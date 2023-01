Hertha BSC gegen Union Berlin: Wichtige Hinweise für die Fans vor Stadtderby am Samstag

Es waren eindringliche Worte von Christian Arbeit. Am Freitagnachmittag bat der Pressesprecher des 1. FC Union Berlin mit Blick auf das Duell am Sonnabend (15.30 Uhr) bei Hertha BSC, „die Stadionöffnungszeit um 13 Uhr bitte unbedingt zu nutzen, um auch wirklich mit dem Anpfiff auf dem eigenen Platz im Stadion sein zu können.“

Das sagte er nicht einfach so dahin, sondern unterstützte damit den Gegner, der seine Fans ebenfalls darum gebeten hat. Schließlich rechnet die Polizei mit einem „brisanten Stadtderby mit rivalisierenden Fans“, weshalb die Begegnung als Risikospiel eingestuft wurde: „Es gibt Fans beider Vereine, die verfeindet sind. Wir sind auf alle Eventualitäten eingestellt.“

Deshalb wird die Taschenkontrolle vor dem Olympiastadion länger als ohnehin schon dauern. Hertha kündigte umfangreiche Kontrollen an. Und wer dort schon mal zu Gast war, weiß, dass man ab einer Stunde vor dem Spiel eine gefühlte Ewigkeit anstehen muss, bevor man endlich an der Reihe ist - bei einem (bislang fast) ausverkauften Haus verschärft sich dieser Zustand noch mal.

Die Ostkurve von Hertha BSC wird dieses Mal bis auf den letzten Platz gefüllt sein. IMAGO/Koch

Dazu muss man anschließend ja erst mal auf seinen Platz gelangen, was ebenfalls seine Zeit dauert. Um die Anhänger deshalb trotz der Kälte frühzeitig in die Arena zu locken, hat sich die Alte Dame etwas einfallen lassen. In der ersten Stunde nach der Stadionöffnung haben die Besucher an allen Aramark-Ständen die Möglichkeit, beim Kauf eines Getränks ein weiteres (0,3 Liter) geschenkt zu bekommen, wobei freie Auswahl besteht und man nur den Pfand (zwei Euro) zahlen muss.

Union Berlins Anhänger dürfen Fankleidung nur im Gästebereich tragen

Außerdem sollten die Zuschauer darauf achten, dass man das weitläufige Stadion dieses Mal aus Sicherheitsgründen nicht vollständig umlaufen kann. Es gibt nämlich eine Sektorentrennung. Die (mindestens) 7600 Gästefans mit Karten in den Blöcken G/H, 15-17, J/K bekommen deshalb nur am Südtor auf der westlichen Seite des der Arena Einlass.

Für all die Union-Fan, die sich ein Ticket in einem anderen Block gesichert haben, gibt es eine weitere wichtige Information. Das Tragen von FCU-Fankleidung ist ausschließlich im Gästebereich erlaubt. Arbeit und die Köpenicker rechnen mit einer Fan-Unterstützung, die „deutlich im fünfstelligen Bereich“ liegen dürfte.

U2 bietet Sonderverkehr bis Neu-Westend an

Die meisten Fans werden wohl trotz der entnervend vielen Sperrungen mit dem öffentlichen Nahverkehr anreisen. Wichtig ist dabei, dass die U-Bahn-Linie 2, die momentan an sich nur bis zum Theodor-Heuss-Platz fährt, am Spieltag zwischen 13:30 Uhr bis ungefähr 19:00 Uhr einen Sonderverkehr bis Neu-Westend anbietet. Von dort aus erreicht man das Stadion in nur wenigen Minuten. Ansonsten gibt es auch einen Schienenersatzverkehr vom Theodor-Heuss-Platz zur Arena mit Bussen.

Parkplatzsituation in der Nähe des Olympiastadions schwierig

Auch Autofahrer sollten sich früh auf den Weg machen, schließlich dürfte der kostenfreie, vor der Ostkurve gelegene Parkplatz schnell füllen.

Der kostenfreie Parkplatz vor der Ostkurve des Olympiastadions wird sich am Sonnabend vermutlich schnell füllen. IMAGO/Zeitz

Wer nichts für einen Stellplatz zahlen will, der muss auf der Olympischen Straße schon viel Glück haben, um sein Fahrzeug halbwegs in Laufnähe abstellen zu können. In den kleinen Straßen wird vermutlich wieder frühzeitig Chaos herrschen, weshalb man auch hier mehr als genug Zeit einplanen und damit rechnen sollte, dass man 20 bis 30 Minuten zum Stadion hinlaufen muss. Immerhin wird einem dabei etwas wärmer.

Wer es dann in die Arena geschafft musst, sollte wissen, dass dort eine Modernisierung der Toiletten stattfindet. Momentan sind die Sanitäranlafen in den Blöcken S und T nicht begehbar. Dafür befinden sich aktuell Container auf der Süd-Ost-Wiese.