Interview mit Claus Peymann, Teil 2: „Auf Union kann die ganze Stadt stolz sein“

Sie haben eben gesagt, es gebe eine Verwandtschaft zwischen Theater und Fußball, wo sehen Sie die Verwandtschaft zwischen dem Berliner Ensemble und dem 1. FC Union?

In beiden Fällen handelt es sich um ein Stück DDR-Geschichte. Und Union verkörpert, wie unser BE, schon immer ein Gegenmodell, die Opposition, den Entwurf von einer anderen Welt. Früher, wenn die Fans bei einem Freistoß im doppeldeutigen Sinne frei heraus „Die Mauer muss weg!“ geschrien haben. Heutzutage, wenn der Verein sich gegen die knallharte Geschäftemacherei der Fifa und die zigfachen Millionäre von Bayern München oder Paris St. Germain abgrenzt. Es ist doch so: Berlin ist eine Stadt, die immer langweiliger und käuflicher wird, in der schon fast alles verwestberlinert ist. Bei Union hingegen ist noch etwas von den Idealen der DDR zu spüren. „Vorwärts, und nicht vergessen …“ Aus Trotz und Eigensinn ist tatsächlich etwas Einzigartiges entstanden, so wie damals unser BE. Und jetzt wage ich eine Prognose …

Die wie folgt lautet?

Schon bald wird die Identität des Berliner Fußballs 1. FC Union Berlin und nicht mehr Hertha BSC heißen. Union ist nicht mehr der Underdog, sondern längst ein leuchtender Stern am Fußballhimmel, auf den die ganze Stadt stolz sein kann. Da schlägt das Berliner Fußballherz! Von Köpenick bis Spandau, von Lichtenberg bis Wilmersdorf. Hertha hingegen ist so käuflich und so seelenlos wie die, die vom Westen in den Osten gegangen sind und alles aufgekauft und plattgemacht haben. Und noch eins …

Nur zu.

Die Zuschauer! Auch am BE war das Publikum – wie bei Union – nicht außenvor, sondern vielmehr unser Verbündeter, im Kampf um etwas Größeres, eine tolle Idee, um einen gemeinsamen Traum. Die „dritte Sache“…! Nicht etwas tun, weil ich drauf spekuliere, dass ich damit mehr Geld mache oder mehr Menschen erreiche, sondern um dafür zu kämpfen, was wir uns als Traum von uns bewahrt haben! Das hat am BE dazu geführt, dass wir unverwechselbar waren: Alle hatten irgendwo in sich diesen Traum und haben gemeinsam gekämpft, Niederlagen ertragen und Siege gefeiert. Sodass unsere Arbeit bis heute strahlt und leuchtet und Menschen dankbar sind – wie wir – für diese Zeit.

Das Staunenwollen ist eine Motivation des Menschen für den Stadion- oder Theaterbesuch und der Wunsch, der Realität für ein paar Stunden zu entfliehen, eine weitere …

Richtig. Die Gesellschaft ist heute in einem beunruhigenden Zustand. Sie ist eine Einsamkeitsgesellschaft, es gibt kaum noch gemeinschaftliche Erlebnisse, außer Exzesse und Erschrecken. Alles ist unsinnlich geworden, auch durch die digitale Parallelwelt. Man feiert keine Feste mehr, gut, vielleicht noch beim Karneval, okay. Aber sonst? Und das liegt nicht an der allgemeinen Weltlage. Nein, da ist kein Optimismus, keine Lebensfreude mehr. Beim Fußball und Theater ist das gleichwohl anders. Da kommt es, wenn es so glückhaft ist wie bei Union oder damals bei uns am BE, fast zu einer Familienbildung. Der Fußball und das Theater sind ein Identitätspunkt.

Das Theater ist für die Menschen aber nicht so leicht zugänglich.

Das würde ich bestreiten, auch wenn Theater vielleicht etwas komplizierter aussieht. Die Theatersprache war schon immer eine „Fremdsprache“, die aber jeder schnell lernt – wenn es gutes Theater ist. Letztlich braucht es dazu keine besondere Bildung. Nur offene Augen und Ohren – und ein offenes Herz. Das ist ja das Wunderbare. Es geht im Theater einzig und allein um das Erlebnis. Bei Brechts „Mutter Courage“ beispielsweise, wenn die stumme Kattrin zur Heldin wird – das ist identitätsstiftend. Alle sind auf Seiten dieser stummen Kattrin auf dem Dach, die am Ende wie wild auf ihrer Trommel hämmert und ihr Leben riskiert – und verliert –, weil sie die schlafenden Menschen im Dorf retten will. Alle denken: Ja, das ist richtig. Für einen kurzen Moment passiert das Wunder der Wandlung: Alle werden zu guten Menschen! Aber kaum ist es passiert, ist es leider auch schon wieder vorbei. Das Wunder ist also nicht von Dauer (lacht) …

Die Fans des 1. FC Union Berlin wissen, wie man Stimmung schafft. Stache/dpa

Aber man will es wieder haben, dieses Wunder.

Ja. Deshalb geht man immer wieder ins Theater – oder eben immer wieder ins Stadion. Und die Gefahr ist auch überall dieselbe: Wenn das Herz nicht dabei ist, geht der eigentliche Sinn verloren.

Damit zielen Sie auch auf den 1. FC Union und den Versuch der Eisernen, den Weltstar Isco zu verpflichten?

Das ist aus meiner Sicht tatsächlich gefährliches Terrain. Sie sehen ja, was mit einem Klub wie Paris St. Germain und all seinen Stars passiert. Im Fußball, das klingt banal, geht es nicht um den Solisten und dessen Ego-Trip, sondern um das Gemeinsame. Das ist ein Mannschaftssport. Ich bin jedenfalls überzeugt, dass Union sich seine eigenen Könige erziehen und erschaffen kann. Ich habe auch das BE erst mal ohne eigentliche Stars geführt. Die Stars sind dort entstanden. Diese Nahbarkeit, um nicht zu sagen, diese Armut im schönen Sinne, diese Bescheidenheit – das ist das Geheimnis der Wirkung dieses Klubs. Da ist nichts abgehoben. So entsteht eine Kraft, das große WIR – ein Mythos. Beim 1. FC Union Berlin – da bin ich ganz sicher – erleben wir gerade erst den Anfang einer märchenhaften Erfolgsgeschichte ...

