Gregor Gysi: Ich bin froh und stolz, Mitglied des 1. FC Union zu sein

Der 1. FC Union Berlin begeistert. Nicht nur wegen seiner spielerischen Erfolge und immer besserer Leistungen, sondern aus sich heraus: als Verein, bei dem die Fans im Zentrum stehen. Der Verein hat viele treue Wegbegleiter. Wir fragen Mitglieder und Fans des 1. FC Union Berlin, was ihren Verein so besonders macht. Den Auftakt macht der Linkenpolitiker Gregor Gysi.

Als Kind und Jugendlicher wohnte ich in Johannisthal. Nach Gründung des 1. FC Union interessierte mich diese Mannschaft. In der Oberliga des Fußballs der DDR durften Vorbestrafte nicht spielen. Die einzige Ausnahme war der 1. FC Union. Als Rechtsanwalt verteidigte ich mehrfach Fans des 1. FC Union, die in der Alten Försterei etwas außer Rand und Band geraten waren. Es waren nicht wenige. Während meiner zwanzigjährigen Anwaltstätigkeit in der der DDR habe ich dagegen nur einen Fan vom BFC Dynamo und ebenfalls nur einen vom 1. FC Lok Leipzig verteidigt. Mit anderen Worten: Von Union konnte ich leben, von den anderen nicht. Es ist eine tolle Fangemeinschaft, die viele notwendige Arbeiten selbst erledigt, zum Beispiel beim Umbau des Stadions. Selbst wenn der 1. FC Union in die achte Liga käme, würden sie sich niemals vom Verein trennen. Ihr einzigartiges Weihnachtssingen findet inzwischen immer mehr Nachahmung. Ich bin froh und stolz, Mitglied des 1. FC Union zu sein.

