Berlin - Am Sonnabend gewann Max Kruse noch 100.000 Euro. In der ProSieben-Show „Schlag den Star“ setzte sich der Stürmer gegen TV-Moderator Steven Gätjen durch und machte sich als glücklicher Gewinner am Sonntag auf den Rückweg nach Berlin, wie er via Instagram seinen Followern zeigte. Dort aber packte Kruse noch seine Sachen, wechselt mit sofortiger Wirkung zum VfL Wolfsburg, wie der 1. FC Union Berlin am Sonntagabend in einer offiziellen Mitteilung bestätigte. Darin bat Kruse die Fans um Verständnis dafür, „ein Angebot das langfristig und hoch dotiert ist, anzunehmen“. Mit dem VfL Wolfsburg gehe es für ihn jetzt„ um einen Verein, bei dem ich noch ein Kapitel offen habe, das ich nun zu Ende schreiben kann. Keine Entscheidung ist leicht und ich weiß was jetzt auf mich zu kommt – aber es ist meine Entscheidung.“

Eine Entscheidung, die man beim Blick auf die sportliche Situation beim VfL nicht sofort verstehen mag. Die Wölfe haben bisher 13 Punkte weniger als der 1. FC Union auf dem Konto, stecken mitten im Abstiegskampf und sind nicht mehr im europäischen Geschäft dabei. Die Wolfsburger Trümpfe: Trainer Florian Kohfeldt, mit dem Kruse bereits in Bremen zusammenarbeitete, und der hoch dotierte Vertrag. Am Montag geht es für Kruse bereits zum Medizincheck zum VfL, wo er sein neues Arbeitspapier unterschreiben wird. „Sein Abschied trifft uns unerwartet und es wird eine anspruchsvolle Aufgabe, diesen Verlust sportlich zu kompensieren. Er wollte diesen Wechsel jedoch unbedingt jetzt vollziehen, daher haben wir uns mit dem VfL Wolfsburg entsprechend geeinigt“, wird Geschäftsführer Oliver Ruhnert in der Vereinsmitteilung zitiert.

Kruses Union Vertrag lief aus

Nach ersten Informationen unterschreibt Kruse, der im Mai 34 Jahre alt wird, in der Auto-Stadt einen Rentenvertrag, der ihn wohl auch davon überzeugt hat, das geplante Abenteuer USA, wo sein Sohn lebt, zu verwerfen. Bereits 2019 bei seinem Wechsel zu Fenerbahce Istanbul folgte Kruse dem lukrativen Lockrufen aus der Türkei und verließ nach langen Hin und Her seine eigentliche Wohlfühloase bei Werder Bremen. Bereits ein Jahr später wechselte er nach Berlin, „weil ich zu diesem Verein – dem 1.FC Union Berlin – wollte“, so Kruse. „Das hatte bei meinem damaligen Wechsel auch kaum einer verstanden oder geglaubt. Ich habe hier immer alles so gut ich kann gegeben und bin auch sehr stolz und froh, wo wir jetzt in der Tabelle stehen.“

Während der 1. FC Union auch in den kommenden Wochen weiter um die erneute Teilnahme am europäischen Wettbewerb spielen wird, erwartet Max Kruse in Wolfsburg eine ganz andere sportliche Aufgabe. „Wenn er sich nun jedoch ganz bewusst gegen die Chance entscheidet, mit Union in dieser Saison Geschichte zu schreiben, akzeptieren wir das“, kommentierte Union-Präsident Dirk Zingler den Transfer. Wohlwissend, dass Kruse einen großen Anteil an dieser Erfolgsgeschichte hat: „Die sportlich erfolgreichste und wirtschaftlich wertvollste Phase unserer Vereinsgeschichte ist, neben vielen Spielern, Trainern und Mitarbeitern, auch Max Kruse zu verdanken, das werden wir nicht vergessen.“

Eisernes Motto: Kein Unioner ist unverkäuflich

Mit der Freigabe hält sich Zingler jetzt aber auch an die eigene Vorgabe, keinen Spieler mehr ablösefrei gehen zu lassen. Der letzte Profi, der ohne Entschädigung von dannen zog, war Christopfer Lenz, der vergangenen Sommer zu Eintracht Frankfurt wechselte. Dagegen strich Union zuletzt bei Robert Andrichs Wechsel nach Leverkusen und jüngst beim Transfer von Marvin Friedrich zu Borussia Mönchengladbach noch mehre Millionen Euro ein. Auch für den Wechsel von Max Kruse nach Wolfsburg erwartet die Unioner erneut ein warmer Geldregen. Angeblich legen die Wölfe fünf Millionen Euro für Kruse, der in seinen anderthalb Jahren beim 1. FC Union 19 Tore erzielte und zwölf Treffer auflegte, auf den Tisch.

Und: Dass das Team von Trainer Urs Fischer auch absolute Schlüsselspieler ersetzen kann, bewies es zuletzt bei Taiwo Awoniyi. Während der eiserne Top-Torjäger beim Afrika-Cup weilte, holte Union sieben Punkte aus drei Partien. Auch durch die bei Tore von Max Kruse in Mönchengladbach. Seine beiden letzten für die Eisernen.