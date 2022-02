Berlin - Wer immer sich die Mühe gemacht hatte, am Sonnabend auf das „Sportstudio“ zu warten, der bekam Spannendes von Max Kruse zu hören. Denn der brachte erstmals ein wenig Licht ins Dunkel um seinen mysteriösen Last-Minute-Wechsel vom 1. FC Union Berlin zum VfL Wolfsburg. Ein Grund war offenbar sein etwas getrübtes Verhältnis zu Unions Trainer Urs Fischer. „Ich hatte eine sehr intensive und geile Zeit bei Union, keine Frage. Aber für mich lief das zweite Jahr nicht mehr so wie das erste. Ich war nicht mehr so zufrieden wie im ersten Jahr“, sagte der 33-Jährige zu seinem Verhältnis zu Fischer. „Das heißt nicht, dass das Verhältnis komplett zerbrochen oder schlecht war. Aber ich habe mir da etwas anderes vorgestellt.“

Mangelnde Spielzeit führte Kruse als einen Grund für das getrübte Binnenverhältnis an. Bei seinen 23 Saison-Einsätzen in drei Wettbewerben war er 18 Mal in der Schlussphase ausgewechselt worden. In Stuttgart gegen Freiburg oder Maccabi Haifa hatte er sogar die komplette Spielzeit auf der Bank schmoren müssen. „Als Sportler will man natürlich immer von der ersten bis zur letzten Minute spielen“, sagte der exzentrische Angreifer. Er habe „einige Sachen nicht so verstanden, wie andere sie verstanden haben“.

Das erläuterte Kruse nicht näher. Doch es ist ein offenes Geheimnis, dass der Schweizer einen Fußball mit intensivem Pressing, kämpferischem Einsatz, langen Bällen und Umschaltaktionen favorisierte, die dem Freigeist Kruse weniger entgegenkommen. „Die Entscheidung, Union im Sommer zu verlassen, die stand schon länger fest“, erklärte Kruse. Gefallen sei sie irgendwann im November oder Dezember. Also in der Zeit, als Union noch nicht im Viertelfinale des DFB-Pokals stand und in der Conference League das Weiterkommen nicht erreicht wurde. Auch weil Union in einigen Spielen zu statisch agierte, die Brechstange allein nicht ausreichte und Lehrgeld bezahlt werden musste. Dem Verein habe Kruse in dieser Phase mitgeteilt, dass man im Frühjahr keine Gespräche über eine Vertragsverlängerung führen müsse, weil er der Wuhle im Sommer den Rücken kehren werde.

Später untermauerte Kruse seinen Eingangsvorwurf mit einem leicht dahergehauchten Satz, als er davon sprach, dass sein Auftritt mit Wolfsburg in Frankfurt gezeigt hatte, dass er sehr wohl Luft für 90 Minuten in den Beinen habe. Alles in allem betrachtet, ein bisschen unfair. Denn austrainiert wirkte Kruse nie. Und Union hatte einen großen Kader und mit Andreas Voglsammer, Kevin Behrens und Sheraldo Becker in der Phase treffliche Joker, die durchaus ihre Akzente zu setzen wussten. Völlig normal, dass ein Trainer da wechselt. „Ich hätte gern noch mit Union den Pokal geholt. Auch weil ich noch keine Titel geholt habe. Aber ich musste mich entscheiden, das habe ich getan“, so Kruse.