Berlin - Die letzten Minuten erinnerten an ein Powerplay im Eishockey. Rund um den Strafraum der Spielvereinigung Greuther Fürth hatten sich die Spieler des 1. FC Union Berlin positioniert, schlugen Flanken in den 16er, hofften darauf, dass eine davon von einem Fuß oder Kopf eines Mitspielers ins gegnerische Tor gehen würde. Mit 0:1 lagen die Eisernen bis in die Schlussphase in Rückstand und stemmten sich gegen die drohende Niederlage, hatten auch durchaus gute Chancen. Alle personellen und taktischen Änderungen aber brachten nicht den gewünschten Erfolg, die Unioner mussten sich nach dem Aus in Europa am Donnerstag also am Sonntag beim Aufsteiger geschlagen geben.

Dabei waren die Fürther mit einer Bilanz des Grauens in das Duell mit den Eisernen gegangen: Nur ein Punkt aus 14 Spielen, zwölf Niederlagen am Stück, zuletzt mit 1:7 gegen Bayer Leverkusen völlig untergegangen. In der Bundesliga hatten die Fürther bis zum Spiel am Sonntag in 23 Anläufen sogar noch nie eine Partie gewonnen. Aus solchen Zahlen ließ sich natürlich für Außenstehende eine vermeintlich einfache Aufgabe und klare Rollenverteilung ableiten. Insbesondere auch deshalb, weil die Unioner am Donnerstag in der Conference League nur knapp das Aus hinnehmen mussten und als Sechster der aktuellen Tabelle angereist waren.

Union wechselt fünf Mal

Allerdings steckt hinter solchen Statistiken die Gefahr einer riesigen Fallhöhe, weil jeder nur über die Höhe des Sieges spricht und schon ein Unentschieden einer Niederlage gleichkommt. Urs Fischer kannte die Zahlen natürlich auch, sprach dennoch davon, dass seine Mannschaft gewarnt sein müsse. Das verdeutlichte der Trainer des 1. FC Union auch mit fünf personellen Änderungen. Andreas Luthe übernahm im Tor wieder den Posten von Frederik Rönnow, Paul Jaeckel, Julian Ryerson, Genki Haraguchi und Kevin Behrens rückten für Marvin Friedrich, Christopher Trimmel, Rani Khedira und Taiwo Awoniyi im Vergleich zum Spiel gegen Prag in die Startelf. Mit frischen Kräfte sollte auch diese Aufgabe gewohnt seriös angegangen werden.

Denn so sehr eine solche Negativbilanz auf das Gemüt auch drücken mag, so sorgt sie auch für einen gewissen Druckverlust. „Wir haben nicht viel zu verlieren“, sagte Stefan Leitl vor dem Spiel und wirkte gelöst. Viele Trainer wären zu seinem solchen Zeitpunkt schon gar nicht mehr in Amt und Würden, Leitl aber saß auch am Sonntag auf der Bank und schickte sein Team keineswegs mit einer Anleitung zum Betonmischen auf das Feld. Von Beginn an waren die Gastgeber um einen kontrollierten Spielaufbau bemüht und versuchten, sich ihre Möglichkeiten zu erspielen. Das haben die Fürther in dieser Saison schon häufiger getan, lagen auch beispielsweise bei Hertha BSC in Führung, aber hatten durch individuelle Fehler stets ein besseres Ergebnis verspielt. Gerade für eine Mannschaft wie den 1. FC Union Berlin, der dem Gegner ganz gerne die Initiative überlässt, auf Fehler wartet und diese im Umkehrspiel bestraft, ist solch ein Ansatz natürlich ein gefundenes Fressen.

Da die Spielvereinigung allerdings auch nicht das letzte Risiko einging und diesmal sichtbar um eigene Sicherheit in der Abwehr bemüht war, entwickelte sich in der ersten halben Stunde eine Partie ohne nennenswerte Möglichkeiten. Da mal ein ungefährlicher Fürther Torschuss, dort mal eine ungenaue Flanke der Eisernen. So war es für den Zuschauer, der die Partie nur vor dem Fernseher verfolgen konnte, da in Bayern aktuell nur Geisterspiele erlaubt sind, in weiten Teilen spannender zu lauschen, was sich Trainer und Spieler auf und neben dem Feld zu erzählen hatten und was die Akteure voneinander einforderten. Aber: All das, was sich da überlegt und verbal übermittelt wurde, ging an irgendeiner Stelle verloren beziehungsweise führte aufgrund der Spielansätze beider Mannschaften bis zur Halbzeit zu keiner Großchance.

Eine Hälfte ohne Gegentor war freilich für die Hausherren nach bereits 46 gegnerischen Treffern in zuvor 14 Spielen ein Achtungserfolg und damit nicht nur eine Verdopplung der bisherigen Punktausbeute, sondern Motivation für die zweiten 45 Minuten. Für Union Berlin verkomplizierte sich damit die Sache mit zunehmender Spieldauer. Wie sehr waren Urs Fischer und seine Spieler für ein eigenes Tor bereit, etwas mehr in die Offensive zu investieren und damit die Gefahr eines Gegentreffers sowie einer damit verbundenen historischen Niederlage einzugehen?

Havard Nielsen trifft, Urs Fischer moniert Foulspiel

Ein erster Schritt zum Auswärtssieg war nach dem Seitenwechsel die Erhöhung des Ballbesitzes, über welchen die Eisernen zunächst die Spielkontrolle übernahmen. Den ersten Treffer aber erzielten Fürther. Nach einem Eckball mit anschließendem Kuddelmuddel und ein paar Schubsern monierte Urs Fischer zwar ein Foulspiel und forderte zur Überprüfung auf. Die aber blieb aus und der abgefälschte Schuss von Havard Nielsen wurde als 1:0 anerkannt (56.). Praktisch im Gegenzug verpasste Kevin Behrens nach einer Flanke von links per Kopf den direkten Ausgleich, auch Grischa Prömel konnte wenig später den Ball nicht zum 1:1 im Tor unterbringen.

Die Mannschaft erhöhte die Schlagzahl und Trainer Fischer brachte Taiwo Awoniyi für Max Kruse. 15 Minuten vor dem Ende wurde mit Andreas Voglsammer, der ein kleines Taktikzettelchen in der Hand hatte, ein weiterer Stürmer auf das Feld geschickt, Timo Baumgartl, ein Verteidiger, auf die Bank beordert. In der Schlussphase also sollte die Niederlage mit voller Offensivpower abgewendet werden. Der Aufwand aber wurde nicht belohnt.