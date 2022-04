Berlin - Im Moment der Niederlage zeigt sich wahre Größe, heißt es immer so schön. Spieler und Trainer des 1. FC Union Berlin hätten es sich am Mittwochabend in Leipzig leicht machen und über den Elfmeter in der 61. Minute schimpfen können. Wohl kaum jemand hätte in diesem Fall von schlechten Verlierern gesprochen. Zu minimal war die Berührung von Unions Paul Jaeckels an Leipzigs Christopher Nkunku, als dass man, selbst nach mehrfachem Begutachten der Wiederholungen aus unterschiedlichen Perspektiven, zum Schluss gekommen wäre, es handele sich um einen hundertprozentigen Elfmeter.

Urs Fischer und Christopher Trimmel beschweren sich nicht

Urs Fischer etwa bekam die strittige Szene im Interview nach dem Spiel noch einmal gezeigt und konnte sich ein genaueres Bild machen. „Wirklich unglücklich, das ist nicht viel, aber ausreichend. Der Schiedsrichter hat es so entschieden“, lautete die Bewertung des Union-Trainers und die deckte sich im Prinzip mit dem, was seine Spieler zuvor schon gesagt hatten. Weder Kapitän Christopher Trimmel oder Rani Khedira beschwerten sich über die Entscheidung, sprachen unisono von einem unglücklichen Elfmeter. Enttäuscht, das waren sie freilich alle und doch zeigten die Eisernen die Größe nach einer so bitteren Niederlage, bei der in der Nachspielzeit der Traum vom Pokalfinale von einer Sekunde auf die andere zerplatzt war.

Erste Aufbauhilfe war da sicherlich der fast schon gewohnte, aber doch immer wieder nicht gewöhnliche Zuspruch der eigenen Fans. Auch wenn die Angaben auseinandergingen – irgendwo zwischen 6500 und 10.000 bewegte sich die Zahl der angereisten Union-Anhänger, die ihre Mannschaft, nach dem 15-minütigen stillen Protest gegen das RB-Vereins-Konstrukt, lautstark unterstützten und nach dem Spiel am liebsten jeden ihrer Fußball-Götter, diesmal in Schwarz statt Rot gekleidet, in den Arm zu nehmen. Um sie einerseits ob der Niederlage zu trösten und aufzubauen, aber andererseits auch, um sie für eine starke Leistung zu beglückwünschen. Kapitän Christopher Trimmel sprach nach dem Spiel davon, dass die Art und Weise des Zustandekommens der Niederlage gestimmt habe. „Wenn wir sehr schlecht gespielt und verloren hätten, hätten wir ein viel größeres Problem.“

Bei noch vier Bundesligaspielen, in denen die Unioner abermals um die Qualifikation für den europäischen Wettbewerb kämpfen, hätte eine schlechte Leistung negative Auswirkungen haben können. Hätte sich möglicherweise eine Unsicherheit eingeschlichen, die weniger leicht aus den Köpfen rauszubekommen ist, wie ein taktisches Fehlverhalten. Der Spielplan will es so, dass die Eisernen ihren Endspurt um Europa am Sonnabend (15.30 Uhr), also gerade einmal drei Tage nach dem Ausscheiden im Pokal, ausgerechnet in Leipzig beginnen müssen. Konfrontationstherapie nennt man das in der Psychologie. Es kann ein Vorteil sein, wenn man kurze Zeit nach einem so negativen Erlebnis noch einmal an den Ort des Geschehens zurückkehren muss.

Der 1. FC Union kann sich nicht viel vorwerfen

Denn im Grunde genommen können sich die Unioner nicht viel vorwerfen. Der Elfmeter war maximal unglücklich, das Gegentor von Emil Forsberg fiel erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit und war auch nur schwer zu verteidigen. Und dass eine Mannschaft mit der Qualität des Leipziger Kaders im Laufe eines Spiels die eine oder andere Chance bekommt, ist nahezu unvermeidbar. Die Zahl dieser Möglichkeiten jedoch war überschaubar. Der eine Fehlschuss von André Silva in Halbzeit eins, ein Volleyschuss in Hälfte zwei von Forsberg und ein auf der Linie geklärter Versuch von Angelino kurz vor dem 2:1-Siegtreffer der Leipziger waren die einzigen Szenen, in denen die Unioner etwas zuließen. Die Mannschaft habe den Matchplan eingehalten und der sei gut aufgegangen, sagte Urs Fischer. „Es war ein ausgeglichenes Spiel, auch wir hätten in der zweiten Hälfte ein Tor machen können.“

So sehr das Ausscheiden am Mittwochabend im ersten Moment schmerzte, so sehr kann die Leistung auch als mentale Aufbauhilfe herhalten. „Wir müssen es irgendwie hinbekommen, die Niederlage schnell aus dem Kopf zu bekommen und am Sonnabend wieder bereit zu sein“, sagte Urs Fischer. Und meinte damit sicherlich nicht das Spiel als solches, sondern viel mehr diesen Kopfball von Emil Forsberg, der alle Berliner Pokalträume zerplatzen ließ. Der Traum vom neuerlichen Einzug in den europäischen Wettbewerb aber lebt und sollte Ansporn genug sein, um am Sonnabend eine ähnliche Leistung wie am Mittwoch abzurufen und diesmal nicht nur Größe in der Niederlage zu zeigen, sondern als noch größerer Sieger vom Feld zu gehen.