Vor direktem Duell: Union-Star Becker flirtet öffentlich mit Ajax

Am Donnerstag will der 1. FC Union bei Ajax Amsterdam auch in der Europa League brillieren. Für Störgeräusche sorgen Aussagen von Stürmer Sheraldo Becker.

Es sind Aussagen, die so ganz und gar nicht zum aktuellen Höhenflug des 1. FC Union Berlin passen und vor dem wichtigen Europa-League-Spiel bei Ajax Amsterdam (Donnerstag, 18.45 Uhr) auch noch zur Unzeit kommen.

Sheraldo Becker liebäugelt öffentlich mit einem Wechsel zum kommenden Gegner der Köpenicker. „Ich bin dort (in Amsterdam; Anm. d. Red.) aufgewachsen. Wofür Ajax steht und was der Verein für mich bedeutet, das wird sich nie ändern“, wird der Angreifer von De Telegraaf zitiert. In einem Interview im Oktober vorigen Jahres hatte Becker noch davon gesprochen, dass die niederländische Eredivisie für seine sportliche Zukunft nicht mehr den höchsten Stellenwert habe.

Würde sich Ajax Amsterdam bei ihm melden, wäre das allerdings „eine andere Geschichte“, wird er nun zitiert. Zu Union Berlin kam er im Sommer 2019 ablösefrei von ADO Den Haag. Bislang stehen in seiner Vita 120 Einsätze in Hollands höchster Spielklasse.

„Ein nächster Schritt in der Bundesliga oder in eine andere große Liga wäre wunderbar“, sagte Becker nun weiter. Im Winter war er gerade erst mit einem Wechsel zu Nottingham Forest und am Deadline Day mit dem FC Everton in Verbindung gebracht worden. Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball, sagte später zwar, dass man mit der Personalie ganz entspannt umgegangen sei, da es offenbar kein konkretes Angebot gab. Es zeigt aber auch, dass sich Becker mit seinen Auftritten in der Hinrunde längst in die Notizblöcke zahlungskräftiger Vereine gespielt hat.

Sieben Treffer erzielte er in der laufenden Saison, vier weitere bereitete er vor. Bei den letzten sechs Union-Auftritten in der Bundesliga, dazu im Pokal gegen den VfL Wolfsburg, blieb er allerdings ohne eigenen Treffer. Dem Erfolg der Mannschaft tat das aber keinen Abbruch.