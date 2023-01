Hertha BSC gegen Union Berlin: Wo kann man das Spiel sehen?

Das Stadtderby steht an: Hertha BSC empfängt den 1. FC Union Berlin. Wer nicht im Olympiastadion vor Ort ist, kann das Spiel im Pay-TV verfolgen.

Wie an einem Samstag mittlerweile üblich, zeigt Sky die Partie zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Union Berlin exklusiv. Die Übertragung des Einzelspiels beginnt um 15.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2, wahlweise in HD oder SD. Ansonsten kann man es teilweise auch in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 sehen, wo die Vorberichte bereits um 14 Uhr beginnen.

Wer kein Abo hat, müsste sich WOW Ticket (ehemals Sky Ticket) buchen, das im Jahresabo 24,99 Euro und im Monatsabo 29,99 Euro kostet. Wem das zu teuer ist, der muss nicht lange auf die Zusammenfassung im frei empfangbaren Fernsehen warten.

Die ARD-Sportschau zur 1. und 2. Bundesliga beginnt wie gewohnt um 18.30 Uhr (bis 19.57 Uhr). Es ist allerdings davon auszugehen, dass dieses Top-Duell erst gegen Ende der Sendung gezeigt wird.

Anschließend kann man auch noch auf das aktuelle Sportstudio im ZDF (23 Uhr bis 0.25 Uhr) zurückgreifen oder am Sonntagmorgen bei Sport1 einschalten (8.30 Uhr bis 10 Uhr).

Zudem besteht die Möglichkeit, sich die Highlights auf den YouTube-Kanälen der Sportschau, des Sportstudios und von Sport1 ab 0 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag jederzeit angucken.