Für den 1. FC Union Berlin steht das nächste Spiel in der Champions League an. Am Mittwoch (18.45 Uhr) gastieren die Köpenicker bei der SSC Neapel. Das Hinspiel vor zwei Wochen im Berliner Olympiastadion verlor die Mannschaft von Trainer Urs Fischer mit 0:1 und steht deshalb weiterhin punktlos am Tabellenende der Gruppe C.

Wollen die Eisernen auch weiterhin eine Chance auf den Einzug ins Achtelfinale der Königsklasse haben, müssen sie beim Italienischen Meister zwangsläufig gewinnen. Ein Remis oder eine Niederlage würden lediglich noch die Chance auf Platz drei und damit zur Teilnahme an den Europa-League-Play-offs im nächsten Jahr zulassen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Alle Fans, die nicht vor Ort im Stadio Diego Armando Maradona dabei sein können, haben beim Streamingdienst Dazn die Chance, die Partie live und in voller Länge zu schauen. Bereits eine halbe Stunde vor Anpfiff, um 18.15 Uhr, beginnen die Vorberichte. Gleichzeitig ist die Begegnung des 1. FC Union Berlin mit dem aktuell Tabellenvierten der Serie A auch in der kleinen Konferenz mit dem Parallelspiel Real Sociedad gegen Benfica Lissabon zu sehen.



Das Paket des Streamingdienstes, Dazn Unlimited, kostet als Jahresabo 29,99 Euro im Monat. Ein Monatsabo, das jederzeit gekündigt werden kann und dann nicht weiterläuft, kostet 44,99 Euro.