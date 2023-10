Die Enttäuschung beim 1. FC Union Berlin ist nach dem 0:3 (0:1) gegen den VfB Stuttgart riesengroß. Die achte Pleite in Serie rückt zunehmend auch Trainer Urs Fischer in den Fokus. Eine Diskussion um den Schweizer will Manager Oliver Ruhnert trotz einer erneut ernüchternden Leistung aber nicht führen. „Urs Fischer hat so viele Verdienste um diesen Klub. Wir sind absolut bereit, diesen Weg gemeinsam zu gehen, das weiß er auch“, sagte Ruhnert bei Sky.

Fischer hatte die Eisernen im Sommer 2018 übernommen und gleich in seiner ersten Saison in die Bundesliga geführt. Es folgten nacheinander der Klassenerhalt, der Einzug in die Conference League, Europa League und als Krönung im Mai dieses Jahres die erstmalige Qualifikation für die Champions League. Aktuell ist aber der Wurm drin. Weder in der Bundesliga, noch in der Königsklasse können die Köpenicker überzeugen. Die Abwehr ist löchrig, der Angriff harmlos.

„Wieso sollte ich hinwerfen? Dafür hat es die Mannschaft in den letzten Spielen zu gut gemacht. Ich glaube schon, dass die Worte des Trainers bei der Mannschaft noch ankommen“, hatte Fischer selbst nach Abpfiff gesagt. Zur Wahrheit gehörte allerdings auch, dass die Gastgeber ballsicheren Stuttgartern in der ersten Halbzeit fast nichts entgegenzusetzen hatten, in fast jedem Zweikampf einen Schritt zu spät kamen. Der Rückstand durch das Kopfballtor von Serhou Guirassy (16.) war folgerichtig.

Nach Wiederanpfiff und einem Dreifach-Wechsel von Fischer wurde es aus Union-Sicht zwar etwas besser, doch in der Schlussphase reichten zwei weitere Angriffe des Tabellenzweiten zum klaren Auswärtssieg. Silas (81.) und Deniz Undav (88.) trafen zum Endstand.



Fischer sei „jemand, der sagt, wir sind im Profisport und Profisport ist ein Ergebnissport, da müssen irgendwann Ergebnisse erzielt werden“, führte Ruhnert weiter aus und machte damit deutlich, dass in den nächsten Spielen eine Leistungssteigerung dringend notwendig ist. Am Dienstag (21 Uhr, Olympiastadion) geht es in der Champions League gegen die SSC Neapel, am Sonnabend (15.30 Uhr) zum Kellerduell in der Bundesliga beim SV Werder Bremen.