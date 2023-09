Urs Fischer gab sich keine Mühe, seinen Ärger zu verbergen. Der Schweizer gratulierte erst mit allem Anstand seinem Gegenüber Pellegrino Matarazzo zum Sieg, dann aber wurde der Trainer des 1. FC Union Berlin nach der 0:2-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim deutlich. Er sprach von einer „Nicht-Leistung“, die seine Mannschaft in der ersten Halbzeit auf den Platz gebracht hatte und fasste den desaströsen Auftritt der Heimelf damit in einem Begriff zusammen.

Selten zuvor waren die Köpenicker im Stadion An der Alten Försterei von einer Gastmannschaft so beherrscht worden. Die Tore von Andrej Kramaric (22./Foulelfmeter) und Maximilian Beier (38.) brachten die Überlegenheit der Gäste zum Ausdruck. Während Union in nahezu jedem Zweikampf immer einen Schritt zu spät kam, spielte Hoffenheim geradlinig nach vorne und hätte mit konsequenterem Zug zum Tor von Frederik Rönnow auch drei oder gar vier Treffer erzielen können.

Fischer war sauer, faltete seine Spieler in der Kabine zusammen. „Ich war laut“, sagte er kurz angebunden auf die Frage, wie er nach den ersten 45 Minuten in seiner Ansprache mit den Spielern umgegangen war. „Ich glaube, die Worte kamen an.“



Tatsächlich gingen die Hausherren im zweiten Durchgang viel intensiver zu Werke, erarbeiteten sich klare Feldvorteile, um allerdings nur in seltenen Fällen gefährlich zu werden. Einen wesentlichen Impuls gab Fischer mit der Einwechslung von David Fofana, der von den Hoffenheimer Abwehrspielern nicht wirklich in den Griff zu bekommen war. Die Leihgabe des FC Chelsea wirkte frisch, flink auf den Beinen und ausgeruht, nachdem er bei der 0:1-Niederlage in Madrid am vergangenen Mittwoch lediglich zehn Minuten zum Einsatz gekommen war.

Urs Fischer will ausbleibende Rotation nicht als Ausrede gelten lassen

Mehr Frische hätte dem Spiel der Gastgeber sicherlich auch vor dem Seitenwechsel schon gutgetan, doch Fischer hatte sich dazu entschieden, seine Elf aus dem Bernabéu fast komplett auflaufen zu lassen. Lediglich der international gesperrte Janik Haberer ersetzte Aissa Laidouni und Brenden Aaronson kam für Alex Král in die Startelf. Allerdings nur, weil der Tscheche beim Aufwärmen gemerkt hatte, dass seine Blessur, die er sich in Madrid zugezogen hatte, nicht für ein weiteres Spiel reichen würde.

„Ich glaube, dass ich von einem Profi erwarten kann, dass er in der Lage ist, auch mal zwei Spiele in drei Tagen zu machen“, wollte Fischer die ausbleibende Rotation nicht als Ausrede zulassen. So blieben Spieler wie Kapitän Christopher Trimmel oder Jérome Roussillon erneut auf der Bank, obwohl über die Außenbahnen ihre jeweiligen Konkurrenten Josip Juranovic und Robin Gosens fast nichts zum Offensivspiel beitrugen.

Es wäre allerdings der falsche Ansatz, einzelne Spieler aus Fischers angesprochener „Nicht-Leistung“ herauszupicken. Vielmehr muss es nun darum gehen, den Negativtrend - vier Niederlagen in vier Pflichtspielen hatte es zuletzt vor dreieinhalb Jahren gegeben - schleunigst zu stoppen. Das wird allerdings alles andere als einfach. Das Selbstvertrauen ist aktuell fast gänzlich abhanden gekommen, dazu warten vor der Länderspielpause im Oktober mit den Partien in Heidenheim und Dortmund zwei Auswärtsspiele.

Ein Heimsieg gegen Braga ist für den 1. FC Union Berlin quasi Pflicht

Dazwischen empfängt der 1. FC Union Berlin im Olympiastadion zum ersten Champions-League-Heimspiel der Vereinsgeschichte den portugiesischen Klub Sporting Braga. Doch auch hier können die Eisernen nicht völlig befreit von Druck aufspielen. Will man auch im neuen Jahr noch international vertreten sein, ist ein Heimsieg gegen den zweiten Außenseiter der Gruppe mit Real und dem SSC Neapel quasi Pflicht.

Fischer und sein Trainerteam werden ergründen müssen, wo der Schuh drückt. Klar, mit Abwehrchef Robin Knoche und Vize-Kapitän Rani Khedira fallen zwei Profis aus, die im Ensemble des Schweizers nicht gleichwertig zu ersetzen sind, doch das alleine kann nicht der Grund für die Einfalls- und Harmlosigkeit ihrer einsatzfähigen Mitspieler sein. Es scheint dringenden Redebedarf zu geben.

Redebedarf hatte am Sonnabend auch der in der Schlussphase ausgewechselte Sheraldo Becker. Der Angreifer blickte an der Trainerbank angekommen in Richtung Fischer, so als warte er auf eine plausible Erklärung seines Chefs. Fischer jedoch blickte nur aufs Spielfeld, wohl wissend auch, dass jedes Wort in einer Konversation wohl eines zu viel gewesen wäre. Oder, wie er auf der Pressekonferenz zum zuvor Gesehenen kundtat: „Ich will gar nicht zu viel sagen, möchte mir das Spiel noch einmal anschauen. Ansonsten sage ich wahrscheinlich etwas Falsches.“ In ihm brodelte es wie selten zuvor.