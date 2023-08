Das bislang letzte Aufeinandertreffen liegt schon etwas zurück. Am 5. Mai 2019 war der SV Darmstadt 98 zuletzt Gastgeber für den 1. FC Union Berlin, ging als 2:1-Sieger vom eigenen Platz. Union-Trainer war damals schon Urs Fischer, Christopher Trimmel ist als einziger Feldspieler, der bei dieser Niederlage auf dem Platz stand, verblieben – ist damals wie heute Kapitän der Eisernen. Vier Jahre später sind die Darmstädter nachgezogen, bestreiten am Sonnabend (15.30 Uhr) gegen den 1. FC Union Berlin ihr erstes Heimspiel in der 1. Bundesliga.

Torsten Lieberknecht kennt die Stärken des 1. FC Union Berlin

Vom kommenden Gegner habe man viele Spiele gesehen, erzählte Torsten Lieberknecht auf der Darmstädter Pressekonferenz vor dem historischen Spiel für den Verein. „In der Zweiten Liga waren wir stiller Genießer, wenn sie sich in Top-Spielen international bewiesen haben“, so der Trainer. In diesen Partien, aber auch am ersten Spieltag gegen Mainz, habe Lieberknecht noch einmal die Stärken der Unioner sehen können: die Grundordnung der Mannschaft, aber insbesondere wie „sie mit ein, zwei Kontakten zu Flanken kommen“. Und dass diese durch Kopfballungeheuer Kevin Behrens dreimal zu einem Tor verwertet haben, blieb auch dem Darmstädter Trainer nicht verborgen.

Den Weg der Unioner, von einem Zweitligisten Schritt für Schritt zu einem Teilnehmer an der Champions League, kann auch er nur bewundern, einen Vergleich zwischen beiden Vereinen aber schließt Lieberknecht aus. Weil Berlin als Stadt einerseits deutlich größer sei, aber insbesondere wegen des bisherigen unterschiedlichen Transfergeschehens in Köpenick bei Union und im Westend bei Hertha BSC. „Wenn Union Berlin sich aktuelle Nationalspieler wie Robin Gosens dazu holt, sieht man, wie sich die Machtverhältnisse in Berlin verschoben haben.“ Schon in der 2. Liga habe Union Berlin aus seiner Sicht viel investiert, aber lange auf den Aufstieg warten müssen, während es andere Vereine mit geringerem finanziellem Aufwand schon früher geschafft hatten. Aber: „Was sie dann nach dem Aufstieg gemacht haben, ist hochprofessionell, sehr gut geplant und mit dem nötigen Risiko versehen“, so Lieberknecht.

SV Darmstadt wirkt im Training zielgerichtet

Nach der knappen 0:1-Niederlage in Frankfurt, bei der er bereits einen guten Auftritt seiner Mannschaft gesehen habe, sei sein Team gewillt, die ersten Punkte zu holen. Vor dem Spiel gegen den 1. FC Union Berlin hat Lieberknecht bei seinen Spielern einen Mix aus Anspannung, gesteigerter Aggressivität und dem nötigen Spaß gesehen. Vor allem seien seine Eindrücke von der Mannschaft zielgerichtet gewesen. Das aber gilt auch für die Eisernen, die in ihrer fünften Bundesligasaison mit der Aussicht auf den ersten perfekten Start mit zwei Siegen in den ersten Spielen in das erste Erstliga-Duell mit Darmstadt gehen werden.