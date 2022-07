Das von Urs Fischer ausgegebene Motto war Jamie Leweling nach dem Spiel deutlich im Gesicht abzulesen. Immer wieder musste sich der Zugang des 1. FC Union Berlin den Schweiß von der Stirn wischen, auf der deutlich die Adern zu sehen waren. Nicht nur seine ersten 30 Minuten im Trikot der Eisernen hatten ihn geschlaucht. Die Woche hatte Trainer Fischer unter das Motto „Auf dem Zahnfleisch“ gestellt, wie Leweling verriet, „es ist anstrengend, aber es gehört dazu“. Und geht noch mit Einheiten am Donnerstag und Freitag sowie dem Saisoneröffnungsspiel am Sonnabend (15.30 Uhr) im Stadion An der Alten Försterei gegen den irischen Erstligisten Bohemians Dublin weiter.

Jamie Leweling gibt Comeback nach Außenbandriss im Sprunggelenk

Dass der Flügelflitzer nur einen Monat nach einem im Länderspiel mit der deutschen 21-Nationalmannschaft erlittenen Außenbandriss im Sprunggelenk am Mittwochabend bei der 0:1-Testspielniederlage bei Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig schon wieder auf dem Platz stand, kam auch für ihn überraschend schnell. Aber dafür wirkte er, auch wenn er es vor Erschöpfung nicht zeigen konnte, sehr erfreut über sein Debüt für den 1. FC Union: „Es hat sich gut angefühlt, wir haben das gemacht, was der Trainer sehen will. Wir sind noch am Anfang“, sagte Leweling.

Der U21-Nationalspieler war in Braunschweig allerdings nicht der einzige Debütant im Team von Urs Fischer: Eine Woche nach seiner Verpflichtung stand auch Awoniyi-Ersatz Jordan Siebatcheu für die Eisernen auf dem Platz und konnte bereits in Ansätzen, wie etwa mit einer sehr guten Kopfballchance in Hälfte eins, zeigen, warum die Unioner den Torschützenkönig der abgelaufenen Saison in der Schweizer Super League verpflichtet haben. „Ich habe ihn gut gesehen. Er war unterwegs und seine Bereitschaft war da. Er hat die Bälle gut festgemacht. Wir hatten eine Spielfortsetzung“, sagte Urs Fischer in einer Analyse des Sommerzugangs. „Er muss sich an uns gewöhnen. Das braucht eine gewisse Zeit.“

Für Siebatcheu selbst war die Partie gegen die Braunschweiger nicht nur seine Premiere für die Eisernen, sondern auch gleichzeitig ein Comeback, wie er nach dem Spielende erzählte: „Ich hatte lange nicht mehr gespielt, weil ich in den letzten drei Partien von Bern in der vergangenen Saison verletzt war.“ Bei seinem neuen Verein gehe es jetzt erst einmal darum, „dass ich wieder in den Rhythmus komme. Deswegen bin ich zufrieden, dass ich für meinen neuen Verein spielen konnte. Ich hoffe, dass ich mein Niveau sehr schnell wiederfinden werde“.

Teamchemie erleichtert Jordan Siebatcheu den Einstieg beim 1. FC Union

Wie auch schon in der Vergangenheit von anderen Spielern zu hören war, erleichtert auch ihm die hervorragende Chemie in der Mannschaft die Eingewöhnungszeit. „Es wirkt so, als ob wir uns schon kennen würden. Das hilft mir“, sagte der Franko-Amerikaner, der sich im Moment mit der Mannschaft noch auf Englisch und Französisch verständigt und mit ihr gemeinsam auf dem Zahnfleisch – sur les gencives (Französisch) oder on the gums (Englisch) – durch die restlichen Tage der Woche geht. Bevor es nach einem freien Sonntag im Trainingslager im Salzburger Land in der nächsten Woche ein neues Motto geben wird.