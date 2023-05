Klares Votum: So bewerten Union-Fans den Einstieg eines Investors in die DFL

Das Fachmagazin Kicker hat mit einer Umfrage unter den Fans der 36 Erst- und Zweitligisten im deutschen Profifußball einen so spannenden wie wertvollen Beitrag zur Diskussion über den Einstieg eines Investors in die Deutsche Fußball-Liga (DFL) geliefert. Bis zum Montag hatten 56.288 Personen an dem Voting teilgenommen, insofern darf also von einer repräsentativen Umfrage die Rede sein. Und das Ergebnis spricht Bände: 67,65 Prozent sind gegen den Einstieg, lediglich 24,47 Prozent dafür, 7,89 Prozent unschlüssig.

Auch unter den teilnehmenden Anhängern des 1. FC Union Berlin hat sich eine klare Mehrheit gegen einen Deal mit einem externen Geldgeber ausgesprochen. Nur 22,13 Prozent befürworten den Einstieg, 67,98 Prozent sind dagegen, 9,89 Prozent sind sich uneins, was das Beste für den deutschen Fußball ist. Noch eindeutiger ist das Votum unter den Sympathisanten des SC Freiburg, Ja: 11,12 Prozent, Nein: 82,35 Prozent, unentschlossen: 6,53 Prozent.

Nur die Fans von RB Leipzig sind in der Mehrheit dafür

Bei Hertha BSC sieht die Stimmverteilung wiederum wie folgt aus: 32,98 Prozent der blau-weißen Fans stimmten mit Ja, 58,14 Prozent mit Nein, 8,88 Prozent haben keine klare Meinung. Trotz der schlechten Erfahrungen mit Investor Lars Windhorst und dem viel diskutierten Einstieg des US-Private-Equity-Unternehmens 777 Partners scheinen die Herthaner also bezüglich eines milliardenschweren Investments zumindest einen Tick offener zu sein.

Letztendlich gibt es unter den Fangruppierungen nur einen Ausreißer: So sprachen sich 53,42 Prozent der Anhänger von RB Leipzig für einen Zuschuss durch einen potenten Geldgeber aus, 37,37 Prozent dagegen, der Rest zeigte sich unentschlossen.

Der Plan der DFL sieht vor, dass der künftige Kapitalanleger 12,5 Prozent für eine Laufzeit von 20 Jahren an der Vermarktung der nationalen und internationalen Bundesliga-Medienrechte erwirbt. Diese würden im nächsten Schritt in eine Tochtergesellschaft namens DFL MediaCo GmbH & Co. KGaA ausgelagert werden.

Entscheidung am 24. Mai

Der Deal soll der Liga frisches Kapital von rund zwei Milliarden Euro einbringen, das zu 85 Prozent in zweckgebundene Investitionen auf Zukunftsfeldern sowie in die Stärkung der Stabilität der DFL fließen soll. Lediglich 15 Prozent der Gesamtsumme – rund 300 Millionen Euro – sollen die 36 Klubs zur freien Verwendung erhalten.

In zwei Gesprächsrunden mit den Klub-Vertretern am 12. und 15. Mai soll das in den vergangenen Monaten erarbeitete Konzept diskutiert und die Angebote der möglichen strategischen Partner vorgestellt werden. Auf der außerordentlichen DFL-Mitgliederversammlung am 24. Mai werden die Klubs darüber entscheiden, ob auf Basis der ausgewählten Angebote weitere Verhandlungen mit einzelnen Interessenten erfolgen. Für die Umsetzung des Plans bedarf es einer Zwei-Drittel-Mehrheit. Kommt diese zustande, könnte der Prozess bis Mitte Juli abgeschlossen sein.