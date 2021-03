Berlin - Außer Atem sei er nicht gewesen, hat Max Kruse nach seiner Auswechslung im Spiel gegen Hoffenheim gesagt. 74 Minuten hat der Angreifer durchgehalten bei seiner Rückkehr ins Team des 1. FC Union, und das 1:1 hat er mit seinem Hammer-Elfmeter maßgeblich mitgeprägt. Wahrscheinlich wäre es für Kruse länger gegangen, die Puste war ja noch nicht alle. Nur kann ein Trainer die Leistungsfähigkeit nach Verletzungen meistens besser einschätzen als der betreffende Spieler selbst, zumal der Coach auch darauf zu achten hat, was der Mannschaft im besagten Moment am besten hilft.

Kruse hat die richtige Mischung aus Leidenschaft und Lässigkeit

Dass Kruse wichtig ist für die Eisernen, steht vom ersten Tag an außer Frage. Bisher hat der 32-Jährige noch stets die Balance gefunden zwischen Leidenschaft und Lässigkeit, Professionalität und Privatem, Können (viel) und Klamauk (so gut wie gar nicht). Er tut der Mannschaft gut, und sie sind froh, dass er wieder fit ist. Manchmal reicht es aber auch schon, dass einer wie er mit seiner Aura überhaupt da ist – sollte er körperlich auch fehlen.

Mit anderen Worten: Das meiste ist Kopfsache, aber manches ist auch dank Emotionalität zu wuppen. So wie es Kopfsache ist, sich bei den Eisernen auf ein Spiel ohne Kruse einzustellen (was sie während seiner Verletzung ziemlich erfolgreich getan haben) und auf eines ohne ihn. Das Ergebnis ist einerseits überraschend, andererseits beruhigend. Ob mit oder ohne den siebenmaligen Torschützen: Die Unioner machen es so oder so fantastisch.

Bei 34 Punkten stehen die Eisernen. Die Preisfrage lautet nun: In welcher Zeit haben sie mehr Punkte geholt, während Kruse fit war oder als er verletzt fehlte? Die verrückte Antwort: weder noch. Mit ihm sind es 17 Zähler, ohne ihn auch. Ein klein wenig neigt sich die Waage trotzdem zu seinen Gunsten, er war in elf Spielen dabei, zwölfmal hat er gefehlt. Die seit Corona-Ausbruch im Sport manchmal zu Rate gezogene Quotientenregel besagt: winziges Plus Kruse! Damit ist er einer für den Kopf und vielleicht noch mehr fürs Herz.

Generell ist es ohnehin so, dass sie viel lieber mit ihm als ohne ihn antreten, auch wenn die moderne Bezeichnung für einen wie ihn, nämlich Unterschiedsspieler, rein zahlenmäßig einen Unterschied erst einmal nicht erkennen lässt. Auch ohne ihn haben die Eisernen ihre Punkte geholt, doch mit ihm werden sie ganz anders wahrgenommen. Dabei ist zugleich klar: Ohne Kruse wären sie garantiert nicht dort, wo sie derzeit sind.

Spieler wie Kruse zählen was in der Kabine

Solche Spieler sind wichtig und solche Spieler haben Verdienste. Sie zählen was in der Hierarchie und sie sorgen zugleich für eine gewisse Hygiene innerhalb der Kabine, wo es um die Sauberkeit des Teams insgesamt geht, um Verlässlichkeit, Teamgeist, das An-einem-Strang-Ziehen. Dafür ist Kruse neben einigen anderen, so vor allem Capitano Christopher Trimmel und Oldie Christian Gentner, genau der richtige Mann.

Solchen Leuten wird ab und an schon mal eine Extrawurst gebraten. Zumindest kenne ich einige Beispiele aus der Vergangenheit. Da durfte sich Joachim Streich, der DDR-Torjäger und -Rekordnationalspieler, im Training schon mal ins Tor stellen, wenn ihm nicht nach laufen zumute war. Am Wochenende hat er trotzdem wieder getroffen, ganz oft jedenfalls. Auch ist der damalige Nationaltrainer Georg Buschner seinem Herzen gefolgt und nicht seinem Kopf (oft ist ihm das nicht passiert) und hat den im Sommer 1974 nach langer Verletzung eher formschwachen Peter Ducke mit zur WM genommen, um ihn dann lediglich als Joker einzusetzen. Für ihn war der „Schwarze Peter“ extrem wichtig für das Gesamtkunstwerk Mannschaft.

Das ist auch bei Kruse so, selbst wenn Trainer Urs Fischer von Extrawurst nichts hält. Das braucht einer wie Kruse auch nicht, für ihn spricht allein Leistung, zumal alle, Mit- und noch mehr wahrscheinlich Gegenspieler, auf ihn schauen. Von Punkten, mögen sie bei 17:17 zufällig im Gleichstand sein, völlig abgesehen.