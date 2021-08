Berlin - Geld regiert die Welt. Das ist so, seitdem die ersten Münzen geprägt und die ersten Scheine gedruckt worden sind. Und schon die alten Römer haben sich ihre Gedanken gemacht um und über den manchmal schnöden, meistens aber hilfreichen Mammon. Dass bei ihnen Urin, dringend benötigt von den Gerbern zur Bearbeitung von Leder, eine zentrale Rolle spielte und in eine von Kaiser Vespasian erlassene Latrinensteuer mündete, ist mit dem Spruch „Pekunia non olet“ (Geld stinkt nicht) überliefert. Mancher windet sich selbst heute damit heraus, wenn es um womöglich krumme Geschäfte geht.

Nun ist auch der Fußball mehr und mehr zum Geschäft geworden und es stellt sich die Frage, ob es lediglich um Millionen oder für manche doch schon um Milliarden geht. Ganz so vermessen sind sie beim 1. FC Union nicht, vom großen Kuchen aber möchten sie gern ihr Stückchen abhaben. Mit anderen Worten: Zu verschenken haben sie nichts. Doch wenn jemand die eiserne Kuh melken will, dann wollen sie in der Alten Försterei die Milch lieber selbst verkaufen, bevor ein anderer aus ihr vielleicht Butter schlägt.