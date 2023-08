Im Vergleich zur Vorsaison hat der 1. FC Union Berlin seinen Kader einmal mehr auf fast allen Positionen umgebaut. Das Aufgebot wollten Trainer Urs Fischer und Manager Oliver Ruhnert nicht nur für die Bundesliga, sondern auch für die Champions League tauglich machen. Die Berliner Zeitung gibt eine Einschätzung, welcher der Neuen es direkt in die Startformation schafft und wer fast gar keine Chance auf Einsatzzeiten hat.

Robin Gosens: Königstransfer und teuerster Zugang der Vereinsgeschichte! Der 16-malige Nationalspieler kam für knapp 15 Millionen Euro von Inter Mailand. Mit seinem ehemaligen Verein stand er im Juni noch im Champions-League-Finale, bringt nicht nur deshalb geballte internationale Erfahrung mit. Fischer kommt auf der linken Seite an Gosens nicht vorbei. Zum Leidwesen von Jérome Roussillon, der in den entscheidenden Partien wohl mit einem Platz auf der Bank Vorlieb nehmen muss.

Alexander Schwolow: Der Torhüter, der beim SC Freiburg seine beste Zeit hatte, konnte zuletzt beim FC Schalke 04 und zuvor bei Hertha BSC kaum überzeugen. Immer wieder leistete er sich Patzer, war alles andere als ein souveräner Rückhalt. Die Köpenicker haben Schwolow als klare Nummer zwei hinter Frederik Rönnow verpflichtet. Interessant könnte die Personalie vor allem dann werden, falls Rönnow die Eisernen bis zum Ende der Transferperiode tatsächlich noch verlässt.

Alex Král: Der ehemalige Schalker dürfte beim Saisonauftakt den verletzten Rani Khedira auf der Position vor der Abwehr ersetzen. Král sagt zwar, dass er auch auf einer der beiden Achter-Positionen spielen könne, dass Fischer ihn dort aber tatsächlich aufstellt, ist erst einmal unwahrscheinlich. Nach Khediras Rückkehr wird der Tscheche ins zweite Glied rücken. Es sei denn, er macht seine Sache so hervorragend, dass der Trainer keine andere Wahl hat, als weiter auf ihn zu setzen.

Mikkel Kaufmann: Dem Dänen dürfte eine harte Saison, zumindest ein schwieriges Halbjahr drohen. Angesichts der großen Konkurrenz hat er nahezu keine Chance auf Einsatzminuten. Im Angriff ist der 1. FC Union Berlin verdammt gut aufgestellt. Wie Kaufmann an Kalibern wie Kevin Behrens oder David Fofana vorbeikommen soll, ist erst einmal fraglich. Allein in den Trainingseinheiten dürfte er aber eine Menge lernen.

Kevin Volland: Der bislang letzte Zugang. Nach drei Jahren in Monaco kehrt der 31-Jährige nach Deutschland zurück und dürfte innerhalb der Mannschaft eine Führungsrolle einnehmen. Volland bringt die geballte Erfahrung aus 247 Bundesliga-Spielen mit und gilt nicht nur als Torjäger, sondern auch als mitspielender Stürmer. Dass Sheraldo Becker in den nächsten Tagen gehen wird, dürfte spätestens nach seiner Verpflichtung allen klar sein.

Brenden Aaronson: Der US-Amerikaner ist unter den Zugängen so etwas wie die Wundertüte. In der Premier League war er bei Leeds United absoluter Stammspieler, mit Red Bull Salzburg brillierte er zuvor schon in der Champions League. Allerdings haben die Testspiele auch gezeigt, dass er sich an die Intensität der Union-Spiele erst noch gewöhnen muss. Technisch bringt er alles mit, körperlich kann – nein, muss – er noch zulegen.

Benedict Hollerbach: Dass Oliver Ruhnert bei potenziellen Zugängen gerne auch mal in die 2. Bundesliga schaut, ist nicht neu. Der Sprung von Hollerbach aus der 3. Liga vom SV Wehen Wiesbaden in die Champions League ist dann aber doch ziemlich außergewöhnlich. Der 22-Jährige wird noch eine ganze Weile brauchen, bis er eine ernsthafte Alternative im Sturm sein kann. Aufgrund seiner Schnelligkeit wird er aber sicherlich hin und wieder mal in der Schlussphase gefragt sein, wenn er die ermüdeten Gegenspieler mit seinen Tempoläufen noch einmal ins Schwitzen bringen soll.

Lucas Tousart: Der Franzose verletzte sich im Trainingslager in Österreich und fällt zum Saisonstart aus. Sein Wechsel vom Stadtrivalen Hertha BSC sorgte für mächtig Schlagzeilen, die Union-Fans empfingen ihn aber direkt sehr warmherzig. Auf einer der beiden Achter-Positionen wird er dem Spiel der Fischer-Elf auf lange Sicht eine neue Wucht verleihen. Bis es aber wirklich so weit ist, müssen sich die Fans noch eine Weile gedulden.

David Fofana: Nicht wenige Zuschauer fühlen sich bei seiner Spielweise an Sheraldo Becker erinnert. Fofana ist pfeilschnell, wendig und bewies in der Vorbereitung mehrfach, dass er keine lange Eingewöhnungszeit benötigt. An der Seite von Kevin Behres glänzte er. Mal sehen, wie er beispielsweise mit Kevin Volland harmoniert. In Norwegen bei Molde FK bewies er, dass er weiß, wo das Tor steht, allerdings hat er im zurückliegenden Halbjahr beim FC Chelsea fast nur auf der Bank gesessen. Die ein oder andere längere Durststrecke dürften ihm die Anhänger verzeihen.