Dirk Zingler vom 1. FC Union Berlin: Der Osten wird exotisiert, damit muss Schluss sein

Es ist so weit: Alle Jahre wieder, Anfang Oktober, fangen wir an, uns die Jahre vorzuzählen. 33 sind nun vergangen, seitdem Deutschland formal und rechtlich wiedervereinigt ist. Verbunden mit der Benennung der aktuellen Zahl dieser gemeinsamen Jahre ist dann zumeist die verwunderte, mitunter auch empörte Reaktion auf die Frage, warum Osten und Westen denn eigentlich überhaupt noch ein Thema seien. Als Zumutung gilt, wenn jemand sich einbringt, dessen Eltern zwar in der DDR gelebt haben, er selber jedoch erst nach 1990 geboren wurde.



Das etwas abgenutzte Feiertagsritual zum Tag der Deutschen Einheit aus bedeutungsvollen Reden, aus Mahnungen und Absichtserklärungen hat nun eine erstaunliche Auffrischung erfahren. Und zwar nicht erst in diesen Tagen um den 3. Oktober herum, sondern bereits in den Monaten zuvor.

Überraschend dabei war nicht das erneute Aufflammen der innerdeutschen Auseinandersetzung an sich, sondern seine Intensität und Heftigkeit. Dirk Oschmanns Streitschrift und Katja Hoyers DDR-Geschichte haben spürbar Akzente gesetzt und auf unterschiedliche Weise auch einen neuen Ton eingebracht. Die Auseinandersetzung scheint noch einmal an Kraft gewonnen zu haben, die Teilnehmer und das Publikum ebenfalls. Das ist mindestens interessant und allein deshalb von Wert für unsere Gesellschaft, um deren Fähigkeit zur offenen Diskussion es derzeit nicht allzu gut bestellt ist.

Wie wird mit „Andersdenkenden“ umgegangen?

Als vor 34 Jahren die Menschen in der DDR auf die Straße gingen, um ihr Land zu verändern, fand das damals oft benutzte Zitat von Rosa Luxemburg „Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden“ breite Zustimmung, auch im Westen. War diese Zustimmung eigentlich wahrhaftig oder wurde diese These nur unterstützt, weil „die da im Osten“ scheinbar endlich so dachten, wie in der damaligen Bundesrepublik gedacht wurde?



Drei Jahrzehnte sind inzwischen vergangen, und wenn ich den Umgang mit Andersdenkenden in unserem Land heute und in den letzten Jahren betrachte, verstärkt sich mein Eindruck, dass Luxemburgs Worte damals allen so gut gefallen haben, weil es eine Phase großer Übereinstimmung war.

Beweisen muss sich die Zustimmung aber dann, wenn unterschiedliche Positionen aufeinanderprallen. Wie wird mit Menschen eigentlich umgegangen, die heute im Rahmen unserer Verfassung „andersdenkend“ sind? In sozialen Medien, in Leitmedien oder durch den Staat selbst, durch seine Institutionen und Repräsentanten? Der dadurch ausgelöste Vertrauensverlust und die damit einhergehende Abkehr dieser Menschen von etablierten Parteien und auch Medien erzeugen bei mir und bei vielen, denen ich begegne, gerade ein Déjà-vu.

Der Osten wird gerne als Standortnachteil präsentiert

Als Unternehmer mit einem eher pragmatischen Blick auf die Welt könnte ich es mir leicht machen: Ein Thema bleibt so lange ein Thema, wie es die Menschen eben beschäftigt. Was sollte daran nicht in Ordnung sein? Ganz so leicht fällt es mir bei der nicht aufhörenden Debatte über Ost und West jedoch nicht. Das liegt natürlich auch daran, dass ich in meiner Funktion als Präsident des aus „dem Osten“ stammenden 1. FC Union Berlin immer noch relativ häufig nach der Bedeutung der Herkunft für unseren Verein gefragt werde. Also danach, ob „der Osten“ für uns eine Rolle spielt und, wenn ja, welche.

Das tut er natürlich, denn er ist geografisch der Ort, wo wir zu Hause sind, und dieser ist mit seiner Geschichte selbstverständlich Teil unseres Lebens. Für die vielen „Ostvereine“, die genauso unterschiedlich sind wie zum Beispiel Rot-Weiss Essen und 1860 München, aber trotzdem unter einem Sammelbegriff vereint werden, wird „der Osten“ gerne in seiner Paraderolle präsentiert: als Standortnachteil.

Paulus Ponizak/Berliner Zeitung Zur Person Dirk Zingler, geboren 1964 in Königs Wusterhausen, gründete nach seiner Ausbildung zum Instandhaltungsmechaniker 1995 ein Baulogistikunternehmen. Neben seiner Unternehmertätigkeit gab es für ihn schon immer eine große Leidenschaft: den Fußball. Als jahrelanger Fan des 1. FC Union Berlin steht Zingler nun schon seit 2004 als Vereinspräsident an der Spitze seines Klubs. Mit Dirk Zingler erreichte der 1. FC Union Berlin erstmals den Aufstieg in die 1. Fußball-Bundesliga und in die Champions League.

Verlust von Meinungsvielfalt

Für Union – und für viele andere im Osten ebenfalls – passt diese Zuschreibung jedoch nicht. Was sollte also dann das Spezielle an unserer Biografie sein? Am liebsten wäre mir als Antwort: Nichts.



Vielmehr besitzen die rund 17 Millionen Menschen, die in der DDR gelebt haben, etwas, das sie inzwischen auch mit ihren Kindern, Enkeln und Urenkeln geteilt haben: einen Erfahrungsschatz, den ich für wertvoll halte. Und in diesem glaube ich einen Erklärungsansatz für die scharfe Debatte der letzten Monate entdecken zu können.

Miterlebt zu haben, dass sicher Geglaubtes schneller verschwinden kann, als man es je für möglich gehalten hat, ist eine Erfahrung, die in der Bundesrepublik nicht gemacht wurde. Wie wertvoll sie sein kann, zeigt sich im Umgang mit den Veränderungen, die in unserem Land, die in der ganzen Welt gerade vor sich gehen. Es ist von Vorteil, schnell erkennen und reagieren zu können. Auch wohin der Verlust von Meinungsvielfalt und die damit verbundene Ausgrenzung von Andersdenkenden in einer Gesellschaft führen können, haben wir bereits erlebt.

Man muss nicht immer moralisieren

Mich überrascht es nicht, dass auch die Bundesrepublik an einen Punkt gekommen ist, den viele Menschen nicht erwartet, vielleicht auch nicht für möglich gehalten hätten und den ich – mit aller gebotenen Vorsicht – als Bedeutungsverlust bezeichnen würde. Während andere Teile der Welt sich rasant entwickeln, uns technologisch und wirtschaftlich überholen, geben wir den moralischen Lehrmeister, der seine Werte für den allgemeingültigen Maßstab hält.

Mit Spitzenleistungen, die anderen Respekt abnötigen, tun wir uns hingegen zunehmend schwer. Ebenso damit, anzuerkennen, dass es andere Arten zu leben gibt als unsere und dass nicht überall auf der Welt darauf gewartet wird, von uns erklärt zu bekommen, was richtig und was falsch ist. Ein solches Verhalten wird anderswo bestenfalls belächelt oder aber als Anmaßung verstanden; eine konstruktive Reaktion der politisch Verantwortlichen unseres Staates und auch zahlreicher Kommentatoren auf sich verändernde Umstände erkenne ich darin nicht.

Das Anerkennen und Akzeptieren von Unterschieden

Blicke ich mit diesem Gedanken im Hinterkopf noch einmal auf die Ost-West-Debatte in Deutschland, dann glaube ich zu erkennen, dass derzeit das viel zu lange als belehrend Empfundene nun selbstbewusst gekontert wird – mit dem Vortrag eigener Geschichte(n) und zornigem Gegenangriff. Nachdem „der Osten“ das 30 Jahre ertragen musste, dürfen wir uns diese Form von Freiheit einerseits nehmen und wir sollten sie andererseits auch aushalten.

Zweimal „wir“ im letzten Satz – anstelle von „wir“ und „sie“: Das ist kein Zufall, sondern die Art, wie ich die Dinge sehe. Ob wir es wollen oder nicht, wir sitzen im sprichwörtlichen selben Boot, und ich bin sogar sicher, dass die meisten von uns das tatsächlich wollen. Das Erkennen und Benennen von tatsächlichen Unterschieden oder zumindest unterschiedlichen Sichtweisen kann sich durchaus als konstruktiver Beitrag für unser aller Zusammenleben erweisen, wenn noch etwas hinzukommt: das Anerkennen und Akzeptieren von Unterschieden.

Wir verlieren uns in Symbolik

Wenn das geschieht, wenn wir uns unsere Andersartigkeit zugestehen und sie endlich auch inhaltlich und geografisch weiter fassen als bisher, dann gelingt es uns vielleicht, uns von der emotional aufgeladenen Ost-West-Ebene weg- und auf die sehr wichtige Sachebene zuzubewegen. Denn wenn ich vom Akzeptieren von Andersartigkeit oder Unterschiedlichkeit spreche, meine ich nicht Ungerechtigkeit. Diese gibt es, das steht außer Frage, und es war mal eine besondere Stärke der alten Bundesrepublik, diese gesamtgesellschaftlich auszutarieren. Es lohnt sich, genauer hinzuschauen, ob sich nicht die Probleme der Menschen in dünn besiedelten Gebieten von Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein ähneln, genau wie die der Menschen an ehemaligen Industriestandorten wie Gelsenkirchen oder Zwickau. Wäre das womöglich die politische Übersetzung von „die Sorgen der Menschen ernst nehmen“?

Ich bin kein Politiker und deshalb halte ich mich mit vollmundigen Ratschlägen gerne zurück. Aber wenn ich schon nach meinen Gedanken zu diesem Thema gefragt werde, dann teile ich gerne noch diesen: Ist nicht die Berufung eines Beauftragten der Bundesregierung für Ostdeutschland genau das falsche Signal? Auf mich wirkt es wie die Exotisierung des Ostens. Noch drastischer formuliert: wie das Beharren auf einem symbolischen Problem, um sich dem tatsächlichen nicht zuwenden zu müssen. Vielleicht ist diese Wertung nicht ganz fair; ich möchte niemandem sein ehrliches Bemühen um gute Politik für die Menschen absprechen. Doch dass wir uns öffentlich oft in Symbolik verlieren, ohne etwas Signifikantes zur Sache beizutragen, ist leider nicht von der Hand zu weisen.

Seit 103 Jahren wird an der Alten Försterei Fußball gespielt

Wenn ich mir anlässlich des anstehenden Feiertages etwas wünschen dürfte, dann wäre es, dass es uns bald gelingen möge, Andersdenkende ernst zu nehmen und ausreichend Raum für Diskussionen anzubieten. Nicht ständig auf das Trennende zu schauen, sondern auf das, was uns verbindet. Das ist der Weg, den wir bei Union seit langer Zeit gehen: Wir fühlen uns unserem Klub verbunden und lassen das, was uns trennt, für die Zeit unseres Zusammenseins im Stadion weitgehend draußen. Nicht unsere Konflikte stellen wir in den Mittelpunkt, sondern die Sache, die uns eint. Vielleicht ist das ein Weg, der auch im größeren Maßstab einen Versuch wert wäre?

Seit 103 Jahren wird an der Alten Försterei Fußball gespielt. 40 Jahre hat die DDR existiert, 28 Jahre teilte die Mauer unsere Stadt und meine Familie, seit fast 34 Jahren ist sie weg. Ich freue mich auf eine Zeit, in der Osten und Westen in unserem Land für das Gleiche stehen, wie Norden und Süden. Vielleicht werde ich sie nicht erleben, vielleicht auch meine Kinder nicht, aber meine Enkelkinder ganz bestimmt – davon bin ich überzeugt.



