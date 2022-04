Berlin - Wird eine restliche Saison nach einem bereits verkündeten Wechsel anderenorts für manchen Profi zu einem Spießrutenlauf, bleiben die Spieler beim 1. FC Union Berlin offensichtlich bis zum Ende Fußballgötter. Schon vor zwei Monaten hat Grischa Prömel seinen Abschied von der Wuhle in Richtung TSG Hoffenheim bekannt gegeben, natürlich nicht ohne bei der Verkündigung noch einmal darauf hinzuweisen, dass er bis zum Ende seiner dann insgesamt fünf Jahre in der Alten Försterei alles für den Verein geben werde.

Grischa Prömel rackert, geht voran und trifft wunderschön

Wer den Mittelfeldspieler am Sonntag beim 2:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt genau beobachtete, der hat gesehen, dass das mehr als nur eine dieser inflationär benutzten Floskeln im Profifußball war. Der 27-Jährige rackerte wie gewohnt über die vollen 90 Minuten, ging als Kapitän voran, ordnete und strukturierte das Spiel der Eisernen. Und erzielte obendrein noch das wunderschöne zweite Tor. Dass er im dritten Bundesligajahr zum Leistungsträger bei den Eisernen aufgestiegen ist, mit der Mannschaft in der Bundesliga erneut um den europäischen Wettbewerb kämpft und am Mittwochabend (20.45 Uhr) bei RB Leipzig um den Einzug in das DFB-Pokalfinale spielt, scheint den Abschied nun sogar noch schwerer zu machen.

Prömel war nach dem Spiel gegen Frankfurt emotional sichtlich angefasst. Einerseits war da die Freude über den dritten eisernen Sieg in Folge und den Sprung auf Platz sechs, die Prömel über beide Ohren strahlen ließ. Anderseits die Frage, ob er seinen Union-Abschied angesichts der Stimmung in der Alten Försterei nicht bereuen würde, nach der Prömel erst mal schlucken musste. „Auf jeden Fall ist das schade“, sagte der Mittelfeldmotor mit einem gefühlten Kloß im Hals. „Wenn man sieht, was hier Woche für Woche los ist. Das ist unglaublich“, staunte er auch nach fast fünf Jahren über die eisernen Fans und erklärte: „Wie die Unioner diesen Verein leben. Das ist unglaublich.“

Das sieht beim Blick auf die Tribünen in Hoffenheim bekanntlich ganz anders aus. Ja, der Schritt macht für Prömel aus mehreren Gesichtspunkten Sinn. Es geht zurück in seine Heimat, näher zur Familie, und Hoffenheim kann sicherlich ein viel höheres Gehalt zahlen als der 1. FC Union. Und ja, auf Dauer könnte sich der Schritt auch sportlich lohnen.

Aber: Ist es einfach nicht viel schöner beim 1. FC Union? Während die eiserne Fanszene zu den besten der Liga gehört, die Alte Försterei immer ausverkauft ist, herrscht bei der TSG meist gähnende Leere auf den Rängen. Während Grischa Prömel gegen Frankfurt vor vollem Haus kickte, waren parallel dazu in Hoffenheim gerade einmal etwas mehr als die Hälfte der verfügbaren 30.150 Plätze gegen Fürth besetzt. Prömel weiß das: „Ich will noch gar nicht zu sehr daran denken, aber ich genieße natürlich jetzt die letzten Spiele extrem.“

Das sieht man. Prömel, gegen die SGE zum vierten Mal in dieser Saison eiserner Kapitän, dreht zum Abschied noch mal richtig auf und wird ganz nebenbei auch noch zum Torjäger. Seinem Derbytreffer gegen Hertha in der Vorwoche ließ er gegen Frankfurt direkt Saisontor Nummer sechs folgen – und seinen Trainer Urs Fischer angesichts des Schlenzers von der Strafraumkante in den Winkel zum 2:0 (20.) jubeln: „Fantastisch. Phänomenal.“

Pokalsieg gegen Leipzig wäre für Urs Fischer eine Sensation

So schwer ihm der Abschied aus Köpenick fällt, er scheint Prömel auch anzutreiben. Auf jeden Fall hatte sich der Kloß im Hals bei der Frage nach dem Pokal-Kracher am Mittwoch bei RB Leipzig (20.45 Uhr, ARD) gelöst. Dafür funkelten Prömels Augen umso mehr: „Wir haben uns mit den Fans eingeschworen, noch ein paar schöne Worte aus der Szene aufgeschnappt. Jetzt geht es mit voller Kapelle nach Leipzig. Wir werden alles dafür tun, dass der große Traum in Erfüllung geht und wir ins Finale einziehen.“

Ein Sieg gegen die formstarken Sachsen wäre freilich eine Überraschung. Urs Fischer nahm am Montag in der Pressekonferenz sogar das Wort „Sensation“ in den Mund. Grischa Prömel wird er dafür nicht motivieren müssen. Der wird alles daran setzen, dass sein letztes Spiel für die Eisernen nicht die Bundesligapartie gegen Bochum am 14. Mai, sondern eine Woche später das DFB-Pokalfinale sein wird.