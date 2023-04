„Jeder Punkt hilft“: Die Stimmen zu Unions Unentschieden gegen Leverkusen

Sheraldo Becker: Wir hatten viele Torchancen und haben es nicht geschafft, diese auszunutzen. Trotzdem denke ich, dass die Mannschaft eine gute Leistung gebracht hat und dass wir mit einem Punkt zufrieden sein können. Auch wenn es schmerzt, kein Tor geschossen zu haben. Wir wollen jedes Spiel gewinnen, deswegen spielen wir Fußball. Heute haben wir Unentschieden gespielt, aber gegen eine sehr gute Mannschaft. Jetzt müssen wir auf das nächste Spiel blicken.

Robin Knoche: Zu Null spielen gegen so eine offensiv starke Mannschaft ist schon eine Auszeichnung. Das war unser Ziel heute, dass wir heute geschlossen verteidigen und enge Abstände haben und das haben wir heute geschafft. Mit ein bisschen mehr Spielglück oder mehr Konsequenz in einer Umschaltsituation hätte man das Spiel sogar gewinnen können, aber unterm Strich geht es so schon in Ordnung. Jeder Punkt hilft uns und weiterhin ungeschlagen zu bleiben, bringt natürlich Selbstvertrauen.

Urs Fischer: Ein intensives, großartiges 0:0-Spiel, ich würde es so beschreiben. Wir haben heute aus meiner Sicht gegen die formstärkste Mannschaft der Liga gespielt und über 90 Minuten sehr gut mitgehalten. Wir hatten die eine oder andere Möglichkeit, aber der Gegner auch. Gerade dieses Umschaltspiel von Leverkusen konnten wir heute sehr gut neutralisieren. Meine Mannschaft bekommt ein dickes Lob – für mich ein brisantes 0:0-Spiel.

Xabi Alonso: Union hat diese Saison noch nicht zu Hause verloren und heute haben wir verstanden wieso. Sie sind eine starke und sehr gut organisierte Mannschaft. Wir hatten in der ersten Halbzeit ein paar Chancen, aber auch Union. Im Allgemeinen haben wir gut verteidigt. Letzten Endes würde ich sagen, dass das Unentschieden ein faires Ergebnis ist.