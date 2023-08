Das gefühlt endlose Warten hat endlich ein Ende. Am Sonntag (15.30 Uhr) startet der 1. FC Union Berlin in seine fünfte Bundesliga-Saison. Gegner im Stadion An der Alten Försterei ist der 1. FSV Mainz 05, der sich in den vergangenen Jahren längst in der obersten deutschen Spielklasse etabliert hat. Ein unangenehmer Gegner für die Köpenicker also gleich zu Beginn.



Das Stadion wird natürlich wieder ausverkauft sein, aber alle Anhänger, die kein Ticket ergattern konnten, haben dennoch die Möglichkeit das Spiel live und in voller Länge vor dem Fernseher zu verfolgen.

Der kostenpflichtige Streamingdienst Dazn überträgt den Bundesliga-Auftakt der Köpenicker ab 15.30 Uhr. Schon eine halbe Stunde zuvor gibt es die ersten Vorberichte mit Moderatorin Lena Cassel und Experte Sascha Bigalke. Kommentiert wird die Begegnung von Lukas Schönmüller.

Da am Sonntag keine weiteren Bundesliga-Spiele parallel stattfinden, gibt es ausschließlich die Möglichkeit, die Partie als Einzelspiel zu schauen. Eine Konferenz gibt es nicht.



Um die Begegnungen der Fußball-Bundesliga am Freitag und Sonntag uneingeschränkt sehen zu können, muss man das Paket Dazn Unlimited buchen. Hier haben Nutzer die Wahl zwischen einem flexibel kündbaren Monatsabo (44,99 Euro) und dem günstigeren Jahresabo (29,99 Euro monatlich).