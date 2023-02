Liveticker aus Amsterdam: Union muss zwei Stars ersetzen!

Union Berlin spielt in Amsterdam gegen Ajax: Das Wichtigste in Kürze Der 1. FC Union Berlin steht heute Abend im niederländischen Amsterdam in der Johan-Cruyff-Arena auf dem Platz.

Um 18.45 Uhr wird das Europa-League-Spiel gegen Ajax Amsterdam, aktuell Tabellen-Dritter der Eredivisie, angepfiffen.

Die Teams treffen zum Zwischenrunden-Hinspiel aufeinander (das Rückspiel findet am 23. Februar in der Alten Försterei in Berlin statt).

Unser Union-Reporter Nils Malzahn berichtet an dieser Stelle aus Amsterdam.

Ab Spielbeginn berichten wir zudem im Liveticker von der Partie.

Union muss auf Trimmel und Haberer verzichten

15.45 Uhr: In drei Stunden wird in der Johan-Cruyff-Arena angepfiffen. Union Berlin muss dabei auf die gelbgesperrten Christopher Trimmel und Janik Haberer verzichten. Der Kapitän dürfte von Josip Juranovic ersetzt werden, für die Haberer-Position steht Morten Thorsby in den Startlöchern.

Union-Fans in Amsterdam suchen noch kurzfristig Tickets

15 Uhr: Noch stehen knapp 1000 Fans rund um den Domplatz in der Innenstadt. Gleich werden sich die Union-Anhänger auf den Weg Richtung Stadion machen. Dort werden mehr als 3000 Fans aus Berlin erwartet. Etliche versuchen noch, kurzfristig ein Ticket zu ergattern.

Union-Fans in Amsterdam Nils Malzahn

Union-Reporter Nils Malzahn in den Startlöchern

14.45 Uhr: Hallo und herzlich willkommen aus Amsterdam! Der 1. FC Union Berlin gastiert in der Europa League ab 18.45 Uhr beim niederländischen Traditionsklub Ajax. Hier bekommen Sie alle wichtigen Informationen und News.