Berlin - Folgendes klingt ziemlich vermessen, ist zugleich aber eine wunderbare Momentaufnahme aus Sicht eines krassen Außenseiters in einem grandiosen Spieljahr. Es gibt zwei Teams, gegen die Dauer-Titelträger Bayern München in dieser Bundesligasaison nicht gewonnen hat. Um genau zu sein, noch nicht gewonnen hat, denn gegen beide besteht für den Rekordmeister die Möglichkeit, das geradezurücken. Das eine Team ist am Niederrhein zu Hause und heißt Borussia Mönchengladbach. Das andere Team, das ist die eigentliche Sensation, hat seine Heimstatt an der Wuhle und heißt 1. FC Union.

Den Bayern im Hinspiel ein 1:1 abgetrotzt