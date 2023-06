Offenbar ist das Interesse der Eisernen an einer Verpflichtung des Nationalspielers erloschen. Schuld daran soll Inter Mailand sein.

Robin Gosens (l.) und Kolumbiens Juan Cuadrado beim Länderspiel in Gelsenkirchen Vennenbernd/dpa

Dass der 1. FC Union Berlin nach einem hochklassigen Spieler für die linke Außenbahn fahndet, ist hinlänglich bekannt. Auch, dass Nationalspieler Robin Gosens für die Eisernen dahingehend die A-Lösung dargestellt hat. Ja, die Vergangenheitsform ist womöglich angebracht, denn laut einem Medienbericht aus Italien ist der Wechsel des 28-Jährigen von Inter Mailand zu Union geplatzt.

Nerazzurri verlangen hohe Ablösesumme

In der Donnerstagausgabe der Gazzetta dello Sport ist jedenfalls Folgendes zu lesen: „Das Interesse von Union Berlin, dem ersten Verein, der sich für Gosens interessierte, ist angesichts der Unmöglichkeit, die Leihe an eine Kaufplicht zu koppeln, erloschen.“ Ein Deal, der nicht auf einem Leihgeschäft basiert, ist allem Anschein nicht möglich, weil die Nerazzurri für Gosens dem Vernehmen nach eine Ablösesumme in Höhe von 15 bis 20 Millionen Euro verlangen, Union wiederum trotz der Einnahmen durch die Qualifikation für die Champions League nicht willens ist, diese Summe zu zahlen.

Gosens, der vertraglich noch bis Sommer 2026 an Inter gebunden ist, hätte mit Unions Kaderplaner Oliver Ruhnert bereits eine Einigung erzielt, hieß es zuletzt. Der gebürtige Rheinländer konnte sich also durchaus vorstellen, dass er sich seinen Traum von der Bundesliga im Trikot der Eisernen erfüllt.

Bekommt Gießelmann doch einen neuen Vertrag?

Nun aber die Kehrtwende, was den VfL Wolfsburg ins Spiel bringt, der ebenfalls auf der Suche nach einem Mann für die linke Schiene ist. Ein Angebot des Bundesligisten für Gosens ist laut Gazzetta dello Sport allerdings noch nicht bei den Mailändern eingegangen.

Und Union? Nun, Ruhnert hat natürlich noch andere Kandidaten für die linke Außenbahn auf seiner Liste. Der ehemalige Kölner Ismail Jakobs (23) soll einer dieser Kandidaten sein, aber auch Souleyman Doumbia (26) von SCO Angers. Schließlich ist es auch nicht ausgeschlossen, dass der am Saisonende verabschiedete Niko Gießelmann (31) nun doch einen neuen Vertrag erhält. Aber vielleicht pokert Ruhnert ja nur.