Was Sepp Herberger berühmt gemacht hat, außer dem WM-Titel 1954, schon klar, sind seine Sprüche. „Ein Spiel dauert 90 Minuten.“ Naja, schon lange nicht mehr. Bei den beiden bisherigen Saisonspielen des 1. FC Union Berlin hat es zusammen 20 Nachspielminuten gegeben. Oder: „Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.“ Stimmt schon eher. Man sollte nur fest daran glauben. In die Fußstapfen des Altbundestrainers trat viele Jahre später Giovanni Trapattoni. Sie wissen schon, seine Wutrede, als ihm das bei den Bayern mal so richtig gestunken hatte und er lospolterte: „Ein Trainer ist nicht ein Idiot. / Schwach wie eine Flasche leer! / Was erlauben Strunz!?“ All das ist deutscher Fußballkulturwortschatz geworden. Wäre der Italiener noch immer mit der Bundesliga verbandelt, was mit inzwischen 84 Jahren vielleicht nicht mehr so eng ist, würde er unter Garantie nunmehr rausplatzen mit: „War erlauben Union!?“

Schon wieder haben sie es gemacht, diese Aufmüpfigen aus Köpenick. Tabellenführer sind sie nach zwei Runden. Ein wenig Glück haben sie auch gehabt dabei. Bei Dian Drena Beljo sollten sie sich bedanken, dem Kroaten, der für den FC Augsburg stürmt und der am vorigen Sonntag in München den Bayern beim 3:1-Sieg deren erstes Saisongegentor eingeklinkt hat. Bis dahin, bis fünf Minuten vor Spielende, war der deutsche Dauermeister schon wieder auf Rang 1 geklettert, auch weil sein 100-Millionen-Euro-Angreifer Harry Kane in jenem Spiel zweimal getroffen hatte.

Dank Beljo aber gibt es in der Tabelle jenes Bild, das es in der vorigen Saison siebenmal gegeben hatte. Trotzdem ist es diesmal anders. Nicht dass sich die Eisernen an ein derartiges Szenario gewöhnt hätten, es ist noch immer unfassbar und eigentlich nicht möglich. Andererseits ist es nach alldem, was in jüngster Vergangenheit rund um Union passiert ist, alles andere als eine Überraschung, von sensationellem Anstrich ganz zu schweigen. Dennoch hat so recht niemand damit rechnen können.

Sheraldo Becker hat zweimal zunächst auf der Bank gesessen, insgesamt erst 63 Minuten gespielt und ist außerdem am Oberschenkel verletzt; Rani Khedira und Janik Haberer sind wegen Blessuren noch keine Minute zum Einsatz gekommen; Lucas Tousart, für eine Rolle als Stabilisator im Mittelfeld wie gemacht, hat auch erst einmal alles nur von außen beobachtet; Frederik Rönnow, so etwas wie der Magier zwischen den Pfosten und in beiden Partien in grandioser Form, hat noch (Achtung: Luxusproblem!) kein Zu-null-Spiel hingelegt, was ihm in der Vorsaison immerhin in elf Partien gelungen ist.

Frederik Rönnow hält einen Elfmeter im Spiel gegen Mainz Matthias Koch/imago

Andererseits hat der Däne gegen Mainz innerhalb von 26 Minuten zwei Elfmeter gehalten. Auch deshalb stehen die Eisernen auf Platz 1. Tabellenführer also, wenn auch ein fragiler, was nach erst zwei Spielen ja auf jeden Spitzenreiter zutrifft. Mit acht Treffern sind die Eisernen das torhungrigste Team der Liga, was nicht immer ihre Stärke war. Mit Kevin Behrens haben sie den Kopfballkoloss (seine vier Treffer hat er allesamt per Kopf erzielt) in ihren Reihen und mit Robin Gosens einen, der, so hat es den Eindruck nach seinem Doppelpack in Darmstadt, alles kann.

Dirk Zingler: „Pflichtspiele gegen Real und Neapel sind außergewöhnlich“

Trotzdem sind sie noch mittendrin in einer Woche, die verrückter nicht sein kann, die sie in dieser Dichte noch nie erlebt haben und die mit dem Heimspiel gegen RB Leipzig (Sonntag, 17.30 Uhr) ihren sportlichen Höhepunkt noch vor sich hat. Erst hat sich Brenden Aaronson mit einem ziemlich schnellen Gelb-Rot in Darmstadt für dieses Spiel herausgeampelt. Etwas später hat Becker die Reihe der verletzten Spieler verlängert, kurz darauf ist ihm Danilho Doekhi mit gebrochenem Jochbein gefolgt. Schließlich wechselte Milos Pantovic das Union-Trikot gegen das von KAS Eupen. Zudem wurde das Tauziehen um Jordan Siebatcheu, dem sein Torriecher am Ende der vorigen Saison abhandengekommen war, beendet und der Angreifer an Borussia Mönchengladbach verliehen.

Am Donnerstag haben sie dann gespannt nach Monaco geschaut, wo die Gegner für die Gruppenphase in der Champions League gezogen wurden. Real Madrid, SSC Neapel und Sporting Braga. Die Eisernen sind angesichts dieser Aufgaben aus dem Häuschen. „Pflichtspiele gegen Real und Neapel sind außergewöhnlich“, kommentierte Präsident Dirk Zingler, „dieser Tag hat nicht nur mich, sondern viele Unioner glücklich gemacht.“ Für Robin Knoche ist es „eine tolle Gruppe mit starken Gegnern, schönen Stadien und einer sicherlich atemberaubenden Stimmung“. Das ist eine völlig andere Dimension als in den Jahren zuvor in der Europa Conference League und in der Europa League. Das hat eine Wucht, die kann einen Neuling in der Königsklasse schon mal wegspülen. Oder die Eisernen beißen sich an der neuen Herausforderung so fest, wie ihnen das mit der Bundesliga in den vergangenen vier Jahren schon gelungen ist.

Das wird ein Hammerprogramm, das eigentlich schon mit dem Spiel gegen Leipzig beginnt. Dabei sollten die Eisernen alles vergessen, was die Partien gegen die Sachsen zuletzt prägte. Vor allem die 2:1-Siege, von denen es um Punkte fünf in Serie gegeben hat, sind nicht in Stein gemeißelt. Auch deswegen nicht, weil sich diesmal zwei Teams treffen, die nicht mehr viel mit dem Vorjahr gemein haben, denn bei beiden hat es einen fast schon traditionell hohen Personalwechsel gegeben.

Robin Gosens, Kevin Volland, David Datro Fofana, Lucas Tousart und Alexander Schwolow geben den Eisernen ein anderes Gesicht. Und der Deal mit Leonardo Bonucci, dem italienischen Europameister von 2021, hielt alle bis zum letzten Tag der Transferperiode in Atem. Was hingegen bei den Sachsen passiert ist, ist mit Millionen-Roulette nicht annähernd vernünftig wiedergegeben. Sie haben allein für Josko Gvardiol (zu Manchester City), Dominik Szoboszlai (FC Liverpool) und Christopher Nkunku (FC Chelsea) 220 Millionen Euro Ablöse kassiert, dazu mit Marcel Halstenberg (Hannover 96), Konrad Laimer (Bayern München) und André Silva (Real Sociedad San Sebastian) weitere Hochkaräter verloren. Andererseits haben sie mit Lois Openda (RC Lens), Castello Lukeba (Olympique Lyon), Christoph Baumgartner (TSG Hoffenheim), Benjamin Sesko, Nicolas Seiwald (beide RB Salzburg) und El Chadaille Bitshiabu (Paris St.-Germain) jede Menge Qualität hinzubekommen und dafür 151,5 Millionen Euro berappt.

Kevin Volland und Alex Kral im Training Luciano Lima/imago

Der letzte Wechsel dieser Tage zu RB, einer mit nur einer Million Euro und damit kaum der Rede wert, hat es angesichts der Partie im Stadion An der Alten Försterei dennoch in sich. Christopher Lenz, einer der eisernen Aufstiegshelden, wechselt für die eher symbolische Summe von Eintracht Frankfurt zu den Leipzigern, zu denen die Köpenicker eine innige Feindschaft pflegen.

All das passierte in dieser Woche. Fehlt mit der Nominierung von Robin Gosens für die Länderspiele gegen Japan und Frankreich nur noch ein letztes Puzzleteil. Kommt der linke Außenbahnspieler dort zum Einsatz, ist er der erste eiserne DFB-Nationalspieler. Bisher haben es Spieler, die im Alltag das Union-Trikot trugen, nur ins Nationalteam der DDR geschafft: Günter „Wibbel“ Wirth, Günter „Jimmy“ Hoge, Wolfgang Wruck, Reinhard „Mäcky“ Lauck und Ralf Sträßer. Sepp Herberger und Giovanni Trapattoni, die Altmeister der Fußball-Weisheiten, wären wohl auch in dieser Situation um einen lockeren Spruch nicht verlegen.