1. FC Union Berlin: Robin Gosens spürt ein wachsendes Verantwortungsgefühl

Unter Neu-Bundestrainer Julian Nagelsmann hofft Robin Gosens auch bei den Länderspielen gegen die USA und Mexiko auf möglichst viele Einsatzminuten im Trikot der Nationalmannschaft. Dort möchte sich der Linksfuß des 1. FC Union Berlin auch neues Selbstvertrauen für die Rückkehr nach Köpenick und den Alltag in der Bundesliga holen. In Boston aber bekam Gosens bei der Rede eines Streetworkers im Zuge des Welt-Obdachlosentages einen Einblick in einen ganz anderen Alltag. „Wir müssen uns alle immer wieder vor Augen führen, in welcher privilegierten Lage wir uns befinden. Alleine, dass wir ein Haus oder ein Dach über dem Kopf haben, das ist alles andere als selbstverständlich, das sieht man hier, das sieht man aber auch in Deutschland, da muss man gar nicht weit weg gehen“, sagte der 29-Jährige.

300 Pakete werden verpackt und transportfähig gemacht

Gemeinsam mit Ex-Nationalspieler Arne Friedrich und NFL-Footballern nahm Gosens an einer Charity-Aktion der Stiftung Nationalmannschaft in Foxborough teil. Angestoßen wurde die Aktion der Profisportler von der Patriots Foundation, dem NFL-Franchise aus Massachusetts. Zum Welt-Obdachlosentag wurden von den Sportlern 300 Pakete unter anderem mit Winterkleidung, Essen und auch Souvenirs wie Autogrammkarten verpackt und transportfähig gemacht. Diese sollen an Bedürftige in der Region im Nordosten der USA verteilt werden. „Das trifft, das berührt und in mir selbst wächst gleichzeitig die Verantwortung, dass man der Gesellschaft etwas zurückbezahlt, was Gutes tut“, sagte Gosens über die Aktion.

Aus diesem Verantwortungsgefühl heraus sei auch die Team-Stiftung gegründet worden. „Für uns ist es das Normalste auf der Welt, etwas zurückzugeben. Das muss aber nicht immer an die große Glocke gehängt werden“, meinte Gosens. Er lauschte aufmerksam und mit nachdenklichem Gesichtsausdruck den Ausführungen eines Streetworkers auf der Enel Plaza im Schatten des Gillette Stadiums. Danach packten Gosens, Friedrich sowie Patriots-Profi Raekwon McMillan und Ex-Spieler Tully Banta-Cain unter den Augen des neuen DFB-Geschäftsführers Andreas Rettig Taschen mit Mützen, Handschuhen und Lebensmitteln. Überdies wurden die Obdachlosen mit Mänteln im Patriots-Design beschenkt, die sich zu Schlafsäcken umfunktionieren lassen.

Robin Gosens hat Spaß in einer Sitzung mit Julian Nagelsmann

Zuvor hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann den deutschen Fußball-Nationalspielern in einem Teammeeting vermittelt, wie sein Weg zu einer erfolgreichen Heim-Europameisterschaft 2024 aussehen soll. „Wir hatten die erste längere Sitzung, wo uns erklärt wurde, was er vorhat. Das hat Spaß gemacht auf mehr“, berichtete Abwehrspieler Robin Gosens. Ein neuer Trainer stehe immer auch für einen Neuanfang, sagte der 29-Jährige. „Neuer Trainer bedeutet neue Ideen und neuen Input für die Spieler.“ Gosens mochte keine Details verraten, aber Aktivität, Dynamik und Energie sollen in Länderspielen unter Nagelsmann auf dem Platz zu sehen sein. „Dafür steht Julian Nagelsmann. Das hat er in Leipzig und auch bei Bayern gezeigt, welche Art von Fußball er spielen will. Und das hat er uns auch ganz klar in der Sitzung vermittelt“, sagte Gosens.