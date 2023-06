Könige von Köpenick: Union erwartet das große Prickeln in der Champions League

Aufgeräumt wie selten war Urs Fischer am Tag der Tage. Seine Contenance hatte der Trainer des 1. FC Union Berlin aber selbst in einem der glücklichsten Augenblicke seiner bislang fünfjährigen Amtszeit in Köpenick nicht verloren. Das, was er einem Reporter des vereinseigenen Fernsehsenders AFTV kurz nach dem 1:0-Sieg über Werder Bremen und dem erstmaligen, zugleich sensationellen Erreichen der Champions League auf dem Balkon der Haupttribüne ins Mikrofon sagte, wo Spieler und Trainerteam den denkwürdigen Moment gemeinsam mit den Anhängern auskosteten, war für den Schweizer trotzdem eine gefühlte Eruption der Gefühle: „Lass uns endlich ein wenig feiern und aufhören mit dem Quatschen.“