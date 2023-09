Hier sehen Sie 1. FC Heidenheim gegen 1. FC Union Berlin live im TV

Die sportliche Situation beim 1. FC Union Berlin ist derzeit alles andere als gut. Vier Niederlagen in Serie mussten die Köpenicker im September hinnehmen, der letzte Sieg (4:1 beim SV Darmstadt 98) liegt schon mehr als einen Monat zurück.

Am Sonnabend (15.30 Uhr) bietet sich den Berlinern die nächste Gelegenheit, den Trend wieder in die richtige Richtung zu drehen. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer ist zu Gast bei Aufsteiger und Bundesliga-Debütant 1. FC Heidenheim. Dort unterlag Union zuletzt in der Aufstiegssaison vor viereinhalb Jahren mit 1:2.

Diesmal werden 1700 Fans die Eisernen ins knapp 600 Kilometer entfernte Heidenheim begleiten. All diejenigen, die nicht vor Ort in der Voith-Arena dabei sind, können die Partie beim Bezahlsender Sky verfolgen. Auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 6 läuft die Partie live und in voller Länge. Die Vorberichte beginnen 15 Minuten vor Anpfiff ab 15.15 Uhr.

Darüber hinaus ist das Spiel des 1. FC Heidenheim gegen den 1. FC Union Berlin auch Teil der Nachmittags-Konferenz. Die läuft auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga und liefert damit auch Szenen aus den Parallelspielen VfL Bochum gegen Borussia Mönchengladbach, VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt, 1. FC Köln gegen VfB Stuttgart und FSV Mainz 05 gegen Bayer Leverkusen.