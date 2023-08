Hier sehen Sie die Champions-League-Auslosung live im TV und im Stream

Der nächste große Tag in der Vereinsgeschichte des 1. FC Union Berlin! Am Donnerstag (ab 18 Uhr) wird in Monaco die Gruppenphase der Champions League ausgelost. Zum ersten Mal überhaupt nehmen die Köpenicker am größten Fußball-Vereinswettbewerb Europas teil und könnten gleich auf mehrere Hochkaräter treffen.

Vor den abschließenden Rückspielen der Play-offs, in denen noch sechs Teilnehmer gesucht werden, stehen die Lostöpfe eins und zwei schon fest. In Topf eins befinden sich die Lose von Manchester City (England), FC Sevilla, FC Barcelona (beide Spanien), SSC Neapel (Italien), Paris Saint-Germain (Frankreich), Benfica Lissabon (Portugal), Feyenoord Rotterdam (Niederlande) und dem FC Bayern.

In Topf zwei sind Real Madrid, Atlético Madrid (beide Spanien), Manchester United, FC Arsenal (beide England), Inter Mailand (Italien), FC Porto (Portugal), Borussia Dortmund und RB Leipzig dabei. Der 1. FC Union Berlin, der unabhängig vom Ausgang der Play-offs in Lostopf vier sein wird, kann in der Gruppenphase nicht auf eine andere deutsche Mannschaft treffen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die Veranstaltung im Grimaldi Forum wird live bei den kostenpflichtigen Streamingdiensten Dazn und Amazon Prime übertragen. Wer kein Dazn-Abo hat und die Auslosung kostenlos sehen möchte, hat die Möglichkeit auf der offiziellen Website der Uefa (www.uefa.com) oder im Livestream des ZDF.

Die Berliner Zeitung begleitet die Auslosung im ausführlichen Liveticker und versorgt Sie zudem vorab mit allen relevanten Informationen.