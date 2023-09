Die Bilder und Videos vom „neuen“ Estadio Santiago Bernabéu lassen einen staunen. Ja, das Stadion des spanischen Rekordmeisters Real Madrid, in dem der 1. FC Union Berlin am Mittwochabend (18.45 Uhr/Dazn) sein erstes Champions-League-Spiel bestreiten wird, ist nach einem mehrjährigen Umbau zumindest von außen nicht wiederzuerkennen und ersten Eindrücken zufolge tatsächlich ein ikonisches Bauwerk.

Edelstahl statt Beton, illuminierbare Design-Hülle statt schmuckloser Fassade, dazu ein verfahrbares Hightechdach, ein neues, interaktives Klubmuseum et cetera. Aber auch im Inneren hat sich einiges getan. Revolutionäres sogar, denn das mehrstöckige Rasen-Lager, das sogenannte Hypogäum, in dem die Madrilenen ihren Rasen verschwinden lassen und unter Gewächshausbedingungen weiter pflegen können, setzt für den Bau multifunktionaler Stadien Maßstäbe.

Das Bernabéu hat nach dem Umbau ein verfahrbares Dach. Jan Woitas/dpa

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Was das alles gekostet hat? Tatsächlich „nur“ 400 Millionen Euro wie ursprünglich veranschlagt? Oder eine Milliarde Euro, wie inzwischen gemutmaßt wird? Volkwin Marg versucht sich erst gar nicht an einer konkreten Antwort. Der Stararchitekt, der mit seiner Firma Gerkan, Marg und Partner vor neun Jahren vor namhaften Konkurrenten wie Norman Foster, Herzog & de Meuron oder Zaha Hadid den Zuschlag für das Prestigeprojekt bekommen hat, sagt: „Die lassen sich doch nicht in ihre Bücher gucken. Ganz bestimmt nicht. Und überhaupt: Wenn man mit denen ein Honorar verhandelt, denkt man, dass man bei ganz armen Menschen gelandet ist. Was sie mit uns gemacht haben, machen sie mit keinem Fußballer.“

Marg – das muss an dieser Stelle gleich mal betont werden – sagt dies nicht aus Verdruss. Der 86-Jährige, mit dem man sich so wunderbar über die Entwicklung des Stadionbaus, vom Kolosseum in Rom bis hin zu so avantgardistischen Neubauten wie dem Jeddah Stadium in Saudi-Arabien, unterhalten kann, kommt im Fall von Real Madrid dieweil geradezu ins Schwärmen.

Klubpräsident Pérez ist ein Bauprofi

Er berichtet von Klubpräsident Florentino Pérez, der als milliardenschwerer Bauunternehmer natürlich genau gewusst hätte, was Sache ist und während der etwa fünfjährigen Bauphase gern auch mal mit Sonderwünschen vorstellig geworden ist. Im Besonderen mit dem Wunsch nach einer Kapazitätserweiterung, obwohl das Stadion dahingehend schon zuvor im Bereich der Genehmigungsfähigkeit war. Nur so viel: Vor dem Umbau fanden etwas mehr als 81.000 Zuschauer Platz im Bernabéu, jetzt sind es knapp 85.000. „Das ist ein absoluter Bauprofi. Und er wusste: Wenn ich das und das will, dann geht das auch, ich muss es nur bezahlen. Und er hat es gezahlt, was auch immer es gekostet hat. In der Summe ist er aber bei seiner Strategie geblieben“, sagt Marg.

Insofern stünde dieses Großprojekt, so Marg, im Gegensatz zu einem anderen Großprojekt, das ihn über Jahre hinweg beschäftigt hat und offensichtlich noch immer beschäftigt: der Flughafen Berlin-Brandenburg. Aber das ist eine andere Geschichte. Genauso wie die vom Berliner Olympiastadion, das anlässlich der WM 2006 nach seinen Plänen modernisiert wurde. Lieber erzählt er von seiner ersten Begegnung mit Pérez. Dabei habe ihm der 76-Jährige gleich mal nach der Anzahl und nach den Namen seiner Kinder und Enkelkinder gefragt. Fünf Kinder, elf Enkelkinder, lautete Margs Antwort. Und siehe da: Unmittelbar nach dem Geschäftsessen tauchte ein Assistent von Pérez mit einem Satz Trikots auf. Für Team Marg, inklusive personalisierter Beflockung.

Welch große Herausforderung die Modernisierung des Bernabéu-Stadions darstellen würde, war dem Baumeister und seinen Mitarbeitern von Beginn an klar. Marg erzählt: Wir waren begeistert, als wir von Real ausgewählt wurden. Wir dachten uns aber auch gleich: „Oh, ein innerstädtisches Stadion, das gibt einen Haufen Abstimmungsprobleme, und das auch noch in einer anderen Sprache. Lass uns das also gleich mal mit den spanischen Kollegen von L35 Arquitectos und Ribas & Ribas zusammen machen. Und ich bin heilfroh, dass wir das so gemacht haben. Zehn Jahre ein Auslandsbüro mit nur einem Projekt zu unterhalten, ist nämlich mörderisch.“

Die besten Ingenieure Europas

Aber ein eigener Ingenieur musste es sein, „weil wir wussten, dass nichts schwieriger ist, als bei einer vorhandenen Konstruktion noch etwas draufzusetzen, noch dazu diese riesige Dachkonstruktion. Und das ist der beste Ingenieur, den es in Europa gibt: Schlaich Bergermann & Partner. Die kennt man noch von den olympischen Dächern in München, von den Stadien in Frankfurt, Warschau, Bukarest und so weiter.“

Was Real Madrid wollte, war ein architektonisches Unikat, das zum Selbstverständnis des Klubs als größter Fußballklub der Welt passt, das unabhängig vom Wetter nicht nur mit Fußball, sondern mit anderen Großveranstaltungen (Musikkonzerte, Spiele der National Football League und so fort) bespielt werden kann. Das Bernabéu, erbaut von 1944 bis 1947 und seither immer wieder mal erweitert, sollte also in DAS Stadion des 21. Jahrhunderts verwandelt werden – und das bei laufendem Betrieb.

„Das ist schon ein bisschen verrückt und im Grunde genommen so, als würden sie bei einem Patienten eine schwere Operation vornehmen – ohne Narkose, während der Patient auch noch seiner Arbeit nachgeht“, sagt Marg. Problematisch wäre bei der Umsetzung der Pläne zudem der Platzmangel vor Ort gewesen. „Das Bernabéu“, so Marg weiter, „lag früher vor der Stadt, inzwischen liegt es, weil Madrid so schnell gewachsen ist, mitten in der Stadt, an einer Hauptausfallstraße. Das Stadion war sozusagen eingewachsen.“

In der Animation lässt sich die städtebauliche Einbindung des Stadions nachvollziehen. EFE/dpa

Ein städtebauliches Konzept war erforderlich

Das erforderte über den Stadionbau hinaus ein städtebauliches Konzept. Infolgedessen unter anderem ein komplettes Einkaufszentrum eingerissen wurde und die beiden unverwechselbaren Aufgangsspiralen abgebaut und an anderer Stelle wieder aufgebaut wurden. „Jetzt ist so langsam alles fertig“, sagt Marg. Und: „Das Dach geht auf und zu wie verrückt. Die Rasenverschiebung funktioniert auch.“ Zudem haben auch die Ultras wieder ihren Stammplatz auf dem Unterrang der Westtribüne zurück, wie bei den Ligaspielen gegen den FC Getafe am 2. September und gegen Real San Sebastián am Sonntagabend zu sehen war. Die offizielle Eröffnungszeremonie soll gleichwohl erst am 23. Dezember über die Bühne gehen.

Zum Schluss hat Marg noch eine Frage, sie lautet: „Ich finde das großartig: Aber Sie müssen mir mal erklären, wie es dazu gekommen ist, dass Union gegen Real im Bernabéu spielt?“ Das Gespräch mit ihm, das kann man sich denken, ging also noch in eine Verlängerung.