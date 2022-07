Den freien Tag genießen, die Füße hochlegen und vielleicht mal ein wenig die Umgebung erkunden, ist im Trainingslager des 1. FC Union Berlin ein Luxus gewesen, der offenbar lediglich den Spielern und dem Trainerteam vergönnt war. Weil es in Vorbereitung auf die neue Saison offenbar noch immer Positionen im Team des Europa-League-Teilnehmers gibt, sind freie Tage für Kaderplaner Oliver Ruhnert selbst oder vielleicht gerade im Trainingslager eher eine Wunschvorstellung. Erst finalisierte er am Wochenende den Deal mit Innenverteidiger Diogo Leite, und am späten Sonntag soll er wohl auch die Ablösemodalitäten für den zehnten Zugang des Transfersommers 2022 geklärt haben: 3,8 Millionen Euro soll die Summe für Morten Thorsby betragen, die laut übereinstimmenden Berichten aus Italien und Norwegen aus Berlin auf das Vereinskonto von Sampdoria Genua transferiert wird.

Morten Thorsby kämpft gegen Klimawandel und arbeitet für Umweltschutz

Dort, in der italienischen Serie A, hat der 26-jährige norwegische Nationalspieler in den vergangenen drei Jahren 92 Einsätze im zentralen Mittelfeld absolviert und sieben Tore erzielt. Doch nicht nur auf, sondern vor allem neben dem Platz hat der Norweger auf sich aufmerksam gemacht: Thorsby gilt als „grüner Kicker“, er kämpft gegen den Klimawandel und setzt sich für Umweltschutz ein. In Italien wird er deshalb auch „Greta Thunberg des Fußballs“ genannt. Zudem ruft Thorsby zu weniger Fleischkonsum auf und würde sich bestimmt die vegane Bratwurst im Stadion An der Alten Försterei wünschen, die Union-Präsident Dirk Zingler einst in einem Interview in der Heimstätte des 1. FC Union ablehnte.

Sein Erweckungserlebnis hatte der 26-Jährige im Jahr 2014, als er eine Reportage-Reihe verfolgte. „Ich war traurig, verzweifelt und wütend“, sagte er, „ich hatte Klima-Angst.“ Sein Beruf als Profi sei ihm plötzlich sinnlos vorgekommen, er dachte ans Aufhören – und begann, sich zu engagieren. Zunächst im Kleinen. Thorsby radelte zum Training und steckte bald seine Kollegen beim SC Heerenveen an, die ihn anfangs noch ausgelacht hatten. Als er 2019 zu Sampdoria Genua wechselte, hatte Heerenveen eine Solaranlage auf dem Stadiondach und einen entsprechenden Trikotsponsor. In Italien sammelte Thorsby Müll, setzte ein Recyclingprojekt durch und warb bei der Stadt erfolgreich dafür, Bäume zu pflanzen.

Mit Vater Espen, der ihn berät, rief Thorsby die Stiftung We Play Green ins Leben, um bei Kollegen, Vereinen und Verbänden Mitstreiter zu gewinnen. Obwohl er im Mittelfeld agiert, trägt der Nationalspieler die Nummer 2, um auf das Zwei-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens aufmerksam zu machen. „Es brennt unter unseren Füßen“, sagte Thorsby, „wir alle müssen mehr tun.“ Er wolle niemandem etwas aufzwingen, schon viele kleine Schritte führten zu einem großen. Besonders bei Profis: Weniger föhnen, weniger Fleisch essen, einen Linienflug statt den Privatjet nehmen – und es den Millionen Followern im Netz zeigen.

Fußballer als Influencer, die etwas bewirken können

„Fußballer tragen Verantwortung“, sagte Thorsby, dessen E-Auto „Greta“ heißt, „es gibt keine größeren Influencer als uns.“ Superstar Cristiano Ronaldo hat über 700 Millionen Follower. Thorsby hat keine 40.000, und er weiß: „Je besser ich spiele, desto mehr kann ich bewirken.“

Während er mit Genua zuletzt gegen den Abstieg spielte, betritt er mit dem 1. FC Union in der Europa League die internationale Bühne und kann dort mehr Aufmerksamkeit auf sich und seine Initiativen lenken. Und selbst in der Bundesliga wartet zum Start mit dem Derby gegen Hertha BSC gleich ein Spiel, das über die Stadtgrenzen hinaus große Aufmerksamkeit erzeugen dürfte. Wenngleich Dirk Zingler diese Ansetzung zu diesem frühen Zeitpunkt nicht gefällt und er sie sich „irgendwo in der Mitte, also auf keinen Fall auf den ersten Spieltag“ gewünscht hätte, wie er im Trainingslager in einer Medienrunde erzählte, wird Morten Thorsby in den verbleibenden Tagen bis dahin alles probieren, damit er vielleicht dann schon im Kader stehen wird.