Dieser Satz steht symbolisch für die Gedankenwelt vieler Unioner. „Kneif mich mal“, sagt eine Frau zu ihrem Freund vor dem Anpfiff. Sie und alle Fans können es kaum glauben, dass in weniger als einer Stunde der 1. FC Union Berlin bei Real Madrid in der Champions League spielen wird. Das Paar hat gerade einen anstrengenden Arbeitstag hinter sich und zieht schnell das rot-weiße Trikot an. Sie werden das Spiel zu Hause bei Freunden verfolgen. „Ich möchte dich nicht kneifen, aber ich kann dich küssen“, antwortet ihr Partner und tut es dann auch.

In Köpenick herrscht eine gewisse Euphorie. Auch wenn viele Union-Fans es nicht zum Stadion Santiago Bernabéu in Madrid geschafft haben, möchten sie das allererste Champions-League-Spiel der Köpenicker in Gesellschaft erleben. „Karten waren schwer zu bekommen“, sagt René vor der Fankneipe Hauptmann von Köpenick.

Selbst wenn er eine bekommen hätte, wäre die Planung der Reise in die spanische Hauptstadt problematisch gewesen. Es gab keine direkten Flüge von Berlin, und mit den Verbindungen hätte die Reise etwa zwölf Stunden gedauert. „Da sehen wir lieber zusammen mit den Fans das Ereignis“, sagt René.

Auch in der Abseitsfalle ist heute Abend viel los. Es sind noch etwa 30 Minuten bis zum Anpfiff, aber die Fankneipe ist bereits voll. Matthias Neumann sitzt in einer Ecke und trinkt sein Bier. Er ist seit fünfzig Jahren Anhänger des 1. FC Union Berlin. Wenn man ihm vor vier Jahren gesagt hätte, dass die Eisernen eines Tages in der Königsklasse auf Real Madrid treffen würden, hätte er denjenigen für verrückt erklärt.

Bald fängt das Spiel an: Die meisten sitzen schon in der Fankneipe. Franz Becchi/Berliner Zeitung

Er lächelt, als auf dem Bildschirm der Banner mit den Vereinslogos der Galacticos und des 1. FC Union erscheint. Die Fans schauen sich um und suchen Zustimmung in den Augen der anderen Anwesenden. „Es passiert wirklich“, sagt ein älterer Mann. Der Schaum seines Bieres formt einen ungewöhnlich perfekten Schnurrbart auf seiner Oberlippe. „Schon der Aufstieg in die 1. Bundesliga war ein Highlight für uns“, sagt Matthias Neumann. Jahrzehntelang hat er den 1. FC Union Berlin in den unteren Ligen verfolgt, aber heute spielt eine andere Melodie.

Die Atmosphäre in der Abseitsfalle versetzt Emotionen

Neumann hat auch auf das Spiel gewettet, er ist Mitglied in einer Tippgemeinschaft. 3:1 für Real Madrid, er tippt ungern gegen seinen Verein, sieht aber nur wenige Chancen, dass die Eisernen heute auch „nur“ einen Punkt aus Madrid mitnehmen. „Wir müssen gegen Sporting Braga gewinnen“, sagt Neumann. Er ist in Hermsdorf zu Hause und ist hierher nach Köpenick mit dem Fahrrad gekommen. Die Strecke beträgt etwa 30 Kilometer – nur für den Hinweg. Für den 1. FC Union Berlin, sagt er, aber würde der 58-jährige sogar bis nach Mumbai radeln.

In der Zwischenzeit rollt der Ball und die schwarzen Auswärtstrikots der Eisernen stürmen nach vorne, um Druck auf die Galacticos auszuüben. „Zehn Sekunden vergangen und immer noch kein Gegentor“, scherzt Neumann. Er weiß, wie schwierig die Aufgabe für Urs Fischer und seine Mannschaft heute ist. Das Spiel selbst scheint jedoch nicht das wichtigste Ereignis des Abends zu sein. „Meine Körpertemperatur beträgt 48 Grad Celsius“, sagt Neumann. Die Atmosphäre in der Abseitsfalle versetzt ihn in Emotionen.

Die erste Halbzeit vergeht wie im Flug und die Union-Fans fangen an zu träumen. „So leicht wird es Real heute nicht haben“, sagt Leonie. Sie hat ein paar spanische Freunde mit in die Abseitsfalle gebracht. Ein rot-weißes Trikot von Atlético Bilbao ist von den Union-Trikots kaum zu unterscheiden. Das Bier fließt, die Fans klatschen und singen für ihren Verein. Sie können es immer noch nicht fassen, dass 60 Minuten vergangen sind und Union immer noch Real die Stirn bietet.

„Wir sind stolz auf dich 1. FC Union aus Berlin“

Zwei Pfostentreffer der Königlichen und einige unglaubliche Paraden von Frederik Rönnow lassen die Eisernen für einige Minuten zittern und hoffen zugleich. Die Zeit vergeht, und die Fans sind nur einen Schritt davon entfernt, den ersten Punkt in der Geschichte des Vereins in der Königsklasse zu holen. Aber dann reicht ein später Treffer von Real aus, um den Traum der Eisernen zu zerstören. Ein Engländer mit einem Namen, der an ein berühmtes Beatles-Lied erinnert, entscheidet das Spiel für die Blancos.

Aber es hat nur wenig gefehlt, vielleicht eine Minute mehr oder weniger. Für einen Moment herrscht absolute Stille in der Abseitsfalle, während die Madrid-Fans im Fernsehen ausgelassen feiern. Aber es dauert nicht lange, bevor ein lauter Chor ertönt: „Unsere Liebe, unser Klub, und wir sind stolz auf dich 1. FC Union aus Berlin.“ Eine knappe Niederlage, die sich wie keine anfühlt. Aber es ist nur der Beginn einer königlichen Reise, und bald werden die Köpenicker Sporting Braga empfangen.