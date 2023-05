Newsblog: Der 1. FC Union Berlin im Kampf um die Champions League

Es könnte der größte Erfolg der Vereinsgeschichte werden: Der 1. FC Union Berlin will in die Königsklasse! +++ Hier bekommen Sie alle Informationen +++

Josip Juranovic (l.) und Danilho Doekhi kämpfen mit dem 1. FC Union Berlin um die Teilnahme an der Königsklasse. Andreas Gora/dpa

Enger Dreikampf um die Champions League: Das Wichtigste in Kürze Der 1. FC Union Berlin liefert sich mit RB Leipzig und dem SC Freiburg ein enges Rennen um die Champions-League-Plätze.

Die Sachsen gehen mit 57 Punkten in den Endspurt der Bundesliga-Saison, Union und Freiburg haben jeweils 56 Zähler auf dem Konto.

Am Sonnabend (15.30 Uhr) empfängt der 1. FC Union Berlin den SC Freiburg zum direkten Duell im Stadion An der Alten Försterei. Im Hinspiel unterlagen die Köpenicker mit 1:4.

Alle relevanten Neuigkeiten aus den Vereinen lesen Sie hier im News-Blog. Bei der Berliner Zeitung verpassen Sie keine Infos rund um die dramatische Entscheidung.

Dienstag, 9. Mai

Rassistische Anfeindungen: RB-Profi Henrichs erstattet Anzeige

Benjamin Henrichs hat nach rassistischen Anfeindungen gegen seine Person in den Sozialen Netzwerken nach eigener Aussage mehrere Anzeigen erstattet. Das berichtete der Profi von Bundesligist RB Leipzig im Interview mit dem YouTuber Bilal Kamarieh. „Nicht gegen jeden. Es gibt ein gewisses Maß, wo man sagt, das kommt halt mit dem Fußball. Aber wenn es zu viel ist ...“, sagte Henrichs (26).

Benjamin Henrichs lässt sich nicht alles gefallen. Motivio/imago

Der Außenverteidiger der Leipziger war nach dem Sieg im Pokal-Viertelfinale gegen Borussia Dortmund Anfang April im Internet rassistisch beleidigt worden und hatte einige Nachrichten daraufhin öffentlich gemacht.



Henrichs ist in Deutschland geboren, sein Vater kommt aus Deutschland, seine Mutter aus Ghana. „Es war das erste Mal, wo ich sage, es hat mich hart getroffen. Weniger die Nachrichten, sondern die Sprachnachrichten, wenn man merkt, es sind Menschen dahinter und nicht nur Fake-Profile“, so Henrichs.

Öffentliches Training in Köpenick

Der 1. FC Union Berlin öffnet heute seine Tore für die Fans. Um 14 Uhr findet am Stadion An der Alten Försterei ein öffentliches Training statt. Die weiteren Einheiten in dieser Woche bis zum Spiel gegen den SC Freiburg am Sonnabend (15.30 Uhr) finden dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Gemeinsam rein die Woche: Bis morgen, Unioner! ✌ pic.twitter.com/CL2VXB0fnZ — 1. FC Union Berlin (@fcunion) May 8, 2023

RB Leipzig sagt USA-Reise ab

Wie die BILD berichtet, wird RB Leipzig nicht wie ursprünglich geplant im Sommer in die USA reisen. Ein Trainingslager dort hätte sich gleichzeitig auch als PR-Tour für die Sachsen geeignet, doch aufgrund der Teilnahme am DFB-Pokalfinale (03. Juni, 20 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt und anschließenden Länderspielen hätte der Tabellendritte ohne zahlreiche Stars fliegen müssen. Die Verantwortlichen haben sich nun offenbar dazu entschlossen, ihr Trainingslager in Bruneck (Südtirol) zu beziehen.

Herthas Lukebakio wird offenbar dem SC Freiburg angeboten

Die Berater von Herthas Dodi Lukebakio sind offensichtlich schon auf der Suche nach einem neuen Verein für den 25 Jahre alten Angreifer. Das berichtet der Fernsehsender Sky. Dabei soll Lukebakio, der vertraglich noch bis Sommer 2024 an die Blau-Weißen gebunden ist, unter anderem auch dem SC Freiburg angeboten worden sein.

Dodi Lukebakio (l.) im Duell mit Unions Jérôme Roussillon Nordphoto/imago

Ein Abschied des Belgiers ist bei einem Abstieg der Hauptstädter mehr als wahrscheinlich. Zum einen, weil Hertha sich in der Zweiten Liga das Gehalt des Belgiers wohl kaum leisten könnte, zum anderen, weil der Belgier als Zweitligaspieler kaum Chancen hätte, sich seinen Traum von der Teilnahme an der EM 2024 zu erfüllen.



Hertha BSC, die für Lukebakio im Sommer 2019 eine Ablösesumme in Höhe von 20 Millionen gezahlt haben, fordert dem Vernehmen nach aktuell 15 Millionen Euro für den Flügelspieler. Der Marktwert wird auf zwölf Millionen Euro taxiert.

Union hat die Europapokal-Teilnahme schon sicher

Der 1. FC Union Berlin hat drei Spieltage vor Saisonende in der Fußball-Bundesliga die erneute Europapokal-Qualifikation schon sicher. Weil Dortmund am Sonntag 6:0 gegen Wolfsburg gewann, können die Eisernen nicht mehr von den internationalen Rängen verdrängt werden. Auch RB Leipzig und Freiburg, die beiden Konkurrenten der Köpenicker um die Champions League, sind international in der Saison 2023/24 vertreten.

So viel Geld könnte der Union in der Champions League verdienen

Vor vier Jahren kamen die Berliner als Außenseiter in die Bundesliga. Nun haben sie die Chance auf die Champions League – und auf einen mächtigen Geldsegen. Doch was würde der UEFA-Wettbewerb für Union letztlich finanziell bedeuten? Hier können Sie unsere Analyse lesen.