Nations League: Unions Juranovic verliert mit Kroatien das Finale gegen Spanien

Josip Juranovic hat mit Kroatien das Finale der Nations League verloren. Im Duell mit Spanien, das am späten Sonntagabend nach torlosen 120 Minuten im Elfmeterschießen entschieden wurde, stand der Profi des 1. FC Union Berlin bis weit in die zweite Hälfte der Verlängerung auf dem Platz, bei der dramatischen Entscheidung war er allerdings außen vor, musste von der Seitenlinie mit ansehen, wie Spaniens Keeper Unai Simon zum Helden avancierte, indem er die Schüsse von Lovro Majer und Bruno Petkovic abwehren konnte.

Spanien feiert mit Endspielheld Unai Simon (Mitte mit Handschuhen) den Triumph in der Nations League. www.imago-images.de

Der frühere Leverkusener und heutige Real-Madrid-Profi Dani Carvajal sicherte der Furia Roja vom Punkt letztlich den ersten Turniersieg seit der Europameisterschaft 2012. Kroatiens Goldene Generation um den 37 Jahre alten Luka Modric bleibt hingegen titellos.

Angetrieben von ihren rund 35.000 Landsleuten auf den Tribünen des De Kuip in Rotterdam starteten die Kroaten gleichwohl voller Elan, mit einem durchaus offensiv ausgerichteten Juranovic als Rechtsverteidiger in einer Vierer-Abwehrkette. Die Spanier hielten aber mit großer Ruhe und Gelassenheit dagegen und ließen sich von der kroatischen Heimspiel-Atmosphäre nicht beeindrucken. Das Team von Trainer Luis de la Fuente hatte durch Gavi die erste Chance, der Offensivspieler vom FC Barcelona schoss aber vorbei.

Kramaric hat die beste Chance

Die beste Chance für den WM-Dritten von 2010 hatte der Hoffenheimer Andrej Kramarić, der im letzten Moment aber noch von Spaniens Abwehrchef Aymeric Laporte gestoppt wurde. Die Kroaten blieben auch nach dem Seitenwechsel das aktivere Team, konnten sich gegen die kompakte Defensive der Spanier aber nicht entscheidend durchsetzen.

Stattdessen hatte Spanien in der Schlussphase die besseren Chancen. Erst wurde ein Schuss des eingewechselten Ansu Fati von Kroatiens Routinier Ivan Perišić auf der Linie geklärt (84.), dann schoss Marco Asensio in der letzten Minute knapp am Tor vorbei. So ging es in die Verlängerung, wo Spanien dem Sieg durch Leipzigs Dani Olmo zweimal nahe war. Doch die Entscheidung fiel im Elfmeterschießen.

Für Juranovic heißt es jetzt erst mal: ab in Urlaub! Beim Trainingsauftakt der Eisernen, der für den 3. Juli vorgesehen ist, wird aller Voraussicht noch nicht zugegen sein.