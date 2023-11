Die Frage sorgte für Irritationen im Raum. Auf dem Podium bei der Pressekonferenz vor dem Spiel bei der SSC Neapel (Mittwoch, 18.45 Uhr) saßen neben Christian Arbeit, Kommunikations-Chef beim 1. FC Union Berlin, Trainer Urs Fischer und Leonardo Bonucci.

Bonucci antwortet höchst professionell

Der Schweizer wurde vor allem zum Spiel befragt, wie man denn endlich die zwölf Spiele andauernde Pleiten-Serie beenden wolle, welche Profis verletzungsbedingt nicht mitwirken können und wie er selbst mit der Krise umgeht. Dann aber wollte eine italienische Journalistin von Bonucci wissen, worum es für die Köpenicker in der Partie denn ginge: „Neapel spielt um das Weiterkommen in die nächste Runde und sie spielen um die Ehre?“



Ein kurzes Stirnrunzeln, Bonucci antwortete danach hochprofessionell. Man spiele für die tollen Fans, die die Mannschaft in dieser schwierigen Situation so bedingungslos unterstützen und natürlich dafür, endlich wieder ein Erfolgserlebnis zu feiern. Die Frage zeigte aber, dass man die Eisernen in Neapel sportlich nicht auf Augenhöhe erwartet.

Und so ging es dann nicht nur in der Fragestellung besagter Journalistin, sondern auch bei ihren männlichen Kollegen weniger um Unions sportliche Qualitäten, sondern vor allem um Bonucci selbst. Da wurde zu einer Rückkehr in die italienische Nationalmannschaft gefragt oder ob er seinem Ex-Klub Juventus Turin noch die Daumen drücken würde. Der Routinier, der mit dem 1. FC Union Berlin bislang noch kein Spiel gewonnen hat, schritt irgendwann ein, beantwortete die Fragen zwar weiter höflich, aber betonte, er wolle doch bitte mehr über Union sprechen, schließlich sei das nun sein Verein.

Fischer zeigt sich kämpferisch

Es machte den Anschein, als würden die Anwesenden vermuten, der Berliner Fußballverein wäre vor allem gekommen, um das Erlebnis zu genießen, ein bisschen gegen den vermeintlich übermächtigen Gegner mitzuspielen, dann doch aber bitte nach 90 Minuten ohne Punkte wieder die Heimreise anzutreten. Und genau hierin liegt für die sportlich so leidgeplagten Gäste wohl die einzige Chance: siegen, an einem Punkt, an dem es niemand mehr erwartet.

Urs Fischer saß an der rechten Seite von Bonucci, dürfte froh gewesen sein, dass er diesmal weniger im Zentrum der Fragesteller stand. Er lächelte ab und zu, zeigte sich kämpferisch, wirkte aber auch nervös und angespannt. Die Spuren der beiden vergangenen Monate sind dem Schweizer anzusehen, man kann es ihm nicht verdenken. Jedem Trainer in dieser Situation würde es ähnlich ergehen.



Auf Nachfrage der Berliner Zeitung, ob er das Spiel denn angesichts der prekären Situation noch richtig genießen könne, sagte Fischer: „Wenn ein Spiel beginnt, bin ich im Tunnel. Wenn der Schiedsrichter dann abpfeift, sehe ich wieder ein bisschen Licht.“ Generell sei der Ansatz aber „Spaß zu haben“. Nur mit der nötigen Freude würde man Fußballspiele gewinnen. Und ein zusätzlicher Vorteil ist es definitiv, wenn einen der Gegner unterschätzt. Mit dem Rücken zu Wand hat der 1. FC Union Berlin erst einmal einen festen Halt.