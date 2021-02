Berlin-Köpenick - Da war es wieder, dieses Lob, das die Eisernen seit Wochen von anderer Seite entgegenschlägt. Diesmal aber ging es runter wie Öl, mutete nicht wie ein vergiftetes Kompliment an, so wie nach den letzten fünf Spielen. Extrem eklig seien die Eisernen, wurde in die Sky-Kameras nach dem 0:1 (0:0) des SC Freiburg gegen den 1.FC Union gesagt. „Union ist extrem schwer zu bespielen mit einer unglaublichen Körperlichkeit. Ich kenne keine andere Mannschaft in der Bundesliga mit dieser Art des Auftretens. Das ist extrem mit dieser Art der körperlichen Präsenz“, gab auch Freiburgs Trainer Christian Streich zu Protokoll.

Grischa Prömel trifft mit dem Kopf

Verständlich, dass die Laune bei den so Gelobten – auch wenn unterschwellig ein leichter Vorwurf von zu großer Härte mit anklang – bestens war durch den ersten Dreier nach fünf sieglosen Spielen in Folge. „Das war wichtig für die Stimmung“, verriet Siegtorschütze Grischa Prömel, der mittlerweile zum Kopfballungeheuer mutiert. Schon beim 1:1 gegen die Bayern war es sein Haupt, das den Ball ins Netz beförderte. Nun im Breisgau gelang ihm das Kunststück wieder nach starker Vorlage von Marcus Ingvartsen.

Das sorgte für ein Rundumwohlfühlpaket bei den Köpenickern, die zur Feier des Tages dem Coach auch noch eine Marzipantorte spendierten zu dessen 55. Geburtstag. Nicht, dass man in Köpenick Trübsal geblasen hätte nach der vorangegangenen Durststrecke von fünf sieglosen Spielen in Folge. Aber es nervte die Protagonisten dann eben doch, dass sie sich zuletzt stets mühten, aber nicht belohnten. Bei fortlaufender Glücklosigkeit hätte das irgendwann eben doch auf die Psyche durchgeschlagen.

Das eine oder andere Bier wird sicher getrunken Grischa Prömel nach seinem zweiten Saisontor

„Das eine oder andere Bier wird sicher getrunken“, berichtete Matchwinner Prömel von den spontan anberaumten Feierlichkeiten. Die Köpenicker springen auf Rang sieben und befinden sich damit auf Tuchfühlung zu den Rängen, die sie niemals anvisiert hatten – den Europacupplätzen!

Leverkusen hat sechs Zähler Vorsprung, Dortmund sogar nur drei. Aber auch Platz sieben könnte zur Kontinentalreise führen – in der Europa Conference League, die kommende Saison an den Start gehen soll. Falls der Pokalsieger nicht Bremen, Kiel, Essen oder Regensburg heißt, berechtigt das zum Start in den Play-offs dieses Wettbewerbes.

Das ist so etwas wie das erklärte Saisonziel von Max Kruse, der im Breisgau 90 Minuten auf der Bank saß, weil es vom Spielverlauf her keine sinnvolle Chance gab, ihm ein paar Einsatzminuten zu gönnen nach seiner langwierigen Verletzungspause. „Es geht am Schluss nicht um Max Kruse, sondern um den Erfolg des Gesamten. Max muss sich noch ein bisschen gedulden“, so Fischer. Der alte Fahrensmann ist so lange im Geschäft, dass er das durchaus einzuordnen weiß.

Viele Fans fürchten Zusatzbelastung Europapokal

Dass die Fans hingegen die Zusatzbelastung Europapokal fürchten, weil die für Eintagsfliegen meist mit erhöhter Abstiegsgefahr einhergeht, steht auf einem anderen Blatt und schert das kickende Personal recht wenig. Als Sportler wollen sie den maximal möglichen Erfolg.

Ähnlich ging es Trainer Urs Fischer, nachdem er von seinen Profis neben dem eingangs erwähnten Backwerk auch den Sieg geschenkt bekommen hatte. „Der war das schönste Geschenk. Es ist ein tolles Gefühl“, meinte der Eidgenosse und sprach seinen Schützlingen ein Extra-Lob aus: „Die Mannschaft hat sich sehr clever verhalten. Dafür bekommt sie ein großes Kompliment.“ Und auch zwei freie Tage am Stück. Ein Präsent, auf das Prömel unmittelbar nach dem Abpfiff zwar gehofft, aber es nicht für selbstverständlich gehalten hatte.

Happy birthday, Coach! 🫂#fcunion | #SCFFCU pic.twitter.com/BEeRmCEcQZ — 1. FC Union Berlin (@fcunion) February 20, 2021 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Manch einer mag jetzt drauf verweisen, dass es in der Partie lange nach einer beiderseitigen Nullnummer ausgesehen hatte. Doch die Eisernen nutzen eben die Unsortiertheit der Breisgauer nach einem Dreierwechsels zu einem Konter, den Prömel abschloss (64.). „Das ist wichtig, dann kann ein Tor zum Sieg reichen – so wie heute“, meinte Torsteher Loris Karius, der zum zweiten Mal in Folge im Kasten stand und zum zweiten Mal mit einer weißen Weste aus dem Spiel ging.

Chancen, sich wirklich auszuzeichnen und damit Eigenwerbung im Duell mit Andreas Luthe zu betreiben, hatte Karius aber eher weniger. Zu solide standen seine Vorderleute und ließen die eigentlich in Sachen Offensivdrang gefürchteten Freiburger ins Leere laufen.