Heimspiel im Achtelfinale: Union Berlin trifft auf Wolfsburg

In der nächsten Runde kommen die Eisernen erneut in den Genuss eines Heimspiels.

Der 1. FC Union Berlin empfängt im Achtelfinale des DFB-Pokals Ligakonkurrent VfL Wolfsburg. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend in Dortmund. Rekord-Gewinner Bayern München muss im Achtelfinale des DFB-Pokals beim FSV Mainz 05 antreten, Titelverteidiger RB Leipzig empfängt die TSG Hoffenheim. Die acht Pokalspiele werden nach der Weltmeisterschaft an vier verschiedenen Tagen ausgetragen. Die Begegnungen finden am 31. Januar/1. Februar und 7./8. Februar 2023 statt. Das Finale ist für den 3. Juni 2023 in Berlin terminiert.

„Spiele unter Flutlicht im Stadion An der Alten Försterei sind immer etwas ganz Besonderes. Wir nehmen das Pokallos an und wollen auch diese Hürde in einem 50:50-Spiel gegen den VfL Wolfsburg überwinden und in die nächste Pokalrunde einziehen“, sagte Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball beim 1. FC Union Berlin.