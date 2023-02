Kein Heimspiel: Union Berlin zieht Hammerlos im DFB-Pokal

Kurz nachdem der 1. FC Union Berlin am frühen Sonntagabend gegen den FC Schalke 04 vergeblich um die Tabellenführung in der Bundesliga gekämpft hatte, wurde im zweiten nationalen Wettbewerb der kommende Gegner der Eisernen ausgelost. Und diese Auslosung bescherte der Mannschaft von Trainer Urs Fischer eine schwierige Aufgabe. Im Viertelfinale des DFB-Pokals wird es der 1. FC Union auswärts mit Eintracht Frankfurt zu tun bekommen.

Durch Siege über den Regionalligisten Chemnitzer FC, den Zweitligisten 1. FC Heidenheim und zuletzt gegen den Bundesliga-Konkurrenten VfL Wolfsburg haben sich die Eisernen in dieser Saison für das Viertelfinale qualifiziert und sich die Chance für das Endspiel im Berliner Olympiastadion aufrecht erhalten. Im vergangenen Jahr verpassten die Unioner das Finale durch eine 1:2-Niederlage im Halbfinale bei RB Leipzig in letzter Sekunde. Die Viertelfinalbegegnungen werden am 4. und 5. April stattfinden – die genauen Termine werden in den kommenden Tagen festgelegt.

Timo Baumgartl, Union-Verteidiger, sagte zum schweren Los der Köpenicker: „Wir hätten uns natürlich ein Heimspiel gewünscht. In Frankfurt erwartet uns eine heiße Atmosphäre. Wenn wir es schaffen, unsere Qualitäten dort auf den Platz zu bringen, dann ist es ein Spiel, was völlig offen ist.“