals. Bangen statt Leichtigkeit. Rückstand. Ausgleich. Verlängerung. Siegtor per Kopf durch Kevin Behrens sechs Minuten vor einem möglichen Elfmeterschießen. Durchatmen.

„Volle Konzentration, voller Fokus auf den DFB-Pokal“, so heißt deshalb die Maxime von Sebastian Bönig vor dem scharfen Start. Der Trainerassistent prophezeit alles andere als einen Spaziergang. „Wir treffen auf einen sehr professionellen Gegner“, sagt er, „dessen Liga bereits gestartet ist und der in der Lage ist, neunzig Minuten Vollgas zu geben.“ Gegen die Zweite der TSG Hoffenheim hat es nach langer Führung dann doch nicht zum Sieg für Astoria gereicht, drei Minuten vor Spielschluss fiel das 1:1. Trotzdem warnt Bönig: „Es darf keine Diskussion darüber geben, wer das Spiel gewinnt. Dafür aber müssen wir unsere ganze Klasse aufs Feld bringen.“



Nach sieben Testspielen mit vier teils überzeugenden Siegen und drei Niederlagen scharren alle mit den Hufen. „Die Vorfreude steigt“, sagt Bönig. Rani Khedira, der alte und neue Vizekapitän, macht es um einiges knackiger: „Endlich wieder ein Wettkampf, es geht wieder um die Wurst.“ Wenn auch zunächst vielleicht nur um ein Zipfelchen.