1. FC Union Berlin: Das sind die ersten Bundesliga-Spieltermine

Am Mittwoch hat die DFL die ersten acht Spieltage zeitgenau angesetzt und aus Sicht des 1. FC Union Berlin sicherlich für eine kleine Überraschung gesorgt. Obwohl in der ersten Saisonhälfte die Duelle mit RB Leipzig und bei Borussia Dortmund anstehen, hat die Liga den Köpenickern nicht einmal das beliebte Top-Spiel am Sonnabend um 18.30 Uhr beschert.

Stattdessen gastieren die Sachsen am Sonntag, 03. September, im Stadion An der Alten Försterei, nach Dortmund reist der Tross der Anhänger der Eisernen zwar am Samstag, 07. Oktober, spielt dort allerdings schon um 15.30 Uhr. Das Top-Spiel bestreiten drei Stunden später dagegen der SV Werder Bremen und die TSG 1899 Hoffenheim.

Die erste Partie der neuen Saison findet am Sonntag, 20. August, um 15.30 Uhr gegen den FSV Mainz 05 statt. Danach spielt Union mit Ausnahme des Leipzig-Spiels in den ersten acht Runden ausschließlich am Sonnabend um 15.30 Uhr. In der Reihenfolge sind dies das Gastspiel bei Bundesliga-Aufsteiger Darmstadt 98 (25. August), die Partie in Wolfsburg (16. September), die Partien gegen Hoffenheim (23. September) und in Heidenheim (30. September) sowie das Duell mit dem VfB Stuttgart vor heimischem Publikum (21. Oktober).

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die Begegnungen, die ab dem 9. Spieltag stattfinden, wird die DFL zu einem späteren Zeitpunkt exakt terminieren. Weitere Auffälligkeit: Der 1. FC Union Berlin hat in diesem Kalenderjahr noch kein einziges Spiel am Freitagabend bestritten. Im Vergleich dazu spielt Borussia Dortmund an den gerade verkündeten Spielterminen alleine dreimal in der jeweiligen Eröffnungspartie des Spieltags.