Seit vielen Jahren gehört Kevin Kampl zu den festen Größen bei RasenBallsport Leipzig. Der 32-Jährige ist selten für die besonders kunstvollen Momente im Spiel der Sachsen zuständig, dafür als Dauerläufer und Führungskraft von großer Bedeutung. Am Sonntag (17.30 Uhr) gastiert er mit seiner Mannschaft beim 1. FC Union Berlin.

Vor dem direkten Aufeinandertreffen der beiden Champions-League-Klubs sprach der Routinier im Interview mit der Berliner Zeitung über Anfeindungen bei Auswärtsspielen, die schlechte Bilanz gegen Union, Vereinstreue und seine ganz persönlichen Zukunftspläne

Herr Kampl, vor zwei Wochen hat Kevin Behrens beim 1. FC Union Berlin für Aufsehen gesorgt, als er nach dem Spiel gegen Mainz mit dem Fahrrad nach Hause gefahren ist. Machen Sie das auch hin und wieder?



Früher hätte das noch funktioniert, da habe ich relativ nah am Stadion gewohnt. Jetzt lebe ich etwas außerhalb von Leipzig, da fahre ich doch eher mit dem Auto. Aber mit dem E-Auto, also ganz umweltfreundlich.

Wie ist es denn in Leipzig generell um die Privatsphäre der Spieler bestellt? Könnten Sie ganz unbehelligt durch die Stadt radeln, ohne, dass Fans Sie anhalten?



Wenn ich mit meiner Frau durch die Stadt laufe, wird man schon sehr häufig angesprochen, aber es ist immer sympathisch, von Wertschätzung geprägt. Die Leute, viele Kinder vor allem, fragen freundlich, wenn sie ein Foto mit einem machen möchten. Wir haben hier in Leipzig ein tolles Publikum, das spiegelt sich dann auch in solchen Dingen wider. Ich verstehe aber auch jeden Fußballer, der sagt, dass er nach dem Spiel nicht unbedingt mit dem Fahrrad nach Hause fahren will, weil er Ruhe haben möchte.

Sie sind zuletzt zweimal in Folge Pokalsieger geworden. Hat der Bekanntheitsgrad zugenommen?



Mich erkennen die Leute vor allem wegen meiner blonden Frisur (lacht). Nein, man merkt tatsächlich, dass es mehr geworden ist. Ich habe auch das Gefühl, dass viele Menschen hier in Leipzig und auch aus der Umgebung immer mehr die Liebe zu unserem Verein finden.

Nils Malzahn, Lead-Redakteur Sport der Berliner Zeitung, traf Kevin Kampl (l.) zum Interview im Trainingszentrum von RB Leipzig. Privat

Die Liebe zu RB Leipzig spürt man in den anderen Stadien der Bundesliga nur selten. Gerade nach dem Aufstieg 2016 wurde der Verein in fast jedem Auswärtsspiel massiv angefeindet. Hat sich das inzwischen normalisiert?



Ich würde nicht sagen, dass es sich komplett normalisiert hat, finde aber schon, dass es besser wird. Natürlich wird es immer wieder Proteste geben, dagegen können wir Spieler aber wenig machen. Wir können nur Leistung auf dem Platz bringen und den Menschen zeigen, dass wir hier sehr viel harte Arbeit investieren und begeisternden Fußball spielen. Beispielsweise auch dafür, dass wir Deutschland immer wieder anständig in der Champions League vertreten.

Am Sonntag geht es zu einem anderen deutschen Champions-League-Teilnehmer. Gegen Union haben Sie zuletzt nicht gut ausgesehen. Die letzten fünf Liga-Spiele gingen alle verloren.



Es ist immer sehr unangenehm, gegen sie zu spielen. Ich erinnere mich noch gut an ihr erstes Bundesliga-Spiel, das wir auswärts 4:0 gewonnen haben, aber danach wurde es brutal schwer. Sie sind unglaublich zweikampf- und kopfballstark, gehen immer wieder auf zweite Bälle. Man muss wirklich extrem bereit sein, sich aufzuopfern, um gegen sie bestehen zu können. Ich bin aber guter Dinge, dass wir das am Sonntag hinbekommen und unser Spiel durchdrücken. Dann wird Union auch nicht alles verteidigen können, was da auf sie zurollt.

Wie nehmen Sie die Erfolgsgeschichte des Vereins aus der Ferne wahr?



Sie wissen, dass sie über ihren Zusammenhalt, den sie über viele Jahre entwickelt haben, Großes erreichen können. Man muss ihnen hoch anrechnen, dass sie sich auf diese Art und Weise fest in der Bundesliga etabliert haben. Jetzt spielen sie auch zurecht erstmals in der Champions League.

Bei Union wird immer davon gesprochen, dass der Zusammenhalt im Team das ganz große Plus ist. Was ist der Kern des Erfolges in Leipzig?



Ich bin schon seit einigen Jahren hier und man sieht immer wieder Top-Spieler kommen und gehen. Nur eines bleibt bei uns auch: der Zusammenhalt! Wir versuchen über Jahre hinweg, immer noch besser zu werden, uns mit nichts zufriedenzugeben. Der Hunger in dieser Mannschaft ist unheimlich groß und wir haben darüber hinaus tolle Fußballer.

Ist es dann auch der Zusammenhalt, der es schafft, Abgänge wie Nkunku, Szoboszlai, Gvardiol und Laimer kompensieren zu können?



In diesem Sommer haben wir wirklich viel Qualität verloren, sicherlich mehr, als in den letzten Jahren. Es funktioniert nicht, dass du sofort vier Stützen einer Mannschaft einfach ersetzen kannst. Man hat aber schon in der Vorbereitung gesehen, dass wir Top-Jungs hinzugewonnen haben, die richtig Lust versprühen. Alle wollen schnell lernen, um unserer Mannschaft auch weiterhelfen zu können. Dazu liegt es an uns erfahreneren Spielern, die Gruppe noch enger zusammenrücken zu lassen. Und mit dieser Mischung kann man auch solche Abgänge kompensieren.

Die erfahrenen Spieler sind bei Leipzig vor allem Profis, die dem Verein schon über Jahre treu sind. Nachdem Union 2019 in die Bundesliga aufgestiegen ist, stehen aus dem damaligen Kader nur noch zwei Profis auch heute im Aufgebot. Bei RB sind es im gleichen Zeitraum sieben.



Es ist nicht üblich, dass so viele Spieler über so viele Jahre gemeinsam bei einem Verein spielen. Nach all der Zeit entwickelt man natürlich eine große Verbundenheit zu dem Verein, der Verein wiederum bringt den Spielern eine große Wertschätzung entgegen. Man entwickelt ein Heimatgefühl, ich bin beispielsweise zweimal in Leipzig Vater geworden, meine Kinder gehen hier in den Kindergarten. Früher war ich ein Wandervogel, heute kann ich mir vorstellen, hier meine Karriere zu beenden.

Am Sonntag gibt es für Sie ein Wiedersehen: Kevin Volland, mit dem sie einst bei Leverkusen spielten, ist gerade zu Union gewechselt. Freuen Sie sich auf ihn?



Na klar. Wir werden uns in den Arm nehmen und uns erzählen, was das für eine schöne Zeit damals war. Er ist damals nach Monaco gegangen, ich bin nach Leipzig gewechselt. Anfangs haben wir noch auf Instagram geschrieben, aber nach einer Zeit, in der man so viele neue Menschen kennenlernt, verlieren sich solche Spuren auch oftmals. Umso schöner, dass das Spiel jetzt die Gelegenheit auf ein Wiedersehen bietet.

Kevin Volland steht wie auch Robin Gosens und gerade Leonardo Bonucci für die gewachsenen Ambitionen bei Union. Trauen Sie dem Verein erneut die Qualifikation für die Champions League zu, auch wenn öffentlich die 40-Punkte-Marke als Ziel ausgegeben wird?



Von außen betrachtet würde ich sagen, dass sie sich ihre Ambitionen etwas höher als 40 Punkte setzen könnten, vor allem, wenn man sich ihren Kader mit all den genannten Verstärkungen anguckt. Ich bin mir absolut sicher, dass Union wieder oben in der Bundesliga mitspielen wird. Ob es für die Champions League reicht, weiß ich nicht, aber ich bin mir absolut sicher, dass sie nicht allzu spät die 40-Punkte-Marke knacken werden (schmunzelt).



Das Interview führte Nils Malzahn.