Ganz schön abgegriffen, die Bezeichnung Rocklegende. Aber Toni Krahl, 74, ist eine. Und vieles mehr. Geboren in Berlin, aufgewachsen in London und Moskau, da sein Vater da wie dort als Korrespondent des Neuen Deutschland im Einsatz war. Gelernter Betriebsschlosser, wohnhaft für ein paar Jahre in Oberschöneweide. Diverse andere Berufe, bevor er sich ganz der Musik hingeben konnte.