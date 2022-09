Im Gleichschritt mit dem Aufstiegs-Zwilling: 1. FC Köln gegen 1. FC Union Berlin

2019 stiegen der 1. FC Köln und der 1. FC Union in die erste Bundesliga auf. Nun spielen sie gemeinsam international. In der Bundesliga aber verweisen die Eisernen gegen die Geißbock-Elf auf eine einmalige Serie.

Ritter Keule könnte glatt neidisch werden. Dabei eilt das Maskottchen des 1. FC Union mit den Spielern, die er in der Alten Försterei an den Grund- und an den Seitenlinien unterstützt, von Erfolg zu Erfolg. Na gut, das 0:1 am Donnerstag zum Auftakt in die Europa League gegen Royale Union Saint-Gilloise konterkariert das gerade ein wenig, insgesamt ändert diese Niederlage jedoch nichts am allgemeinen Trend, den die Rot-Weißen seit geraumer Zeit einschlagen. Zwölf Spiele schon haben die Eisernen in der Bundesliga saisonübergreifend nicht mehr verloren, so viele wie kein anderes Team. Nun könnte es im besten Sinne 13 schlagen.

Das aber ist es nicht, worauf der „wahrhaft eiserne Ritter mit dem mutigen Herzen“, wie sie ihn in Köpenick nennen, mit Argusaugen blicken sollte. Es ist vielmehr sein Maskottchen-Kollege vom 1. FC Köln, zu dem die Männer von Trainer Urs Fischer am Sonntag müssen. Dort nämlich regiert Hennes, ein Bock aus der Rasse „Bunte Deutsche Edelziege“.

Ruhmreiche Vergangenheit des 1. FC Köln

Der Unterschied ist in diesem Fall nicht, dass dessen Team zum Auftakt in der Europa Conference League in Nizza ein 1:1 geholt hat, sondern: Ritter Keule gibt es erst seit Dezember 2000. Damit ist der Kerl mit dem Morgenstern, den er nie als Waffe benutzen würde, erst 22 und damit jünger als jeder Spieler der Eisernen. Hennes dagegen gibt es in Müngersdorf seit vielen Jahrzehnten. Nicht diesen, klar, auch als Maskottchen besitzen Geißböcke kein ewiges Leben.

Der gehörnte Vierbeiner, der morgen wieder im Stadion neben dem Geißbockheim auftaucht, ist bereits Hennes IX. Die eigentliche Geburtsstunde des Kölner Maskottchens ist, typisch „Alaaf“, einem Karnevalsscherz geschuldet. Damals, 1950, war die Bundesliga noch gar nicht erfunden. Der dortige FC hatte einen Spielertrainer namens Hennes Weisweiler. Jenen Weisweiler, der später als Coach die Fohlen-Elf aus Mönchengladbach mit Günter Netzer und Hans-Hubert Vogts in die europäische Spitze führte. Da liegt die Namensgebung fürs Maskottchen doch recht nahe. Der Legende nach soll Hennes I., der mit den Hörnern, seinem Namenspatron jedoch spontan ans Bein gepinkelt haben.

Hennes IX., der im Februar 2018 geboren wurde und im Kölner Zoo lebt, kann also auf eine ruhmreiche Vergangenheit jenes Teams zurückblicken, für das seine Art sogar Namenspate ist: die Geißbock-Elf. Bei den ersten drei WM-Titeln, die Deutschland gewann, 1954 mit 3:2 gegen Ungarn, 1974 mit 2:1 gegen die Niederlande und 1990 mit 1:0 gegen Argentinien, stand mindestens ein Kölner Spieler in der Endspielelf. Das haben nicht einmal die Bayern oder Borussia Dortmund geschafft, nicht der einst ruhmreiche und erfolgreiche Hamburger SV und auch nicht der zu Fritz-Walter-Zeiten einzigartige 1. FC Kaiserslautern.

Damals in der Schweiz beim Wunder von Bern war es Hans Schäfer, beim Triumph 20 Jahre später bei der Heim-WM Wolfgang Overath und beim Sieg in Rom waren es mit Pierre Littbarski und Thomas Häßler zwar zwei Berliner Jungs, im Alltag trugen beide jedoch das Trikot der Geißböcke. Beim Triumph 2014 in Rio de Janeiro riss diese bis dahin einmalige Linie auch nur, weil Lukas Podolski, eigentlich durch und durch ein Kölsche Jung, da gerade in London beim FC Arsenal spielte.

Beste Stimmung inmitten der Hans-Schäfer-Südkurve

In der Bundesliga hatten Hennes und seine Vorgänger zwar ab und an gehörig was zu meckern (sechs Abstiege, der letzte 2018), anfangs aber doch viel zu feiern. So triumphierte der FC 1964 gleich beim ersten Durchgang der Bundesliga, wiederholte seinen Erfolg 1978 und gewann viermal den DFB-Pokal. International ging es 1986 bis ins Finale des Uefa-Cups, als die Stars Harald „Toni“ Schumacher, Paul Steiner und Klaus Allofs hießen, sie sich gegen Real Madrid mit dem Mexikaner Hugo Sanchez, dem Argentinier Jorge Valdano und Spanien-Torjäger Emilio Butragueno aber nicht durchsetzen konnten.

Mit derlei Meriten kann Ritter Keule nun gar nicht aufwarten. Neid sollte dem 235 Zentimeter langen und 115 Kilo schweren Koloss trotzdem fremd sein. Denn ihm gehört mit seinem Team die Gegenwart. Die beginnt zufällig an einem Tag, an dem die Kölner einem ihrer Allergrößten, dem 1954er-Weltmeister Hans Schäfer, huldigen und einen Teil ihres Stadions als Hans-Schäfer-Südkurve freigeben. Das geschieht am 13. August 2018, es ist ein Montag und das Top-Spiel der 2. Bundesliga steht an. Die Geißböcke sind als abgeschlagenes Bundesliga-Schlusslicht mit gerade mal 22 Punkten gnadenlos abgeschmiert, müssen mal wieder einen Anlauf nach oben starten und haben in ihrem ersten Heimspiel der Saison den 1. FC Union zu Gast. Die Köpenicker nehmen das neue Spieljahr mit einem neuen Trainer in Angriff, einem Schweizer. Urs Fischer heißt er, und er hat seine Premiere mit einem Last-Minute-Tor von Felix Kroos gegen Erzgebirge Aue mit Ach und Krach 1:0 gewonnen. Alles scheint seinen Lauf zu nehmen: 50.000 Zuschauer, ausverkaufte Hütte, Kölner 1:0-Führung zur Pause und beste Stimmung inmitten der Hans-Schäfer-Südkurve.

Köln und Union marschieren im Gleichschritt

Davon ist 45 Minuten später nicht mehr viel zu spüren. Weil Sebastian Andersson, der spätere Kölner, zum 1:1 trifft und die Eisernen beim hochfavorisierten Absteiger damit ziemlich überraschend, trotzdem aber verdient einen Punkt holen, nimmt eine Serie ihren Anfang, die für die Männer aus der Alten Försterei fast schon unheimlich anmutet: Sie haben gegen den 1. FC Köln nie wieder ein Spiel verloren. Auch weil sich die Eisernen im Rückspiel an einem bitterkalten Donnerstagabend im Januar 2019 gegen den damaligen Tabellenzweiten mit 2:0 behaupten, schnuppern sie am Aufstieg, den sie vier Monate später gemeinsam mit den Geißböcken und mit dem SC Paderborn auch eintüten. Inzwischen marschieren Köln und Union, die Aufstiegs-Zwillinge von damals, fast im Gleichschritt, sie sind nicht abgestiegen und spielen nun sogar gemeinsam in Europa.

Eines hat Ritter Keule im Duell mit Hennes IX. in den Spielen im Fußball-Oberhaus jedoch voraus. Erstaunlicherweise verweist das Maskottchen auf zwei Beinen fast immer auf das bessere Ende. 2:0 und 2:1 gewinnt die Fischer-Elf in ihrem ersten Bundesligajahr, zweimal 2:1 im zweiten. Erst danach gibt es mit einem 2:2 einen leichten Dämpfer, im Rückspiel mit einem, wenn auch ziemlich glücklichen, 1:0 einen erneuten Dreier. Gerade für derlei Serien ist wahrscheinlich das Wort Lieblingsgegner erdacht worden.

Enttäuschung muss ein Ausrutscher bleiben

Dabei wissen die Eisernen und weiß auch Ritter Keule, dass keine Serie das Zeug dafür hergibt, ein Leben lang zu halten, nicht einmal ein Spielerleben. Es wäre indes kurios und sogar ein wenig ungerecht, würde sie gerade diesmal reißen. Der Grund sitzt auf der Kölner Trainerbank und heißt Steffen Baumgart. Mittlerweile ist der Mann mit der Schiebermütze im Rheinischen Kult. Noch mehr ist er das in Köpenick. Anderswo spielte der gebürtige Rostocker erfolgreicher (als 18-Jähriger mit dem PSV Schwerin 1990 im Finale des DDR-Pokals) und in einer höheren Liga (für Hansa Rostock, den VfL Wolfsburg und Energie Cottbus zusammen 255 Bundesligaspiele), seine Zeit beim 1. FC Union jedoch hat selbst bei ihm für nachhaltigen Eindruck gesorgt.

Nachdem die Anhänger ihn in seinen beiden Spielzeiten in der Alten Försterei, 2003 und 2004, zu Unions Fußballer des Jahres wählten, hat auch „Baume“ sein Herz an Köpenick verloren. Von ihm fallen auch nach Jahren noch Sätze wie „Union ist Liebe“ und „Ich bin noch immer Unioner und werde es immer bleiben“. Seine Frau Katja leitete das Zeughaus, in dem es Union-Fanartikel gibt, Familie Baumgart wohnte in Köpenick, und der Weg führte den Familienvater nicht nur beruflich, sondern manchmal auch als Fan in die Alte Försterei.

Soll ausgerechnet einer wie Baumgart, dem Ritter Keule häufig auf die Schulter geklopft und den er auch umarmt hat, mit seinem Team die einmalige Serie von ungeschlagenen Spielen beenden? Geht so etwas? Ist das fair, ist das anständig? Es wäre zu schön, bliebe die Enttäuschung auf europäischer Bühne ein Ausrutscher. Dann müsste Ritter Keule auf Hennes IX. auch nicht mehr neidisch sein.

Union Berlin trifft am Sonntag auf den 1. FC Köln. Das Spiel findet in Köln statt, um 15.30 Uhr.

