Eher wie RB Leipzig: Nicht überall, wo Union draufsteht, steckt auch Union drin

Auch Royale Union Saint-Gilloise, Gegner des 1. FC Union Berlin am Donnerstag in der Europa League, verfügt über eine treue Anhängerschaft. Imago/Belga

Von Wolke sieben mag beim 1. FC Union fast niemand mehr sprechen. Wer wie die Eisernen von ziemlich weit unten kommt und die Niederungen des Sports nicht vergessen hat – Falkensee-Finkenkrug ist eben nicht Bayern München, Greif Torgelow nicht der 1. FC Köln, zu dem die Rot-Weißen am Sonntag zum nächsten Auswärtsspiel in der Bundesliga reisen –, der muss sich vorkommen wie auf Wolke hundert-und-sieben. Mindestens.

Union Berlin zum vierten Mal europäisch dabei

Es ist und bleibt ein Abenteuer, auf das sich die Männer aus Köpenick seit 2019 Spieltag für Spieltag einlassen und entgegen nahezu massenhaften anfänglichen Unkenrufen meisterhaft bestehen. Jetzt also schon wieder Europa. Zum vierten Mal in ihrer Vereinsgeschichte haben sich die Rot-Weißen für diese große Bühne qualifiziert, nur haben sie noch nie in der Alten Försterei gespielt. Am Donnerstag steigt also die Premiere für Christopher Trimmel und seine Mitspieler. Kurios, dass ausgerechnet zu diesem historischen Spiel ein Gegner auftaucht mit einem Hauch im Vereinsnamen, der ganz nach Köpenick klingt: Union, dazu Royale, also königlich. Beim näheren Blick aber fällt auf: Sie haben es bei Royale Union Saint-Gilloise nicht mit dem steinigen Weg, sie helfen gern mal mit mehreren Batzen Kohle nach.

Mit 125 Jahren sind die Belgier etwas älter als die Köpenicker. Sie haben auch stattlichere Meriten. Elfmal waren sie Meister (die Eisernen schafften es 1923 zumindest ins Endspiel gegen den Hamburger SV), wenn auch zuletzt 1935. Auch die Blau-Gelben waren mal in Liga vier abgeschmiert, sind aber von dort nahezu märchenhaft emporgestiegen. Seit 2021 erst, zwei Jahre nach dem 1. FC Union, sind sie wieder erstklassig, leben aber seitdem ihren Traum. Um ein Haar wären sie als Wiederaufsteiger Meister geworden, wie es hierzulande nur einmal geglückt ist, 1998 dem 1. FC Kaiserslautern. Passierte das in der Pfalz eher aus Zufall und mit jeder Menge Glück, entsprang das in Belgien knallhartem Kalkül. Nach 34 Spielen lagen sie vorn, fünf Punkte vor Titelverteidiger FC Brügge und 13 vor Altmeister RSC Anderlecht. Wären da nicht die Play-offs der vier bestplatzierten Teams gewesen, in denen sich Brügge im allerletzten Moment vorbeimogelte ...

Royale Union Saint-Gilloise von Geschäftsmännern gelenkt

Damit sind die Parallelen zwischen Union hier und Union da allerdings aufgebraucht. Denn seit ein paar Spielzeiten sitzen die Romantiker zwar weiterhin auf der Uralttribüne des über 100-jährigen Stade Joseph Marien, jedoch nicht mehr in der Chefetage. Seit 2015 ähnelt Royale Union, der puren Eisern-Union-Fan-Sicht folgend, eher jener Leipziger Sportgruppe, die sich dem Rasenball verschrieben hat. Was hier ein Brause-Multi aus Österreich ist, haben sie dort mit Jürgen Baatzsch und Tony Bloom im Doppelpack. Baatzsch ist ein Multimillionär aus Deutschland und Bloom Geschäftsmann und erfolgreicher Pokerspieler aus England, der es seit Kindertagen mit Brighton & Hove Albion hält und auch dort Anteilseigner und Vorstand ist. Ihr Geschäftsmodell klingt nach Big Data und ein wenig nach Künstlicher Intelligenz, ist dem studierten Mathematiker Bloom jedoch auf den Leib geschneidert. Sie werten jede Menge Daten aus und rekrutieren veranlagte Spieler, die anderswo durchs Raster gefallen sind, trotzdem aber für Höheres taugen, für einen kleinen Taler.

Verboten ist das nicht, und es ist aktuell sogar ziemlich schnell ziemlich erfolgreich. Es mag ausgeklügelt sein bis ins Klitzekleinste, ist zugleich aber unterkühlt bis ins Drei-Sterne-Gefrierfach. Es hat was von Science-Fiction, was vom Kohlenmunk-Peter, der sein Herz dem Holländermichel verschachert, und was von Faust, der dem Teufel seine Seele vermacht.

Nicht überall, wo Union draufsteht, steckt also auch Union drin. Jedenfalls nicht für einen Fan aus der Alten Försterei. Für den wäre das eine glatte Mogelpackung. Zudem gibt es etwas, das scheint auf Dauer stabiler zu sein als alles Royale: Eisern!