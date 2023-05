Berliner Brisanz! Holt der 1. FC Union einen Hertha-Profi?

Jessic Ngankam (l.) und seine Mitspieler von Hertha BSC verloren am Freitag mit 2:5 beim 1. FC Köln, stehen dicht vor dem Abstieg in die Zweite Bundesliga.

Jessic Ngankam (l.) und seine Mitspieler von Hertha BSC verloren am Freitag mit 2:5 beim 1. FC Köln, stehen dicht vor dem Abstieg in die Zweite Bundesliga. Nordphoto Gmbh/Christian Schulze/imago

Der Kontrast im Berliner Profifußball könnte aktuell kaum größer sein. Während der 1. FC Union Berlin mit großen Schritten in Richtung Champions League eilt, steht Stadtrivale Hertha BSC dicht vor dem Abstieg in die Zweite Bundesliga. Schon am Sonnabend könnten beide Entscheidungen auch rechnerisch endgültig feststehen.

Klar ist, dass sich in beiden Szenarien die Kader der Vereine massiv verändern werden. Die Mannschaft von Trainer Pal Dardai wird viele Profis abgeben müssen, die Köpenicker ihr Kollektiv dagegen weiter verstärken. Sky berichtet nun, dass es zu einem interessanten Spielerwechsel zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Union kommen könnte.

Die Eisernen sollen die Fühler nach Jessic Ngankam ausgestreckt haben. Der 22-Jährige ist ein echtes Hertha-Eigengewächs. Ein Spieler, der bei den Anhängern der „Alten Dame“ eigentlich als Hoffnungsträger für einen Neuaufbau in der 2. Bundesliga gilt. Eine Ablösesumme von zehn Millionen Euro soll nach Informationen von Sky im Raum stehen.

Ngankam spielt seit seinem sechsten Lebensjahr für die Charlottenburger, durchlief alle Nachwuchs-Teams des Vereins und war lediglich für eine Saison an die SpVgg Greuther Fürth ausgeliehen. Dort erzielte er nach einer schweren Knieverletzung in den letzten beiden Partien vor dem Abstieg auch seine ersten Bundesliga-Tore. In der laufenden Spielzeit traf er in 17 Partien viermal, bereitete zwei weitere Treffer vor.

Jessic Ngankam ist trotz Tabellenplatz 18 einer der Gewinner bei Hertha BSC. Soeren Stache/dpa

Der Medienbericht bringt eine mögliche Verpflichtung von Ngankam auch mit einem potenziellen Abgang von Sheraldo Becker in Verbindung. Der Angreifer, der am Wochenende beim 4:2-Erfolg der Köpenicker gegen den SC Freiburg eine herausragende Leistung zeigte, soll von West Ham United, dem FC Fulham und Aufsteiger FC Burnley umworben werden. Schwer vorstellbar allerdings, dass sich der 28-Jährige eine Saison mit dem 1. FC Union Berlin in der Königsklasse entgehen lassen würde.