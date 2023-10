1. FC Union Berlin: Der Zustand der Spieler gleich dem auf der Intensivstation

Mit dem Wort „bitter“ sei das, was dem 1. FC Union Berlin bei seiner Heimpremiere in der Champions League passiert ist, nur unzureichend beschrieben. Urs Fischer sagte das, der Trainer der Eisernen, der nur selten die Fassung verliert und selbst nach weniger erfolgreichen Partien stets die Contenance wahrt. Doch am Dienstagabend verstand selbst der 57-jährige Schweizer die Welt nicht mehr, zumindest nicht die der Rot-Weißen aus Köpenick. Das 2:3 gegen Sporting Braga nämlich ist, zumal nach eigener 2:0-Führung, nicht nur ein verlorenes Spiel und nicht nur die in Bundesliga und europäischer Königsklasse sechste Niederlage in Folge, sondern es ist ein Tiefschlag. Ein Boxer würde nach solch einem Knockout in allerletzter Sekunde so schnell nicht wieder aufstehen.

Das Hergeben einer 2:0-Führung ist eine neue Erfahrung

Ein 2:0 herzugeben und gar noch zu verlieren, ist für den modernen 1. FC Union Berlin eine neue Erfahrung, auf die alle liebend gern verzichtet hätten. Eine, die an die Nieren geht und die die Seele auffrisst. Die an Legenden reichste Partie, in der ein Team einen Zwei-Tore-Vorsprung einbüßte und den größten aller möglichen Erfolge aus der Hand gab, ist aus deutscher Sicht ohne Zweifel das „Wunder von Bern“, mit dem die DFB-Elf um ihren Kapitän Fritz Walter 1954 erstmals als Weltmeister nach Hause zurückkehrte. Nur: Was wurde aus dem Verlierer, was wurde aus der ungarischen Goldenen Elf, die zuvor in 31 Spielen unbesiegt geblieben war und innerhalb von sechs Jahren von 50 Partien nur diese eine verlor? Sie fiel, auch wenn das 1956 bei den meisten Spielern wegen des Volksaufstandes im eigenen Land politische Gründe hatte, auseinander, wurde in alle Winde zerstreut und Ungarn als Fußballweltmacht von der Landkarte gestrichen.

Nun sind Sheraldo Becker, Frederik Rönnow und Robin Gosens nicht mit Ferenc Puskas, Sándor Kocsis und Zoltán Czibor zu vergleichen. Außerdem schwören die Eisernen Stein und Bein darauf, ewig zu leben. Derzeit allerdings gleicht ihr Zustand dem auf der Intensivstation. Rani Khedira und Robin Knoche, zwei Säulen der jüngeren Vergangenheit, sind verletzt, Khedira hat in dieser Saison noch keine Minute gespielt. Leonardo Bonucci, dem 36-Jährigen und als Italiener mit der Kunst der Abwehrarbeit bestens vertrauten Haudegen, kam offenbar eine Portion seiner Leichtigkeit und seines Selbstverständnisses abhanden. Frederik Rönnow, der eigentlich exzellente Schlussmann, kassierte schon fast dreimal so viel Bälle wie im Vorjahr, als der 1. FC Union Berlin zur gleichen Zeit von der Tabellenspitze grüßte.

Dass es in Europas Königsklasse heiß hergeht, schon in der Gruppenphase in vielen Spielen, und entscheidende Tore oft erst in den letzten Minuten fallen, sollten die Eisernen wissen. Sie sind nicht allein mit ihrem Leid. Nur tröstet es sie wenig, dass Braga in Runde eins gegen Neapel erst in Minute 88 durch ein Eigentor von Sikou Niakaté verlor. Atletico Madrid konnte bei Lazio Rom den 1:0-Vorsprung nur bis zur fünften Nachspielminute sichern, dann kam Ivan Provedel, der Lazio-Keeper, nach vorn und köpfte das 1:1. In der Bayern-München-Gruppe lag Galatasaray Istanbul zu Hause gegen den FC Kopenhagen bis zur 86. Minute 0:2 zurück und schaffte ein 2:2. Die Bayern selbst führten gegen Manchester United bis zur 88. Minute 3:1, bevor noch drei Tore zum 4:3 fielen. Um ein Haar hätte es eine Wiederholung des Traumas von 1999 geben können, als die Münchner gegen die Engländer im Finale mit zwei Gegentoren in der Nachspielzeit den Henkelpott auf tragische Weise vergeigten.

Erst am Mittwoch nahm sich der FC Antwerpen mit seinem Trainer Mark van Bommel am 1. FC Union Berlin ein schlechtes Beispiel und versemmelte gegen Schachtar Donezk einen 2:0-Pausenvorsprung zum 2:3. In der Abwehr der Belgier steht – ähnlich Leonardo Bonucci bei den Eisernen – mit Toby Alderweireld ein Altmeister, 34 Jahre hat er auf dem Buckel, 127 Länderspiele für die Roten Teufel aus Belgien und sechs Jahre Erfahrung mit Tottenham Hotspur in der englischen Premiere League. Das zeigt, dass keiner vor dem sportlichen Drama gefeit ist und jede Schlussphase das Zeug zum Herzinfarkt in sich trägt.

Nur trifft es die Männer aus dem Stadion An der Alten Försterei derzeit zu oft, viel zu oft. Was ihnen in zuvor vier Spieljahren wie im Märchen gelang – stabile Deckung, späte Tore, sagenhafte Heimstärke –, es ist weg. Schleichend erst, doch inzwischen mit Wucht. So wird Fußball zur Kopfsache. Ähnlich und doch anders als bei Kevin Behrens, der seine bisherigen vier Saisontore per Kopf erzielt hat, ehe er, wie das gesamte Team, seine Gelöstheit, seine Frechheit, seine Unbekümmertheit verloren hat.

Was nahezu ebenso ins Gewicht fällt, ist, dass die Gegner das mitbekommen. Sie lauern nur auf derartige Schwächephasen. Kamen die Eisernen zumeist mit breiter Brust und dem zweiten und dritten Atem daher, leiden sie aktuell gefühlt an Asthma. Das sind die zwei, drei, vier, fünf Prozent, die in engen Partien über den Dreier entscheiden. Um zurück in die Spur zu finden, braucht es ganze Kerle, Strategen, die mit allen Wassern gewaschen sind und in einer solchen Krise vorangehen. Normalerweise stecken solche auch im Union-Trikot. Bonucci ist einer von ihnen, Christopher Trimmel ebenso, Alex Kral auch und Robin Gosens erst recht. In der Abwärtsspirale aber bekommen selbst Füße von Filigrantechnikern eine nicht zu erklärende Unwucht.

Und jetzt müssen die Männer aus der Wuhlheide nach Dortmund. Auch das noch! Der BVB ist so etwas wie ein weißer Fleck auf der eisernen Landkarte. Was den Rot-Weißen aus Köpenick sogar schon beim FC Bayern gelungen ist, einen Punkt mitzunehmen nämlich, ist ihnen in Dortmund noch nicht geglückt. Im Pokal waren sie zweimal ganz nah dran an der Sensation, mussten als Zweitligist erst nach Elfmeterschießen und dann nach Verlängerung die Segel streichen. Um Punkte aber sieht’s mau aus: vier Spiele, vier Niederlagen, 3:13 Tore.

Sheraldo Becker weiß wieder, wo das gegnerische Tor steht

Das macht nicht gerade Mut. Was aber macht nach sechs Niederlagen in Folge in zwei Wettbewerben Mut? Dass Sheraldo Becker nach seinem Doppelpack gegen Braga wieder weiß, wo das gegnerische Tor steht; dass die Dortmunder keine derart präzisen Distanzschützen haben wie die Portugiesen; dass endlich mal die Abwehr die Null auch bis in die Nachspielzeit und tatsächlich bis zum Abpfiff hält; dass jede Serie, auch so eine verfluchte, mal zu Ende geht. Die Sehnsucht lebt.

Natürlich taugt Borussia Dortmund nicht so richtig als Aufbaugegner. Nur: Wer es ausgangs der vorigen Saison in der eigenen Hand hat, mit einem Heimsieg gegen Mainz das Meister-Abo des FC Bayern zu beenden, auf dem letzten Meter aber stolpert, ist ab und an vielleicht doch anfällig. Wer wie der BVB mit K.o.-Runden-Ambitionen in die Champions League startet und nach zwei Spielen auch erst einen Punkt und noch kein Tor erzielt hat, hat womöglich hin und wieder doch Probleme mit der Durchschlagskraft. Wer in der Bundesliga ungeschlagen ist, in einigen Spielen trotzdem nicht überzeugt hat (1:0 gegen Köln in Minute 88, 1:1 in Bochum nach Rückstand, 2:2 zu Hause gegen Heidenheim trotz 2:0-Führung), ist vielleicht mal fällig. Es wäre mal etwas anderes. Aber: Ist für den 1. FC Union Berlin in dieser Saison nicht sowieso alles etwas anders? Ein Fall für den Fußballgott.