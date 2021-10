Berlin - Auf diese Extraschicht hätte der 1. FC Union gerne verzichtet. Im Sinne der Regeneration sollte in der zweiten von drei englischen Wochen am Stück beim Drittligisten SV Waldhof Mannheim nicht nur das Achtelfinale im DFB-Pokal erreicht, sondern vor dem Heimspiel gegen den FC Bayern München am Sonnabend nicht mehr Energie als nötig verbraucht werden. Ersteres gelang mit dem 3:1 (1:1), benötigte dafür aber auch die 30-minütige Verlängerung und die Dienste von Taiwo Awoniyi.

Hatte es beim Stadtrivalen aus dem Berliner Westend am Vorabend den frühen Jubel in Münster gegeben, mussten die Eisernen wegen des Zuschauerandrangs nicht nur zehn Minuten länger auf den Anpfiff warten, sondern auch noch einen frühen Rückschlag wegstecken. Eine Ecke von Marc Schnatterer wurde in der vierten Minute zunächst noch geklärt, doch dessen anschließend scharf hereingeschlagene Flanke konnte Frederik Rönnow nur nach vorne abklatschen lassen, wo Alexander Rossipal sträflich allein gelassen wurde und zum 1:0 für Waldhof Mannheim traf. Kein guter Start für die gesamte Mannschaft, speziell aber für Rönnow, der diesmal im Pokal für Andreas Luthe zwischen den Pfosten der Unioner stehen durfte.

Waldhof Mannheim berauscht sich an der frühen Führung

Natürlich hatte so ein früher Rückstand bei einem Drittligisten gleich mehrere Folgen. Neben dem reinen Ergebnis auf der Anzeigetafel schnellte die Dezibel-Zahl auf den Rängen noch etwas weiter nach oben, stieg das Selbstvertrauen und der Glaube an die Überraschung beim Außenseiter. Dementsprechend gestalteten sich auch die folgenden Spielminuten. Im noch berauschten Zustand des 1:0 gingen die Mannheimer, die sich nur wenige Stunden vor dem Anpfiff ohne Nennung von genauen Gründen von ihrem Sportlichen Leiter Jochen Kientz getrennt hatten, zu Werke. Primär über die rechte Seite, wo Schnatterer offensichtlich zeigen wollte, dass er auch mit seinen mittlerweile 35 Jahren den Unionern noch Angst und Schrecken einjagen kann. Sechs Tore hatte er in Diensten des SV Heidenheim in der 2. Bundesliga gegen die Berliner erzielt und auch im DFB-Pokal hatte er beim Erstrunden-Aus der Eisernen im August 2014 getroffen.

Im Oktober 2021 sollte der Flügelflitzer erst einmal kein Torschütze, aber zumindest ein ständiger Unruheherd sein. Auf der Schnatterer-Position aber hatte auch Union-Coach Urs Fischer mit Sheraldo Becker einen Spieler aufgeboten, der, wenn er denn spielen darf, auch schon mehrfach unter Beweis gestellt hat, dass er für Torgefahr sorgen kann. Und als der Niederländer das gegen Waldhof Mannheim erstmals zeigte, fiel prompt der Ausgleich. Seine Flanke von der Grundlinie der rechten Seite wurde von Andreas Voglsammer zunächst per Kopf verlängert und durch Kevin Behrens volley zum 1:1 verwandelt (18.).

Mehr Sicherheit im Spiel der Eisernen aber war auch nach diesem Erfolgserlebnis nicht zu sehen. Stattdessen tat sich der Erstligist gegen den aufopferungsvoll kämpfenden Drittligisten schwer, was nicht an den vier personellen Wechseln lag. Die Mannheimer unterbanden das Unioner Aufbauspiel durch wechselndes Anlaufen. Da die Eisernen aber mittlerweile zumindest eine höhere defensive Stabilität gefunden hatten, ging es, und das war eine weitere Parallele zum Vorabendspiel des Stadtrivalen Hertha BSC, mit dem 1:1 in die Halbzeit.

Wer nun glaubte, dass sich nach dem Seitenwechsel der qualitative Unterschied beider Teams und der Kräfteverschleiß bei den durch zeitweise bis zu 17 Corona-Fällen geschwächten Mannheimern bemerkbar machen würde, sah sich getäuscht. Wie schon in Durchgang eins startete der SV Waldhof offensiv, macht weiterhin vor allem über die rechte Seite Druck und kam von dort zumindest gefährlich in den Strafraum von Frederik Rönnow, ohne aber den Torwart der Eisernen ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Dennoch sah sich Urs Fischer offenbar zu einer personellen Veränderung gezwungen. Andreas Voglsammer, der trotz seines imposanten Erscheinungsbildes und der Vorlage zum Ausgleich nahezu unsichtbar geblieben war, musste vom Feld und wurde durch Rani Khedira ersetzt. Der Trainer der Eisernen war offenbar um mehr Struktur und einen besseren Zugriff im Mittelfeld bemüht.

Urs Fischer kann Taiwo Awoniyi keine Pause geben

Dieser Plan ging schnell auf, das Spielgeschehen verlagerte sich mit zunehmender Dauer in die Mannheimer Hälfte. Und als Fischer knapp 20 Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit auch noch Taiwo Aiwoniyi und Cedric Teuchert für Sheraldo Becker und Genki Haraguchi brachte, war klar, dass er auf eine Verlängerung gerne verzichten wollte. Kurz vor dem Abpfiff der regulären Spielzeit war der Ballbesitz zwar auf 60 Prozent angewachsen, ein weiteres Tor aber hatte das nicht zur Folge.

Das fiel dann erst in der Verlängerung und war die Fortsetzung der Erfolgsgeschichte von Taiwo Awoniyi, der in der 94. Minute mit einem Linksschuss zum 2:1 ins lange Eck traf. Nach sieben Toren in der Bundesliga und vier Treffern in der Conference League hatte der Nigerianer damit nun auch im Pokal getroffen und kann durch den daraus resultierenden Sieg in der nächsten Runde nachlegen. Die war spätestens mit dem 3:1 von Kevin Behrens in der 117. Minute auch endgültig erreicht.