Die Losung für Union gegen Werder: Holt euch den Spaß zurück!

Schleicht ein Fußballspiel so larifari dahin, dass einem Zuschauer zum Gähnen ist, kommt unweigerlich die Feststellung: Ein Tor würde dem Spiel guttun!



Zum geflügelten Wort wurde dieser Satz, nachdem zunächst Marcel Reif eine Partie in der Champions League von Borussia Dortmund bei Real Madrid kommentieren sollte, auf dem Spielfeld aber ein Tor umgefallen war, der Spielbeginn sich auf unbestimmte Dauer verzögerte, die Zeit bis dahin aber überbrückt werden musste und deshalb Günther Jauch zugeschaltet wurde, um die damals 12 Millionen Zuschauer bei der Stange zu halten. Das hat allen derart viel Spaß gemacht, dass gleich die Hälfte von ihnen auf das Spiel pfiffen, das dann doch irgendwann in der Nacht über die Bühne ging.

Auch die Tordifferenz ist eine Katastrophe

Tor, Champions League, Real Madrid – all das passt derzeit auch auf den 1. FC Union. Nur ist das mit dem Tor bei den Eisernen gerade so eine Sache. In Europas Königsklasse kassierten sie in jedem ihrer drei bisherigen Spiele stets eines mehr, als sie selbst erzielten. Oder auch nicht erzielten. 0:1 bei Real, 2:3 gegen Sporting Braga und in dieser Woche nun 0:1 gegen Neapel. Das macht 2:5 Treffer, null Punkte und bei zwei Auswärtsspielen und nur noch einem im Olympiastadion, zum Abschluss der Gruppenphase gegen das Starensemble aus Madrid, ganz wenig Hoffnung auf ein Happy Ending.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Ein Tor, eines auf der richtigen Seite natürlich, würde dem Spiel guttun – noch nie traf das auf den 1. FC Union so dramatisch zu wie derzeit. Nehmen wir die Bundesliga nach dem zweiten Spieltag. Die Eisernen führten die Tabelle mit sechs Punkten und 8:2 Toren an. Der Höhenflug der vergangenen vier Jahre schien ungebremst weiterzugehen. Die Bundesliga sechs Spieltage später zeigt dieses für manche auf den Kopf gestellte Bild: Die Köpenicker sind auf Tabellenrang 15 abgeschmiert, haben nicht nur kein Spiel mehr gewonnen, sie haben nicht einmal einen Punkt geholt. Auch die Tordifferenz ist eine Katastrophe. Hätte die Saison mit dem dritten Spieltag begonnen, die Eisernen wären Schlusslicht.



Einmal erst hing die Rote Laterne in der Bundesliga im Stadion An der Alten Försterei, nach dem Premierenspiel am 18. August 2019. Im Nachhinein könnte man meinen, es hätte dieses damaligen 0:4 gegen Leipzig bedurft, um aus den Träumen nach dem Aufstieg auf den Rasen zurückzukommen und Bodenhaftung zu erlangen. Danach ging die wilde Fahrt durch die Stadien der Liga nämlich erst richtig los.

Was jetzt ist, ist Krise. Und zwar eine gewaltige. Die gewaltigste jedenfalls seit 18 Jahren, seit dem damaligen Abstieg in die viertklassige Oberliga Nord-Nordost, und die erste, seitdem Urs Fischer Trainer in Köpenick ist. Wohl ist es eine Krise auf hohem Niveau, in der höchsten Spielklasse sowieso und in einer der stärksten in Europa. Dennoch nervt sie. Und zwar derart, dass manche im Zuge von neun Pflichtspielniederlagen in Folge (und nach dem verweigerten Handschlag von David Datro Fofana bei seiner Auswechslung im Spiel gegen Neapel und der angeblich bei seinen italienischen Landsleuten vorgebrachten Beschwerde von Leonardo Bonucci über seine Rolle als Bankdrücker) Risse in der bislang heilen Welt der Eisernen erkennen wollen. An wem soll ein derartiger Negativlauf aber auch spurlos vorübergehen!?

Trotz allem setzt Fischer auf Lockerheit und Entspanntheit

Es ist in der Tat eine völlig neue Gemengelage, in der sie sich in Köpenick befinden. In dieser Neun-Spiele-Serie ohne jegliches Erfolgserlebnis gelang im Durchschnitt nur alle 162 Minuten ein Tor. Das ist, weil im Gegenzug alle 40 Minuten ein Gegentor fiel, zum Siegen viel zu wenig. In der Bundesliga gelang nach dem 4:1-Auftaktdreier gegen Mainz in drei Spielen zu Hause kein Treffer mehr, die Punkte gingen mit jeweils blanker Weste an Leipzig (0:3), Hoffenheim (0:2) und Stuttgart (0:3). Das Ganze trägt, da machen sie sich im Stadion An der Alten Försterei nichts vor, auch wenn es womöglich nur eine Momentaufnahme ist, die Züge eines Abstiegskandidaten.

Trotzdem setzt Trainer Urs Fischer immer wieder auf Entspanntheit, auf Lockerheit. Selbst angesichts der verzwickten Situation bleibt der 57-jährige Schweizer bei diesem Credo: „Fußball sollte am Ende immer auch Spaß machen.“ Er weiß, dass in solchen Momenten freie Köpfe fast wichtiger sind als flinke Füße. Dennoch bliebe die Nadel, würde der augenblickliche Spaßfaktor in Köpenick mit einem Seismografen gemessen, ohne jegliche Zuckung. Deshalb gilt: Holt euch den Spaß zurück!

Wahrscheinlich wäre es gut, würden sich die Eisernen wieder darauf besinnen, was sie früher stark gemacht hat. Vor allem wäre das eine stabile Deckung, ebenso das einfach strukturierte, geradlinige Spiel ohne Pirouetten und Übersteiger. Wer annahm, mit Bonucci, dem Europameister und 121-maligen italienischen Nationalspieler, und Robin Gosens, dem deutschen Internationalen, würde Glanz ins eiserne Spiel Einzug halten, sollte seine Ansprüche herunterschrauben. Gloria hatten sie schon genug mit zuletzt Platz 4 und davor Platz 5. Nun sind wieder die Kerle gefragt, die ihre Ärmel hochkrempeln und ihre Schuhe noch ein bisschen fester schnüren. Gezaubert, so hieß auch in besseren Tagen stets die Losung, wird erst bei einem 3:0-Vorsprung kurz vor Ende der Nachspielzeit.

Das haben sie in Köpenick begriffen, keine Frage, auch haben sie mit der Rückkehr von Robin Knoche und vor allem mit der von Rani Khedira wieder mehr Struktur in ihre Aktionen bekommen. „Wir haben alles gegeben und unser Herz auf dem Platz gelassen“, sagte Khedira nach dem so unglücklichen wie unnötigen 0:1 gegen Neapel, „die Art und Weise war absolut in Ordnung“. Auch für Urs Fischer gab es „viele Dinge, die wirklich gut waren“. Als da vor allem die Kompaktheit wäre. Mit der steht nun einmal das Spiel nicht nur der Eisernen, aber vor allem das ihre.

In der Situation, in der sich der 1. FC Union befindet und in der die Neider immer weniger werden und die Häme wahrscheinlich immer größer wird, geht’s am Sonnabend, 15.30 Uhr, nach Bremen. Auch der SV Werder hat als viermaliger Meister (zuletzt 2004) und sechsmaliger DFB-Pokalsieger (zuletzt 2009) schon bessere Momente erlebt. In den drei Spielzeiten, in denen beide gemeinsam in der Bundesliga waren, landeten die Eisernen stets vor den Grün-Weißen.

Dank von der Weser an die Wuhle

Zum Saisonfinale 2020 gab es zudem folgende kuriose Konstellation: Der 1. FC Union, als Neuling mit 38 Punkten auf Rang 12 längst im sicheren Hafen, empfing mit Fortuna Düsseldorf jenes Team, das auf Rang 16 lag und fest an die Relegation gegen den Zweitliga-Dritten glaubte. Bremen hingegen, vor dem Heimspiel gegen Köln zwei Zähler hinter Fortuna auf Abstiegskurs, drückte den Köpenickern aus der Ferne alle erdenklichen Daumen mit der Hoffnung auf Schrittmacherdienste. Am Ende musste Düsseldorf in Köpenick mit 0:3 die Segel streichen, Bremen fegte die Geißböcke mit 6:1 aus dem Weserstadion, erreichte auf der letzten Rille die Hoffnungsrunde und hielt die Klasse. Der Dank schwappte sprichwörtlich von der Weser an die Spree oder besser noch: an die Wuhle.



Diesmal ist alles ein wenig anders. Werder und der 1. FC Union sind weit unten in der Tabelle mit magerer Ausbeute traurige Nachbarn. Man kann also sagen: Ein Tor würde dem Spiel sowas von guttun. Es sollte nach Möglichkeit auf der richtigen Seite fallen.