Gipfeltreffen zweier Giganten: Union Berlin trifft auf Bayern München

Der Meister kommt nach Köpenick. Das ist der FC Bayern, völlig klar. Das ist so wie immer in den vergangenen Jahren, auch klar. Einen anderen Meister als die Münchner kennen die Spieler des 1. FC Union aus ihrer Zeit in der Fußball-Bundesliga auch nicht. Zudem kommen die Münchner als Tabellenführer, zumindest waren sie das vor dem gestrigen Abendspiel zwischen Borussia Dortmund und der TSG Hoffenheim, wobei zuvor schon feststand, dass der Sieger über Nacht vorbeiziehen wird.

Die Bayern also in der Alten Försterei. Das ist der Festtag schlechthin in der Saison. Denn sie sind und bleiben das Maß aller Dinge. Mit Manuel Neuer, ihrem Torhüter und Kapitän, und Thomas Müller, dem Einmal-Bayern-immer-Bayern in ihren Reihen, mischen zwei Haudegen und Weltmeister von 2014 mit. Mit Benjamin Pavard, dem rechten Außenverteidiger, und Lucas Hernandez, seinem französischen Landsmann auf der anderen Defensivseite, sind von 2018 zwei weitere Weltmeister dabei.

Dazu kommen mit Joshua Kimmich der seit Jahren stabilste deutsche Nationalspieler, mit Jamal Musiala das aktuell wahrscheinlich größte Talent und mit Sadio Mané ein Alleskönner, der aktuell mit Senegal Afrikameister und zum zweiten Mal Afrikas Fußballer des Jahres ist, mit dem FC Liverpool, von wo er im Sommer für eine Ablöse von 32 Millionen Euro kam, 2019 die Champions League und den Weltpokal gewann und der die mögliche Lücke, die Robert Lewandowski als Weltfußballer und als Torjäger (nur der legendäre Gerd Müller als „Bomber der Nation“ hat in der Bundesliga mit 365 Treffern 53 mehr erzielt als der Pole) hinterlassen könnte, erst gar nicht klaffen lässt.

1946 Spiele in der Bundesliga haben die Münchner bestritten

Mané ist ein Wirbelwind. Sein Geschwindigkeitsrekord in der englischen Premiere League wurde mit 34,84 km/h gemessen. Auch anderweitig hatte er es auf der Insel eilig. Bereits in seiner ersten Saison dort schaffte er Einmaliges. Er pulverisierte den Rekord sowohl für den frühesten als auch für den schnellsten Hattrick. Beim 6:1 des FC Southampton gegen Aston Villa war es nach nur 17 Minuten getan: Mané hatte innerhalb von unglaublichen 176 Sekunden drei Treffer erzielt.

Mehr Erfahrung als bei den Bayern, von Erfolgen ganz zu schweigen, geht nicht. 1946 Spiele in der Bundesliga haben die Münchner bestritten und damit mehr als jedes andere Team. Denn Werder Bremen, als einziger Verein neben den Münchnern in der 58. Saison, war als Gründungsmitglied in den beiden ersten Spieljahren dabei, als mit 16 Mannschaften nur 30 Spiele möglich waren. Also sind die Bayern, nach diesen zwei Spielzeiten erst dazugestoßen, Werder um acht Spiele voraus.

Der Vorsprung der Bayern

Auch wissen die Männer von Trainer Julian Nagelsmann, wie Siege gehen. Das haben sie in München schon immer gewusst, schon zu Zeiten von Franz Beckenbauer und Sepp Maier, von Katsche Schwarzenbeck und Paul Breitner, von Uli Hoeneß und eben Gerd Müller. Dieses Gen vererbt sich von Generation zu Generation. In 1171 Spielen blieben sie siegreich. Selbst an Unentschieden (421) haben sie mehr als an Niederlagen (354). Damit sind sie der Konkurrenz, die als Bayern-Jäger schier am Verzweifeln ist, um Lichtjahre enteilt.

Wo ihr Vorsprung mittlerweile nicht mehr in Lichtjahren zu messen ist und die Weiten der Galaxie sprengt: Die Bayern sind bereits 860-mal Tabellenführer gewesen. 860! Mal! Das! Ist! Ein! Einziger! Wahnsinn! Am wenigsten ist er das für sie. Denn sie sind es gefühlt immer. Manchmal haben sie das vom ersten bis zum letzten Spieltag durchgezogen. Einfach so und weil sie Spaß daran und vor allem das Können dazu hatten.

Bayern ist eine eigene Welt

Wie zuletzt im Spieljahr 2012/13, als sie den Titel bereits sechs Spieltage vor Saisonende eintüteten, die Konkurrenz um 25 Punkte distanzierten, der Trainer Jupp Heynckes hieß und die Hauptdarsteller neben Neuer und Müller, die damals schon dazugehörten, Philipp Lahm, Javi Martinez, Toni Kroos, Bastian Schweinsteiger, David Alaba, Jerome Boateng, Franck Ribery, Arjen Robben, Mario Gomez und Mario Mandzukic waren. Es war die Saison, als sich der 1. FC Union mit Trainer Uwe Neuhaus gerade in der 2. Bundesliga einzurichten begann und zu den Gegnern VfR Ahlen, FSV Frankfurt und Energie Cottbus gehörten.

860 Spieltage, das sind nahezu zweieinhalb Jahre. Am Stück. Tag für Tag. Auch zu Ostern, zu Pfingsten, zu Weihnachten. Immer. Das ist öfter, als es die acht ärgsten Verfolger in der Platz-1-Kategorie, nämlich Dortmund, Mönchengladbach, Bremen, der HSV, Kaiserslautern, Köln, Leverkusen und Schalke, von denen mit Hamburg und den Lauterern zwei schon lange nicht mehr oben sind und mit Bremen und Schalke zwei gerade erst wiedergekommen sind, zusammen schaffen. Es ist eine einzigartige Dimension und schlicht eine eigene Welt.

Spitzenreiter war Union noch nie

Tabellenführer ist ein stolzes Wort. Das waren die Eisernen in der Bundesliga noch nie. Neben dem FC Augsburg sind sie damit das einzige aktuelle Erstligateam, das noch nie ganz oben stand. Am leichtesten geht es, den Platz an der Sonne gleich nach dem 1. Spieltag zu erobern. Heimspiel, weit unter Form spielender Gegner, überragende eigene Tagesform, eine kräftige Dosis Glück – das könnten die Zutaten für einen deutlichen Sieg und damit Rang 1 sein. Nur haben das die Männer aus der Alten Försterei bislang immer versemmelt, auch weil die Gegner das nicht zuließen.

Im ersten Jahr gab es eine Niederlage, die die meisten Fans aus ihren Köpfen gestrichen haben. Im zweiten gab es mit einem 1:3 gegen Augsburg auch nichts zu holen und im dritten beim 1:1 gegen Leverkusen nur einen Punkt. Vor vier Wochen, zum Start in die nun laufende Saison, hätte es klappen können, da haben die Spieler um Kapitän Christopher Trimmel diesen Bock endlich umgestoßen. Nur hat das 3:1 im Stadt-Duell gegen Hertha BSC trotzdem nicht für ganz oben gereicht, weil die Bayern mit ihrem 6:1 bei Eintracht Frankfurt schon da wieder besser und von allen am besten waren.

Die Bayern stehen aktuell bei sieben Spielen ohne Niederlage

Eine Tatsache macht dennoch Mut, dass es diesmal tatsächlich klappen und die Erstbesteigung des Gipfels gelingen könnte. Zumindest hoffen die Anhänger der Rot-Weißen darauf. Saisonübergreifend ist der 1. FC Union nämlich am längsten ungeschlagen. In elf Punktspielen, seit einem allerdings heftigen 0:4 im März in München, haben die Eisernen nicht mehr verloren und aus neun (!) Siegen und zwei Unentschieden 29 Punkte geholt.

Die Bayern stehen aktuell bei sieben Spielen ohne Niederlage. Was jedoch nicht so recht in die Hoffnung passt, ist die Bilanz gegen den Rekordmeister. In sechs Spielen gab es vier Niederlagen, dennoch aber mit zweimal 1:1 im Spieljahr 2020/21 auch zwei Teilerfolge. Damit sind die Bayern das aktuell einzige Team in der Eliteliga, gegen das die Eisernen noch nie gewonnen haben.

Was es gegen die Bayern braucht, ist Mut

Urs Fischer jedoch wäre nicht der Trainer, den sie beim 1. FC Union seit über vier Jahren kennen, würde er den Hit nicht ein wenig kleinreden. „Wir haben nicht den Spitzenkampf im Kopf“, sagt er. Ein Sieg wäre trotzdem schön, aber gerade gegen die Münchner umso schwerer. „Wenn du nur dem Ball hinterherläufst, nur verteidigen musst gegen sie, dann wird das eine Aufgabe, die man fast nicht lösen kann“, sagt er. Und: „Was es gegen die Bayern braucht, ist Mut, Mut, viel Mut. Außerdem eine absolute Topleistung von uns und auch ein bisschen Wettkampfglück.“

Ein Gegner, gegen den noch nie gewonnen wurde, hin, ungebrochene Hoffnung her: Diesmal haben es die Eisernen trotzdem drauf. Selbst wenn Platz 1 zum jetzigen Saisonzeitpunkt noch immer nicht viel Aussagewert besitzt. Trotzdem wäre die Position ganz an der Spitze eine neue Erfahrung und ein weiterer Höhepunkt in der an Erfolgen ohnehin so reichen jüngeren Vergangenheit. Es wäre der Moment, gerade den Augenblick, vielleicht bleibt er für lange Zeit einzigartig, zu genießen. Sollte es nicht klappen, ist es auch nicht schlimm. Dann geht es eine Woche später wieder los, um eine neue Serie zu starten.

Das Spiel Union gegen FC Bayern findet am Samstag, um 15.30 Uhr, im Stadion an der Alten Försterei statt.

